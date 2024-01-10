В Праге внезапно закрыли Либенский мост из-за его аварийного состояния

Либенский мост был закрыт для движения трамваев 11 января около 16:00 на неопределенный срок из-за повреждения части моста над Роганским островом. «Это связано с морозами последних дней», — сообщила пресс-секретарь TSK Барбора Лишкова.





«В целях безопасности в четверг днем был закрыт участок Либенского моста, который представляет собой отдельную арку на Роганском острове. Причина — обнаружение технического дефекта, вызванного, вероятно, сильными морозами последних нескольких дней. Дефект был обнаружен в результате проведенных проверок», — сказала вечером Лишкова.





Днем трамваи не ходили по Главкову мосту именно из-за закрытия Либенского моста, однако на сервере пражской компании PID утверждалось, что Главков мост также был закрыт «из-за аварийного состояния». Позже эта информация была опровергнута.





«Главкув мост будет закрыт, чтобы мы могли принять необходимые меры для того, чтобы перенаправленные линии могли им пользоваться», — сообщил после 17:00 пресс-секретарь пражской транспортной компании Даниэль Шабик.





Мост был вновь открыт для трамваев около шести часов, и по нему ходят переключенные линии. Главкувский мост давно находится в плохом состоянии, и его ожидает капитальная реконструкция.





«Либенский мост закрыт для движения всех видов транспорта, включая пешеходов», — заявили в транспортной компании. Однако запрет распространяется только на ту часть, которая раньше использовалась только для трамваев и долгое время была закрыта для автомобилей. Автомобили продолжают ездить по той части моста, которая еще используется. Теперь по этой части будут ездить автобусы, которые заменят трамваи.





Либенский мост уже давно находится в аварийном состоянии и не подвергался капитальному ремонту с момента постройки в 1928 году. Эксперты рекомендовали его снести, но общественность и некоторые политики выступили против.





В 2018 году мост пришлось полностью закрыть и укрепить.





В итоге Прага решила, что мост будет отремонтирован, но оказалось, что статические характеристики моста настолько плохи, что от первоначальной конструкции останутся только опоры, а на их месте будет построена копия оригинального моста.