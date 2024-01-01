Водительские права в Чехии уже не нужно возить с собой. Полицейским достаточно предъявить удостоверение личности

«Новый закон особенно поможет в ситуациях, когда человек забывает свои права дома. Нет необходимости налагать штраф на водителей», — объясняет представитель Министерства транспорта Филип Медельский.

«Проверка на дороге, покажите мне документы, необходимые для вождения и управления транспортным средством», — такие слова мы привыкли слышать от полицейского. Теперь полиция больше не будет требовать подобные документы.

Однако водителю придется подтвердить свою личность другим способом. «Предоставьте идентификационные данные, например rodné číslo, и полицейский проверит их», — говорит пресс-секретарь полиции Хана Рубашова.

Помимо действующего водительского удостоверения, автомобилистам не нужно теперь возить с собой малый технический паспорт на автомобиль. Полиция найдет данные в реестре транспортных средств.

Однако при выезде за границу водители все равно должны иметь при себе эти документы.