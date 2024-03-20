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Владеете электросамокатом в Чехии? Теперь вы обязать платить за страхование
28 марта 2024
15:00
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С апреля они должны платить обязательную страховку за самокаты с расчетной скоростью более 25 километров в час или с весом более 25 килограммов и скоростью более 14 километров в час. Но есть одна тонкость: они вообще не должны быть допущены к обычному движению.
Владельцы электрических самокатов всего через несколько дней получат новую обязанность.
Обязательное страхование ответственности будет стоить несколько сотен крон в год и должно покрывать ущерб, нанесенный на тротуаре. Однако, согласно правилам, скутерам на них делать нечего. И согласно тем же правилам, на дорогах тоже.
Обязательное страхование ответственности будет стоить несколько сотен крон в год и должно покрывать ущерб, нанесенный на тротуаре. Однако, согласно правилам, скутерам на них делать нечего. И согласно тем же правилам, на дорогах тоже.
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Хотя на электроскутеры распространяются те же правила, что и на велосипеды — до 25 километров в час, при превышении этой скорости необходимо иметь водительские права, мотоциклетный шлем и регистрационные знаки.
«Если скорость превышает 25 километров в час, то это либо мотоцикл, либо транспортное средство категории Z», — подтвердила пресс-секретарь полиции Хана Рубашова. Однако на практике это, скорее всего, будет мотоцикл, поскольку к категории Z относятся различные транспортные средства — от трамваев до одноосных тракторов с прицепами.
В любом случае, по словам продавцов, вы не сможете зарегистрировать электронный скутер как транспортное средство, если у него нет сиденья. В этом случае власти не выдадут так называемый сертификат соответствия. Тогда могут возникнуть проблемы, если что-то случится в процессе эксплуатации. Ответственность не покроет ущерб.
Сами дилеры указывают на эту проблему. «Обратите внимание, что самокат нельзя зарегистрировать как транспортное средство. Его можно использовать только вне дорог, например, на закрытых трассах или частных участках», — говорит интернет-магазин мощных скутеров Alza.cz.
Например, здесь также представлены модели Kaabo. На одной из них заявлена скорость 25 км/ч с примечанием, что на закрытой трассе была достигнута скорость 100 км/ч.
Скорость этих самокатов не имеет ограничений. На улицах больших городов можно увидеть адреналиновых наркоманов или курьеров на электронных самокатах, которые едут так же быстро, как и окружающие их автомобили или скутеры.
По словам представителя Министерства транспорта Франтишека Емельки, получение необходимого сертификата является обязанностью производителя. Некоторые из них начали заниматься этим вопросом только сейчас. «Возникает вопрос, можно ли вообще использовать такое транспортное средство, если у него нет, например, указателей поворота», — сказал пресс-секретарь.
Он отметил, что эта сфера транспорта динамично развивается, и в настоящее время национальная лаборатория технических испытаний рассматривает другие возможности одобрения электросамокатов.
Страховые компании по-разному решают проблему двусмысленности закона о маленьких транспортных средств. В основном они ждут 1 апреля, чтобы предложить страхование ответственности. Однако, например, страховая компания ČSOB уже застрахует скутер как мопед, поскольку это «наиболее близкая категория». Для страхования достаточно серийного номера.
«Цель обязательного страхования ответственности — возместить ущерб пострадавшим и, при необходимости, впоследствии разобраться с действиями виновников», — говорит Милан Каня, пресс-секретарь Kooperativa.
«Если мы страхуем транспортное средство, то законодательство не дает много возможностей для того, чтобы не покрывать ущерб, причиненный в результате его эксплуатации. В то же время будет сложно доказать скорость движения, конечно, в случае значительного превышения это должно быть возможно. Поэтому мы компенсируем ущерб пострадавшему и в конечном итоге будем разбираться, имеем ли мы право наказать виновного», — добавил он.
«Если скорость превышает 25 километров в час, то это либо мотоцикл, либо транспортное средство категории Z», — подтвердила пресс-секретарь полиции Хана Рубашова. Однако на практике это, скорее всего, будет мотоцикл, поскольку к категории Z относятся различные транспортные средства — от трамваев до одноосных тракторов с прицепами.
В любом случае, по словам продавцов, вы не сможете зарегистрировать электронный скутер как транспортное средство, если у него нет сиденья. В этом случае власти не выдадут так называемый сертификат соответствия. Тогда могут возникнуть проблемы, если что-то случится в процессе эксплуатации. Ответственность не покроет ущерб.
Сами дилеры указывают на эту проблему. «Обратите внимание, что самокат нельзя зарегистрировать как транспортное средство. Его можно использовать только вне дорог, например, на закрытых трассах или частных участках», — говорит интернет-магазин мощных скутеров Alza.cz.
Например, здесь также представлены модели Kaabo. На одной из них заявлена скорость 25 км/ч с примечанием, что на закрытой трассе была достигнута скорость 100 км/ч.
Скорость этих самокатов не имеет ограничений. На улицах больших городов можно увидеть адреналиновых наркоманов или курьеров на электронных самокатах, которые едут так же быстро, как и окружающие их автомобили или скутеры.
По словам представителя Министерства транспорта Франтишека Емельки, получение необходимого сертификата является обязанностью производителя. Некоторые из них начали заниматься этим вопросом только сейчас. «Возникает вопрос, можно ли вообще использовать такое транспортное средство, если у него нет, например, указателей поворота», — сказал пресс-секретарь.
Он отметил, что эта сфера транспорта динамично развивается, и в настоящее время национальная лаборатория технических испытаний рассматривает другие возможности одобрения электросамокатов.
Страховые компании по-разному решают проблему двусмысленности закона о маленьких транспортных средств. В основном они ждут 1 апреля, чтобы предложить страхование ответственности. Однако, например, страховая компания ČSOB уже застрахует скутер как мопед, поскольку это «наиболее близкая категория». Для страхования достаточно серийного номера.
«Цель обязательного страхования ответственности — возместить ущерб пострадавшим и, при необходимости, впоследствии разобраться с действиями виновников», — говорит Милан Каня, пресс-секретарь Kooperativa.
«Если мы страхуем транспортное средство, то законодательство не дает много возможностей для того, чтобы не покрывать ущерб, причиненный в результате его эксплуатации. В то же время будет сложно доказать скорость движения, конечно, в случае значительного превышения это должно быть возможно. Поэтому мы компенсируем ущерб пострадавшему и в конечном итоге будем разбираться, имеем ли мы право наказать виновного», — добавил он.
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