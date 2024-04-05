Cамым популярным ругательством среди чешских водителей является слово на букву «Д»

Самым популярным ругательством среди почти половины респондентов является слово deb*l, за ним следует ty vole, а на третьем месте — hovada и kre*éni.



Первое место в рейтинге ругательств занимает слово deb*l, которое используют 46% респондентов. За ним следует выражение ty vole с 34%, а третью позицию занимают выражения hovada и kre*éni с 20%. Также популярно слово idiote.



Небезынтересно, что только 12% из более чем 1 000 опрошенных заявили, что никогда не ругаются за рулем. По мнению психологов, ругань — это совершенно нормальный способ быстро снять напряжение. Тем не менее многие автомобилисты опасаются встретить на дороге агрессивного водителя. 9% опрошенных имеют опыт ругани и словесных нападок.



«При столкновении с агрессивным поведением лучше всего сохранять спокойствие, не вступать в конфликт и сосредоточиться на безопасном вождении — и даже если вам как водителю сходят с рук некоторые ругательства, лучше успокоиться при закрытых окнах и в тишине», — рекомендует Олдржих Кассл, преподаватель и координатор BESIP.



«Апрель снова станет месяцем дорожной безопасности, мы постараемся донести до водителей порядок поведения в случае агрессии на дороге», — добавляет он. Лучшая защита от агрессии — не проявлять ее. Если кто-то сигналит вам, агрессивно обгоняет, ругается в окно или машет вам рукой, постарайтесь сохранять спокойствие. Не махайте в ответ, не ускоряйтесь, чтобы дать им право проезда, и избегайте любых ответных действий. Если водитель ведет себя крайне агрессивно и вы чувствуете угрозу, обратитесь в полицию. Камера на приборной панели также может помочь зафиксировать агрессивное поведение.