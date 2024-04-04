ОБЗОР: Страхование обязательной ответственности (povinné ručení) в Чехии. Что изменится для водителей?

Уже упоминавшиеся минимальные лимиты обязательного страхования ответственности составляли 35 миллионов чешских крон за ущерб имуществу и 35 миллионов чешских крон за телесные повреждения.



«Однако новый закон устанавливает обязательные более высокие лимиты, а именно 50 миллионов чешских крон за ущерб имуществу и 50 миллионов чешских крон за телесные повреждения», — говорит Ева Свободова, пресс-секретарь страховой компании Uniqa. Они должны автоматически меняться при заключении договоров.





Новым требованием является обязательное страхование ответственности и для некоторых других транспортных средств с механическим приводом и расчетной скоростью более 25 километров в час или с расчетной скоростью более 14 километров в час, если их вес превышает 25 килограммов. В основном это электрические скутеры, сегвеи, садовые тракторы, рабочие машины с ходовой частью, снегоходы, гольф-кары и т.д.Исключение будет сделано для садовых тракторов, если они не покидают частную собственность, а также для всех инвалидных колясок. Электровелосипеды в Чехии не нуждаются в обязательном страховании ответственности. Но будьте осторожны: в соседней Германии, например, электровелосипеды застрахованы. «Если вы планируете поехать туда, то для многих машин на границе необходимо оформить так называемую пограничную страховку», — говорит Свободова.За отсутствие обязательной страховки полиция может наложить штраф в размере до 10 000 чешских крон, а в административном порядке верхний предел составляет до 50 000 чешских крон.«Цель обязательного страхования ответственности — возместить ущерб пострадавшим и, при необходимости, впоследствии разобраться с правонарушениями виновных лиц», — сказал пресс-секретарь Kooperativa Милан Каня.За ущерб, причиненный в результате эксплуатации транспортных средств, ответственность несет водитель. Таким образом, новый закон изменил лицо, обязанное обеспечить страхование транспортного средства — теперь это исключительно оператор.В подавляющем большинстве случаев владелец является тем же лицом, что и оператор, поэтому фактических изменений нет. «Разница в основном касается лизинговых транспортных средств, где при некоторых видах лизинга владельцем является лизинговая компания, а оператором — лизингополучатель», — говорят в Чешском бюро страховщиков.Это зависит от конкретного продукта и от того, как договорные отношения с транспортным средством урегулированы между двумя сторонами. Если лизингополучателем является оператор, то именно он обязан обеспечить обязательное страхование ответственности.Согласно новому закону, эксплуатация определяется как любое использование транспортного средства, соответствующее его обычной функции в качестве средства передвижения. Это не зависит от местности, характеристик транспортного средства, а также от того, движется оно или стоит на месте.В то же время закон усиливает правовую защиту потерпевших. Так, если есть сомнения в том, для каких целей использовалось транспортное средство, считается, что оно использовалось как средство передвижения. «Кроме того, по-прежнему не выплачивается компенсация из средств обязательного страхования ответственности, если в момент аварии транспортное средство использовалось как рабочая машина», — говорится в сообщении ведомства.Еще одно изменение касается зеленой карты. Она больше не будет нужна в Чехии, и ее заменит онлайн-реестр страховок, который ведет Чешская страховая касса и к которому будет обращаться полиция. «Но это произойдет не раньше осени», — сказал Томаш Павлик, представитель Чешского страхового бюро.Но даже в этом случае Свободова рекомендует для поездок по Чехии иметь «зеленую карту» хотя бы в электронном виде на мобильном телефоне. По ее словам, полиция далеко не всегда решает проблемы, связанные с авариями, и участникам столкновений следует предъявлять друг другу свою «зеленую карту».«Внимание: для поездок за пределы Чехии все равно необходимо иметь при себе зеленую карту в бумажном виде», — добавляет она.С октября 2024 года необходимо будет оплатить первый взнос до начала действия страховки. Если автомобилист договорится об отсрочке начала действия полиса не менее чем на восемь дней, взносы можно будет оплатить банковским переводом. При более короткой отсрочке страховые взносы необходимо будет оплатить онлайн через платежный шлюз.