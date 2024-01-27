РЕКОМЕНДОВАННЫЕ НОВОСТРОЙКИ
ГЛАВНАЯ > ИММИГРАЦИЯ > ЖИЗНЬ
200 крон за въезд в центр Праги? Назревает большой конфликт
2 февраля 2024
09:00
525
Две ключевые реформы должны изменить транспортную ситуацию в Праге. Одна касается въезда в центр города, другая — парковки. Срок подачи комментариев от муниципалитетов истек в конце января.
7:55, пять машин стоят перед светофором на улице Уезд в пражском районе Мала-Страна. В пяти машинах сидят пять человек. Позади них стоят два трамвая, которые занимают почти столько же места на дороге. Внутри теснятся около 200 человек. В основном школьники и студенты, которые, похоже, опаздывают на занятия.
Эта сцена повторяется почти каждый будний день. По словам Зденека Гржиба, заместителя мэра Праги по транспорту, это главный аргумент в пользу взимания платы за въезд в центр Праги по двум магистральным улицам на обоих берегах Влтавы — Уезд и Кармелицка на левом берегу и набережная Сметаны и Кржижовницка на правом берегу.
По мнению Гржиба, автомобили задерживают общественный транспорт. Машины едут по рельсам, у них нет другого выхода. Поэтому, по его словам, необходимо ограничить движение автомобилей в центре города.
В конце января истек срок подачи замечаний по проекту постановления, согласно которому с 1 октября водители должны будут платить 200 крон за однодневный въезд в центр.
Местный муниципалитет поддерживает эту меру, но некоторые соседние районы громко протестуют против ограничения автомобильного движения в центре. При этом у районов было время до конца января, чтобы прокомментировать парковочную реформу.
«Платить каждый день? Я лучше буду ездить на трамвае»
Мать, которая привела свою дочь в местный детский сад, паркуется на Мальтийской площади. Она говорит, что, если бы ей пришлось платить по 200 крон каждый день, она бы точно изменила свой маршрут.
«Я бы оставляла машину припаркованной где-нибудь подальше. Мы ездим из Праги 4, поэтому мы бы ездили на трамвае из Смихова», — говорит она.
«Мне бы это понравилось! Вечером здесь хуже всего, до полуночи», — отвечает Татьяна, одна из местных жительниц, выходя из своей машины на Малостранской площади.
В проекте постановления говорится, что местным жителям, конечно же, не придется платить за въезд. Те, кто использует недвижимость в выбранном месте для бизнеса, также должны иметь бесплатный въезд.
Кроме того, освобождение будет действовать для доставки грузов с 8 вечера до 10 утра. Единственное условие — фургон с товаром должен действительно снабжать предприятие, находящееся в зоне взимания платы, а не просто проезжать мимо.
«Обычно мы бываем здесь с 7:30 до 8:00. Каждый день мы грузим овощи и фрукты. С парковкой здесь проблем нет», — говорит водитель фургона перед отелем на улице Небовидска.
Взимание платы за въезд в центр города идет рука об руку с масштабной реформой парковок, которую планирует провести Прага. В то время как реформа парковок обсуждается политиками разных районов и политического спектра, взимание платы за въезд в центр города превратилось в политическую битву.
Некоторые районы прислали очень четкие комментарии по поводу предложения о взимании 200 крон: «Мы этого не хотим, отмените это».
Прага 2 направила в городской совет письмо против всего постановления о плате за въезд. В нем объясняется, что водители будут ездить по и без того довольно оживленным улицам Ечна и Житна.
«В большинстве случаев речь идет о районах с тысячами жителей. Из представленных материалов следует, что введение вышеописанного общеобязательного постановления в отдельных частях района Прага 1 создаст нагрузку на соседние районы», — говорится в письме, имеющемся в распоряжении редакции.
Какие правила будут действовать в отношении парковки и доступа в центр, будет решено в ближайшие месяцы — сейчас городской совет должен проработать замечания и корректировки, а затем результат должен быть утвержден городскими властями.
В то время как парковка регулируется так называемым городским постановлением и поэтому нуждается только в одобрении городского совета, взимание платы за вход в центр принимает форму постановления, которое должно быть одобрено полным составом совета. И именно здесь назревает большой конфликт.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
19:30
1 ФЕВРАЛЯ 2024
1565
ЛУЧШЕ УЖ НИКАКОЙ ИНВЕСТОР, ЧЕМ ПЛОХОЙ. КАК БЕЗ НЕГО ПОСТРОИТЬ КОМПАНИЮ СТОИМОСТЬЮ 100 МЛН ЗА ПЯТЬ ЛЕТ?
Иногда вы недостаточно привлекательны для инвесторов. Вы также можете ошибиться с выбором, предупреждает основатель компании Enehan Йиржи Мах и пишет, как вырасти в бизнесе без их помощи.
18:30
1 ФЕВРАЛЯ 2024
2142
Большинство коллабораций не приносят прибыли, но сотрудничество с блогерами дает свои плоды, говорит Михаэла Хруба из компании Twixo Group, в составе которой представлен секс-шоп Yoo.cz.
10:00
1 ФЕВРАЛЯ 2024
694
После более чем ста лет существования будущее аэропорта Летняны остается неопределенным. Все еще используемый аэропорт, который был основан в 1923 году, теперь рассматривается в качестве территории...
07:30
1 ФЕВРАЛЯ 2024
803
В ЧЕШСКИХ ШКОЛАХ ПЕРЕСТАНУТ СТАВИТЬ ОЦЕНКИ МЛАДШЕКЛАССНИКАМ. СО ВРЕМЕНЕМ МОГУТ ИСЧЕЗНУТЬ ДАЖЕ ТАБЕЛИ УСПЕВАЕМОСТИ
Ковид принес и кое-что положительное. Учителя чаще оценивали учеников не только в баллах. Министерство образования хочет ограничить выставление оценок в будущем, начиная с учеников первых, вторых и...
23:00
31 ЯНВАРЯ 2024
20157
Разумеется, ни одно из нижеприведенных сокращений не встретится в официальной переписке с министерствами, банками или профессорами в университетах, но если вам повезет пообщаться в неформальной...
10:00
31 ЯНВАРЯ 2024
1642
В ЧЕХИИ ВВЕДУТ НОВУЮ СИСТЕМУ НАЧИСЛЕНИЯ ШТРАФНЫХ БАЛЛОВ ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ И ЗНАЧИТЕЛЬНО УЖЕСТОЧАТ НАКАЗАНИЕ ЗА НАРУШЕНИЕ ПДД
Баллы уменьшаются, штрафы увеличиваются. Таков основной смысл поправки к Закону о дорожном движении, которая изменит систему начисления штрафных баллов водителям за правонарушения в Чехии....
07:30
31 ЯНВАРЯ 2024
918
В прошлом году 282 658 предпринимателей закрыли свои предприятия, что стало рекордным показателем. В основном это связано с их новым обязательством иметь электронный ящик для хранения данных...
12:00
30 ЯНВАРЯ 2024
436
В прошлом году Чехия заняла 41-е место в Индексе восприятия коррупции. Это следует из исследования международной некоммерческой организации Transparency International. В исследовании приняли...
11:00
30 ЯНВАРЯ 2024
1900
После того как за два года цены на продукты питания выросли почти на треть, для чехов наконец наступили лучшие времена. За те же деньги они получают в магазине немного больше покупок, чем раньше....
11:00
29 ЯНВАРЯ 2024
816
После принятия пакета мер жесткой экономии для оздоровления государственных финансов премьер-министр Чехии Петр Фиала поручил экспертам из Национального экономического совета (NERV) разработать...
10:00
29 ЯНВАРЯ 2024
1074
Падение компаний в Чехии в прошлом году было максимальным с пандемического 2020 года. Им навредили резкое снижение спроса и высокие цены на энергоносители, которые не все компании смогли выдержать....
20:00
28 ЯНВАРЯ 2024
7775
Мир стал нестабилен, как и рынок труда, с чем нам сегодня приходится считаться. Что нужно знать, чтобы преуспеть в мире будущего (возможно, даже ближайшего)? Эксперт рассказала, какими навыками...
18:00
28 ЯНВАРЯ 2024
3438
КАК ПОХМЕЛЬЕ ПОСЛЕ ПЛЯСОК. ЧЕШСКИЕ СТАРТАПЫ СТОЛКНУЛИСЬ С ЖЕСТОКОЙ РЕАЛЬНОСТЬЮ И ПОТЕРЯЛИ 80% ИНВЕСТИЦИЙ
Местным стартапам еще предстоит сложный период, и инвесторы их не щадят. Деньги, полученные в лучшие времена, заканчиваются, и компании оказываются в не самой выгодной ситуации.
20:00
27 ЯНВАРЯ 2024
49970
Вы недавно приехали в Чехию и ищете работу? Или учитесь в чешском вузе и планируете после обучения трудоустройство? Тогда обязательно ознакомьтесь с нашим новым материалом, чтобы узнать больше о...
18:00
27 ЯНВАРЯ 2024
8070
Предлагаем вашему вниманию обзор всех миллиардных продаж стартапов, которые хотя бы частично являются проектами «Сделано в Чехии», то есть имеют хотя бы одного чешского соучредителя.