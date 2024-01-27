200 крон за въезд в центр Праги? Назревает большой конфликт

7:55, пять машин стоят перед светофором на улице Уезд в пражском районе Мала-Страна. В пяти машинах сидят пять человек. Позади них стоят два трамвая, которые занимают почти столько же места на дороге. Внутри теснятся около 200 человек. В основном школьники и студенты, которые, похоже, опаздывают на занятия.

Эта сцена повторяется почти каждый будний день. По словам Зденека Гржиба, заместителя мэра Праги по транспорту, это главный аргумент в пользу взимания платы за въезд в центр Праги по двум магистральным улицам на обоих берегах Влтавы — Уезд и Кармелицка на левом берегу и набережная Сметаны и Кржижовницка на правом берегу.

По мнению Гржиба, автомобили задерживают общественный транспорт. Машины едут по рельсам, у них нет другого выхода. Поэтому, по его словам, необходимо ограничить движение автомобилей в центре города.

В конце января истек срок подачи замечаний по проекту постановления, согласно которому с 1 октября водители должны будут платить 200 крон за однодневный въезд в центр.

Местный муниципалитет поддерживает эту меру, но некоторые соседние районы громко протестуют против ограничения автомобильного движения в центре. При этом у районов было время до конца января, чтобы прокомментировать парковочную реформу.

«Платить каждый день? Я лучше буду ездить на трамвае»

Мать, которая привела свою дочь в местный детский сад, паркуется на Мальтийской площади. Она говорит, что, если бы ей пришлось платить по 200 крон каждый день, она бы точно изменила свой маршрут.

«Я бы оставляла машину припаркованной где-нибудь подальше. Мы ездим из Праги 4, поэтому мы бы ездили на трамвае из Смихова», — говорит она.

«Мне бы это понравилось! Вечером здесь хуже всего, до полуночи», — отвечает Татьяна, одна из местных жительниц, выходя из своей машины на Малостранской площади.

В проекте постановления говорится, что местным жителям, конечно же, не придется платить за въезд. Те, кто использует недвижимость в выбранном месте для бизнеса, также должны иметь бесплатный въезд.

Кроме того, освобождение будет действовать для доставки грузов с 8 вечера до 10 утра. Единственное условие — фургон с товаром должен действительно снабжать предприятие, находящееся в зоне взимания платы, а не просто проезжать мимо.

«Обычно мы бываем здесь с 7:30 до 8:00. Каждый день мы грузим овощи и фрукты. С парковкой здесь проблем нет», — говорит водитель фургона перед отелем на улице Небовидска.

Взимание платы за въезд в центр города идет рука об руку с масштабной реформой парковок, которую планирует провести Прага. В то время как реформа парковок обсуждается политиками разных районов и политического спектра, взимание платы за въезд в центр города превратилось в политическую битву.

Некоторые районы прислали очень четкие комментарии по поводу предложения о взимании 200 крон: «Мы этого не хотим, отмените это».

Прага 2 направила в городской совет письмо против всего постановления о плате за въезд. В нем объясняется, что водители будут ездить по и без того довольно оживленным улицам Ечна и Житна.

«В большинстве случаев речь идет о районах с тысячами жителей. Из представленных материалов следует, что введение вышеописанного общеобязательного постановления в отдельных частях района Прага 1 создаст нагрузку на соседние районы», — говорится в письме, имеющемся в распоряжении редакции.

Какие правила будут действовать в отношении парковки и доступа в центр, будет решено в ближайшие месяцы — сейчас городской совет должен проработать замечания и корректировки, а затем результат должен быть утвержден городскими властями.

В то время как парковка регулируется так называемым городским постановлением и поэтому нуждается только в одобрении городского совета, взимание платы за вход в центр принимает форму постановления, которое должно быть одобрено полным составом совета. И именно здесь назревает большой конфликт.