НДС снизился, а цены на продукты питания не изменились. Правительство Чехии это не смущает

«Главное, что цены не выросли, потому что для этого не было причин. Кажется, что цены на продукты питания стабилизировались. Насколько есть возможность для удешевления — это вопрос рынка и конкуренции», — сказал министр сельского хозяйства Марек Выборны (KDU-ČSL).

В начале декабря Союз торговли и туризма и Пищевая палата Чешской Республики пригрозили возможным повышением цен. Президент союза Томаш Пруза объяснил это ростом цен на энергоносители. Рельную ситуацию узнаем 10 февраля, когда Чешское статистическое управление опубликует данные об инфляции за январь.

По мнению Яна Скопечека, вице-спикера Палаты депутатов и экономического эксперта ODS, именно этого и следует ждать правительству. «Нельзя ожидать точного трехпроцентного снижения цен на продукты питания, это так не работает», — отметил он.

«Цены, как правило, негибкие, то есть даже при снижении затрат или налогов они редко падают на одну и ту же величину. Этого можно ожидать максимум на очень конкурентных рынках, к которым, к сожалению, продовольственный рынок в нашей стране не относится», — добавил Скопечек. Он считает снижение НДС на продукты питания правильным шагом. «В конце года цены на некоторые продукты питания уже снижались, снижение НДС может способствовать дальнейшему снижению или по крайней мере минимизировать давление на цены на товары, которые без изменения НДС выросли бы еще больше из-за высокого уровня инфляции», — сказал он.

Ценники с геллерами сбивают с толку

Некоторые торговые сети ввели новые ценники на продукты питания после 1 января, которые, по словам покупателей, довольно запутанны и заканчиваются сотыми, а не десятыми долями геллеров.

Ожидания покупателей относительно снижения цен после Нового года в последние месяцы усиливало само правительство. С сентября оно обещало, что граждане заметят снижение НДС на продукты питания. «Цены на продукты должны быть ниже, и мы хотим использовать для этого все возможности. Сегодня на встрече с представителями сетей супермаркетов в Министерстве сельского хозяйства мы получили заверения в том, что цены на продукты питания будут продолжать снижаться, а сети супермаркетов будут уделять еще больше внимания качеству предлагаемых продуктов», — заявил осенью прошлого года премьер-министр Петр Фиала (ODS).

«Сейчас моя задача — рассмотреть смежные вопросы, такие как конкуренция, ее правила, функционирование антимонопольного ведомства и возможные поправки к закону, чтобы ограничить возможность различных слияний и приобретения олигополистических и доминирующих позиций на рынке», — сказал Выборный.

Нулевой НДС на книги

Разочарование покупателей часто наступает после посещения книжного магазина. Цены на книги обычно остаются прежними, несмотря на 10-процентное снижение НДС. По словам главы Палаты депутатов Маркеты Пекаровой-Адамовой (TOP 09), которая в коалиции добивалась введения нулевой ставки НДС на литературу, в этом нет ничего удивительного.

«Нулевая ставка НДС не была в первую очередь направлена на то, чтобы книги на полках книжных магазинов стали дешевле повсеместно. В случае с некоторыми издательствами это действительно произошло, у других

то выразилось в замедлении темпов роста цен», — сказала она в интервью Novinky.

«С самого начала нашей главной задачей было поддержать книжную индустрию как таковую. Так она сможет продолжать издавать специализированную и более востребованную литературу. Таким образом, мы будем способствовать развитию более образованного общества, которое в свою очередь будет более устойчиво к различным манипуляциям и распространению фальшивых новостей», — заявила спикер Палаты депутатов.

Вице-спикер Палаты депутатов и теневой премьер-министр ANO Карел Гавличек также следит за ценами в магазинах. Однако, по его словам, пока рано делать выводы, поскольку в январе часто проходят распродажи товаров.

«По тому, что я вижу в магазинах, у меня складывается ощущение, что цены пока не сильно изменились. Ритейлеры начали демонстративно заявлять о копеечном снижении цен, которое в результате не замечаешь на кассе. Некоторые из них немного повысили цены до конца года, а теперь демонстрируют снижение», — прокомментировал ситуацию Гавличек.