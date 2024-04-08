Почему более половины чехов чаще всего передвигаются на автомобиле? Есть места, где иначе нельзя

Агентство Ipsos предложило семь закрытых ответов в опросе для Seznam Zprávy, причем респонденты могли выбрать не более двух из них. Почти две трети чехов, 64%, указали, что чаще всего они путешествуют на автомобиле в качестве первого или второго варианта.





Еще 28% респондентов заявили, что первым или вторым вариантом передвижения для них является ходьба пешком, и около четверти (24%) указали в качестве первого или второго варианта общественный транспорт.





Чтобы понять, как обстоят дела с транспортом в городах Чешской Республики, необходимо рассмотреть, как жителям приходится добираться до работы и школы. Только некоторые из них работают или ходят в школу по месту жительства. Почти половине всех жителей Чехии приходится добираться на работу.





Во время регулярных переписей населения Чешское статистическое управление составляет карту не только того, откуда и куда люди регулярно ездят на работу, но и того, как они чаще всего ездят.





Более 60% чехов каждое утро ездят на работу или учебу на автомобиле. В районах, где общественный транспорт менее доступен, например в небольших городах и деревнях, 80-90% добираются на работу на автомобиле. Напротив, в крупных городах, где общественный транспорт более доступен, люди чаще всего пользуются автобусами, трамваями, троллейбусами или, в Праге, метро. В некоторых городах все находится в шаговой доступности.





Жители Богемии чаще используют автомобиль в качестве средства передвижения, чем жители Моравии и Силезии. Выделяются районы за пределами крупных городов, где сеть автомагистралей и дорог позволяет выбрать этот вид транспорта. Как правило, это районы вокруг Праги, к западу от Брно и так далее. Напротив, периферийные районы на севере страны, такие как предгорья Шлукнова и Фридланта, Есеницко и Карвинско, заметно отрезаны.





Все пражане на машинах? Это не так





По утрам в течение рабочей недели мы часто слышим в новостях о пробках на дорогах и улицах, особенно в Праге. Это может привести к ошибочному мнению, что почти все жители столицы ездят на работу на машинах. На самом деле четверть жителей Праги пользуются автомобилем, в то время как в целом по Чехии более половины людей ездят на работу или в школу. В два раза больше людей в Праге пользуются общественным транспортом, чем ездят на машине.





О популярности общественного транспорта говорит и сравнение Праги с Веной. В маленькой Праге с тремя линиями метро общей протяженностью 65 километров совершается столько же поездок, сколько и в большой Вене с пятью линиями общей протяженностью 83 километра. В обоих случаях это составляет примерно 350 миллионов поездок в год.





В Брно, втором по величине городе Чехии, четыре из десяти человек добираются на работу на автомобиле. В других региональных городах так поступает около половины всех работников.





Чаще всего автомобилем пользуются жители Карловарского края и Высочины, где общественный транспорт менее развит.





Конечно, стоит отметить, что большинство людей ездят на работу за рулем: на каждые 1,8 миллиона водителей приходится в десять раз меньше пассажиров.





Результаты недавнего опроса Ipsos подтверждают тенденцию, которая прослеживается в данных переписи населения 2021 года: мужчины водят машину чаще, чем женщины. Для того чтобы добраться до работы, женщины чаще пользуются общественным транспортом.





Об опросе IPSOS





Опрос проводился с 27 марта по 4 апреля 2024 года по репрезентативной выборке чешского населения в возрасте от 16 лет и старше, в нем приняли участие 1 040 респондентов. Инструментом сбора данных была онлайн-панель Populace.cz.