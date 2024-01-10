Как (не) парковаться в Праге: мужчина перекрасил парковочную зону в нужный ему цвет

Во вторник житель Праги 5 предупредил полицию о действиях мужчины по телефону 156.

«Патруль обнаружил, что проезжая часть, крышка гидранта и тротуар испачканы. Свидетель подробно описал не только внешний вид "маляра", но и его действия. Он использовал доску и аэрозольную краску, чтобы нарисовать синие линии на проезжей части. Затем он отнес рейки в один из домов на этой улице, где их и обнаружили полицейские», — заявила в четверг пресс-секретарь полиции Ирена Сейфертова.

До прибытия полиции другие свидетели сообщили сотрудникам муниципальной полиции, что подозреваемый — их сосед.

«Жителю, видимо, не понравилась система парковки на его улице, поэтому он взял доску и краску и переделал зону платной парковки под свою идею, изменив разметку с фиолетовой на синюю», — отметила пресс-секретарь.

Фиолетовая зона предназначена для так называемой смешанной парковки, то есть только жители с действительным разрешением на парковку могут парковаться там без ограничений, но в то же время она позволяет всем водителям парковаться за плату в течение ограниченного периода времени, указанного на дорожном знаке.

Жители, владельцы предприятий, служащие и собственники недвижимости в районе, имеющие долгосрочное парковочное разрешение, могут парковаться в синей зоне без ограничений. Остальные водители могут парковаться там не более трех часов.

Пресс-секретарь полиции отметила, что люди не могут брать в свои руки даже обновление дорожных знаков.

«Если дорожная разметка, регулирующая зоны платной парковки, плохо видна, необходимо обратиться в Техническое управление коммуникаций», — отметила она.

Кроме того, по ее словам, линия на проезжей части является лишь вспомогательной разметкой, а в случае с зонами платной парковки необходим вертикальный дорожный знак.

«Мы рекомендуем всегда следовать вертикальным дорожным знакам», — сказала пресс-секретарь, добавив, что случаем занимается полиция, которая будет решать, было ли это правонарушением или преступлением.



