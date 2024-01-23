В Чехии введут новую систему начисления штрафных баллов для водителей и значительно ужесточат наказание за нарушение ПДД

На сегодняшний день самым большим штрафом является начисление семи баллов. Водитель может получить их за вождение в нетрезвом виде, отказ пройти тест на алкоголь или другие вещества, вызывающие зависимость, или въезд на железнодорожный переезд, когда это запрещено. Однако, несмотря на то, что наказание за последнее правонарушение является самым высоким, штраф за него совсем небольшой — максимальный штраф за незаконный въезд на переезд составлял 5 000 крон, и это был еще максимальный штраф. Те, кто совершал правонарушение, зачастую отделывались значительно меньшей суммой.





Новая система баллов меняет это правило. Люди, совершающие серьезные правонарушения, должны платить больше. Государство надеется, что штраф послужит сдерживающим фактором. Вместо этого полицейский теперь сможет присудить максимум шесть баллов. За рискованный выезд на рельсы, который в последние годы неоднократно оказывался смертельным не только для машиниста, но и для пассажиров поезда, новый штраф составит от 7000 до 25 000 крон. Меньше можно заплатить только на месте, где максимальный штраф составляет 5 500 крон.





Оплата на месте — еще одна мера, на которую делает ставку государство. Таким образом, правонарушение не будет проходить по административной процедуре, а будет зависеть от конкретного сотрудника полиции, как именно он его оценит.





Отказ от прохождения теста на алкоголь остается самым дорогим — если раньше штраф составлял максимум 50 000 крон, то по новым правилам сумма увеличится до 75 000 крон. Также увеличивается срок запрета на вождение: с двухлетнего до трехлетнего максимума. Второе по величине нарушение — вождение в нетрезвом виде, штраф за которое составит 25 000 крон. Проезд на красный свет, движение в попутном направлении и нарушение запрета на обгон также будут наказываться штрафом до 25 000 крон. Превышение скорости более чем на 40 километров в час в муниципалитете и на 50 километров в час за пределами муниципалитета будет наказываться одинаково.





В среднем диапазоне находятся превышение скорости на 30 километров в час и более за пределами населенного пункта и на 20 километров в час и более в населенном пункте, создание опасности для пешеходов, несообщение об аварии, непредоставление дороги и даже использование телефона за рулем. Штраф в этом случае достигает максимум 3 500 крон, в то время как при административном разбирательстве лимит составляет 10 000 крон.





Однако нововведение также является более мягким по отношению к тем, кто совершает незначительные правонарушения. К тем, кто нарушает запреты остановки и стоянки, не включает фары, забывает документы, закон будет более благосклонен так же , как и к нарушителям правил парковки. Если человек снова решит заплатить штраф на месте, а не в административном порядке, то новое правонарушение обойдется ему еще дешевле. Если раньше за подобные правонарушения полагалось до 2 000 крон штрафа, то новое наказание составит всего 1 500 крон. Впрочем, закон допускает и предупреждение в случае признании вины.





Более строгий режим для начинающих водителей





Помимо реформы системы баллов, поправки также вводят пробное получение водительских прав, о котором говорили уже много лет. Семнадцатилетние смогут сесть за руль, но при этом с ними должен быть опытный наставник. Министерство транспорта надеется, что это сделает будущих водителей более дисциплинированными. Наставник должен обладать водительскими правами не менее десяти лет.





Более строгий режим будет действовать и для новичков за рулем. Если водитель-пенсионер рискует лишиться прав при достижении двенадцати баллов, то начинающий водитель, как и сейчас, может лишиться прав при накоплении шести баллов. Такие водители также лишатся прав, если совершат серьезное нарушение. Затем последует лекция по психологии дорожного движения, урок о причинах и профилактике дорожно-транспортных происшествий, а также столь же продолжительная лекция по теории вождения и автошколе.





Министерство транспорта исходит из того, что только 3% водителей — молодые, но в то же время именно они становятся причиной около 11% аварий. «Риск того, что авария с участием молодого водителя в возрасте от 18 до 24 лет приведет к смерти, более чем в два раза выше, чем для других возрастных групп», — утверждает Министерство транспорта.





Дебаты об ужесточении системы баллов, а также экзамена на вождение начались на правительственном уровне еще в 2015 году, когда Дэн Ток занимал пост в министерстве транспорта. Идея заключалась именно в драконовском увеличении штрафов, которое должно было отбить охоту к совершению правонарушений. Парадоксально, но предложенные тогда изменения предусматривали те же суммы, в то время как стоимость денег с тех пор значительно изменилась, особенно за последний год.





«Система баллов будет упорядочена, чтобы отсеять нарушителей-рецидивистов. Она также облегчит работу административных органов, занимающихся серьезными правонарушениями, такими как вождение в нетрезвом виде или под воздействием наркотиков, а также при принятии решений о дорожно-транспортных происшествиях». Водитель будет освобожден от ответственности, а при повторном нарушении не придется возбуждать административное дело, — пояснил нынешний первый заместитель президиума полиции, а затем глава дорожной полиции Томаш Лерх.





Новая система баллов также должна быть одобрена обеими палатами парламента после обсуждения в правительстве.





Планируемые баллы и штрафы, налагаемые в рамках административного производства





Правонарушения, за которые начисляется 6 баллов

Вождение под воздействием алкоголя или другого вещества, вызывающего зависимость, — штраф 7-25 тысяч крон

Отказ от прохождения тестирования на алкоголь или другое наркотическое вещество — штраф 7-25 тысяч крон

Причинение дорожно-транспортного происшествия, повлекшего смерть или серьезные травмы другого человека — штраф 7-25 тысяч крон

Поворот, движение задним ходом или в противоположном направлении на автомагистрали или автомобильной дороге — штраф 7-25 тысяч крон

Въезд на перекресток, где это запрещено — штраф 7-25 тысяч крон

Обгон транспортного средства, когда это запрещено — штраф 7-25 тысяч крон

Проезд на красный свет или неостановка транспортного средства при любом другом сигнале, предписывающем водителю остановиться — штраф 7-25 тысяч крон

Превышение максимальной скорости на 40 и более километров в час в муниципалитете, на 50 и более километров в час вне муниципалитета — штраф 7-25 тысяч крон

Создание опасности для пешехода, переходящего дорогу — штраф 4-10 тысяч крон

Вождение непригодного к эксплуатации транспортного средства — штраф 4-10 тысяч





Правонарушения, за которые начисляется 4 балла

Ограничение движения пешеходов на пешеходном переходе — штраф 4-10 тысяч крон

Невыполнение требования немедленно остановить транспортное средство в случае аварии или оставление места аварии — штраф 7-25 тысяч крон

Непредоставление права проезда — штраф 4-10 тысяч крон

Нарушение обязанности использовать детское автокресло или ремень безопасности при перевозке детей — штраф 2-5 тысяч крон

Превышение максимальной скорости на 20 и более километров в час в муниципалитете и на 30 и более километров в час за пределами муниципалитета — штраф 4-10 тысяч крон

Управление транспортным средством водителем, действие водительского удостоверения которого было приостановлено, — штраф 4-10 тысяч крон

Управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортными средствами на территории Чешской Республики, отбывающим административное наказание или имеющим запрет на управление транспортными средствами — штраф 25-75 тысяч крон

Создание опасности для другого водителя при обгоне с одной полосы движения на другую — штраф 2-5 тысяч крон

Нарушение обязанности пристегиваться ремнем безопасности во время движения — штраф 2-5 тысяч крон

Держание в руке или иным образом телефона или другого говорящего или записывающего устройства во время движения — штраф 4-10 тысяч крон





Правонарушения, за которые начисляется 2 балла