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Водительские права в Чехии уже не нужно возить с собой. Полицейским достаточно предъявить удостоверение личности
3 января 2024
14:00
1610
С нового года водителям в Чешской Республике не нужно иметь при себе водительское удостоверение или малый технический паспорт на автомобиль. Эта обязанность была отменена поправкой к Закону о дорожном движении. Автомобилистам больше не грозит штраф за то, что они забыли свои документы.
«Новый закон особенно поможет в ситуациях, когда человек забывает свои права дома. Нет необходимости налагать штраф на водителей», — объясняет представитель Министерства транспорта Филип Медельский.
«Проверка на дороге, покажите мне документы, необходимые для вождения и управления транспортным средством», — такие слова мы привыкли слышать от полицейского. Теперь полиция больше не будет требовать подобные документы.
Однако водителю придется подтвердить свою личность другим способом. «Предоставьте идентификационные данные, например rodné číslo, и полицейский проверит их», — говорит пресс-секретарь полиции Хана Рубашова.
Помимо действующего водительского удостоверения, автомобилистам не нужно теперь возить с собой малый технический паспорт на автомобиль. Полиция найдет данные в реестре транспортных средств.
Однако при выезде за границу водители все равно должны иметь при себе эти документы.
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- 2 LIHOVAR SMÍCHOV
- 3 SO-HO REZIDENCE
- 4 TOP REZIDENCE JENERALKA
- 5 MOJE ZAHÁLKA
- 6 MODŘANSKÝ CUKROVAR
- 7 PAPRSEK STODŮLKY
- ВСЕ НОВОСТРОЙКИ ЧР NOVOSTAVBY.COM