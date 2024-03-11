Тысячи украинских автомобилей до сих пор ездят по Чехии без регистрации

Украинцы могут регистрировать свои автомобили с октября прошлого года. С января вождение автомобиля из Украины без регистрации стало правонарушением, которое наказывается штрафом в размере до 30 000 крон в административном порядке.





«В настоящее время количество зарегистрированных автомобилей составляет 21 292», — сказал Томаш Лукасик из Министерства транспорта. Эта цифра относится ко второй половине марта.





Однако, по оценкам Чешской страховой кассы, в стране эксплуатируется около 38 000 украинских автомобилей, как и в прошлом году.





«Оценка основана на наблюдаемом количестве повреждений в сочетании с оценкой риска повреждений, который мы знаем из наших данных по всем автомобилям. При расчете оценки мы также учитывали общее количество беженцев, то есть тот факт, что некоторые из них могли приехать на автомобиле, которым они до сих пор пользуются», — пояснил Томаш Павлик, пресс-секретарь управления.





Неизвестно, сколько именно штрафов выписала полиция за езду без регистрации. Полиция имеет доступ к реестру украинских транспортных средств и проводит такие проверки, сказала пресс-секретарь полиции Гана Рубашова. По ее словам, полицейские могут наложить штраф в размере до 10 000 крон на месте.





«Мы не отслеживаем статистику таких правонарушений», — добавила Рубашова.





Тем не менее в реестр вносятся сотни автомобилей. Регистрация осуществляется в упрощенной форме, вне традиционного реестра транспортных средств.





Украинские водители обязаны сообщить о своих автомобилях в течение недели после получения временной защиты, визы с целью толерантности или вида на жительство на срок более 90 дней. Это должен сделать не владелец автомобиля, а тот, кто им управляет.





Цель этой меры как раз в том, чтобы иметь возможность налагать штрафы, например за превышение скорости, по адресу водителя в стране.





По последним данным Министерства внутренних дел, в Чехии находится около 380 000 человек из Украины, имеющих временную защиту. Большинство из них — женщины и дети.





Обязательное страхование ответственности не распространяется на регистрацию автомобиля. Эти автомобили все еще имеют оригинальные украинские регистрационные знаки, поэтому они все еще являются украинскими транспортными средствами и должны быть застрахованы на Украине, сказал ранее Томаш Павлик из Чешской ассоциации страховых компаний. Это относится как к страхованию ответственности владельцев транспортных средств, так и к страхованию от несчастных случаев.





В случае страхования, если незастрахованное украинское транспортное средство нанесет ущерб в Чехии, пострадавший получит компенсацию от Чешского страхового бюро через Гарантийный фонд.





Если с момента пересечения границы Украины оператором автомобиля прошло более полугода, страховой фонд взыскивает ущерб с виновной стороны аналогично тому, как это происходит с чешскими незастрахованными водителями.





По оценкам, в прошлом году количество всех фактически эксплуатируемых, но незастрахованных автомобилей сократилось со 153 000 до 139 000. Обязательства Гарантийного фонда, которые в основном связаны с незастрахованными претензиями, составили 464 миллиона крон.