Администрация Праги 1 вновь ввела запрет на въезд в центр города

«Цель постановления — изменить дорожные знаки на улицах Кралодворска, Длоуга, Соукеницка, Кози, Пржижска, Бржехова, Революцни, набережной Дворжака и проспекте 17 ноября, что принесет спокойствие в ключевую часть Старого города», — сказала Терезия Радомержска, мэр Праги 1.





«Постановление будет распространяться на все транспортные средства, за исключением сотрудников дорожных служб», — добавила она.





Это не должно повторить прошлогоднюю ситуацию, когда муниципальный департамент отменил постановление.





«Сейчас мы заранее обсудили предложение с муниципалитетом и впоследствии изменили его в соответствии с его замечаниями», — говорит Войтех Рывола, заместитель Праги 1 по транспорту, хотя, по его словам, материал претерпел в основном формальные изменения и в принципе является идентичной мерой.





Установка запрещающих знаков с дополнительной табличкой в ноябре прошлого года удивила городскую администрацию во главе с мэром Богуславом Свободой (ODS), который заявил, что не был проинформирован об этом событии.





Вскоре после отмены постановления Прага 1 объявила, что намерена вновь ввести запрет.





Постановление должно вступить в силу не позднее июня. Теперь общественность может высказать свои замечания по этому поводу. Предложение района возникло по инициативе людей, жалующихся на нарушение ночного покоя или блокирование зарезервированных парковочных мест.





Согласно его обоснованию, его целью является «сохранение спокойной и безопасной среды для благополучия жителей, защиты окружающей среды и общего качества жизни».