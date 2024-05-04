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ПОДРОБНО: Что входит в предложение по пенсионной реформе, одобренное правительством
13 мая 2024
18:00
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Правительство направило пенсионную реформу в Палату депутатов. Ее причиной стал рост числа пенсионеров и, наоборот, уменьшение количества людей трудоспособного возраста, отчисляющих взносы в систему. Если в 2020 году на каждого пенсионера приходилось 3,5 человека трудоспособного возраста, то в 2050 году их будет всего два.
Пенсионная реформа направлена на сокращение ожидаемого дефицита пенсионного фонда, выплачивающего государственные пенсии. Но есть и много других изменений, некоторые из которых призваны помочь людям, ухаживающим за больными членами семьи или другими близкими. Каковы же основные изменения, которые были приняты правительством? Теперь поправки направлены в нижнюю палату парламента, где они могут быть изменены.
Поздний выход на пенсию
Предельный возраст выхода на пенсию, установленный на уровне 65 лет, будет изменен. Это коснется людей начиная с 1966 года рождения. Возраст выхода на пенсию будет зависеть от ожидаемой продолжительности жизни, увеличиваясь на два месяца в год. Люди будут узнавать, когда они выйдут на пенсию, в 50 лет. Это будет основано на том, что в будущем средний человек проведет на пенсии около 21,5 года.
Например, вышеупомянутое поколение 1966 года, за исключением многодетных женщин, выйдет на пенсию не раньше, чем в 65 лет и два месяца.
Снижение новых пенсий
С 2026 по 2035 год будет наблюдаться постепенное замедление ежегодного увеличения вновь назначаемых пенсий. «Разница составит около 1 000 крон за 10 лет», — заявил ранее министр труда Мариан Юречка (KDU-ČSL), добавив, что пенсии все равно будут расти.
Нововведения в системе воспитания
Правила получения выплат при наличии детей, которые сейчас составляют 500 крон на каждого воспитанного ребенка, будут полностью изменены. Постепенно выплата будет заменена фиктивной базой оценки семьи для будущих пенсионеров. Пособие на воспитание ребенка останется только на третьего и последующего ребенка.
Однако будет действовать переходный период, когда пенсионеры, выходящие на пенсию в 2027 году, будут получать надбавку по уходу за ребенком в размере 300 крон в месяц на первого и второго ребенка, 200 крон для тех, кто выходит на пенсию в 2028 году, и 100 крон для тех, кто выходит на пенсию в 2029 году.
Изменения коснутся и тех, кто уже получает это пособие. В настоящее время оно регулярно индексируется, но в 2027 году эта процедура закончится.
Минимальная пенсия увеличится
Минимальная пенсия увеличится почти в два раза. Базовая пенсия и процент пенсии по старости вырастут с 10 до 20% от средней зарплаты.
База для оценки семей
Сегодня для расчета пенсии за отпуск по уходу за ребенком используется индивидуальный средний заработок за период трудовой деятельности. В новом случае он должен основываться на текущей средней заработной плате в Чешской Республике в данном году. Эта база будет использоваться и в период ухода за тяжелобольным членом семьи.
Совместные взносы
Супруги и гражданские партнеры смогут договориться о совместном использовании базы для начисления взносов на протяжении всего периода их союза. При расчете пенсии они будут считаться так, как если бы у них был одинаковый доход в этот период. Цель этой меры — обеспечить более высокую пенсию тому партнеру, который имел более низкий доход в трудоспособном возрасте.
Досрочные пенсии для работников тяжелых профессий
Работники четвертой категории риска и третьей категории риска, которые испытывают на работе чрезмерное физическое напряжение, вибрацию, сильную жару или холод, выходят на пенсию на пять лет раньше своего пенсионного возраста. Их пенсии не должны уменьшиться по сравнению с обычными досрочными пенсиями.
Однако это коснется не всех: будут учтены последние 10 лет трудового стажа до 1 января следующего года.
Изменения для работающих пенсионеров
Работающим пенсионерам больше не будут увеличивать пенсию за дополнительный стаж. Однако ставка социального страхования для них снизится на 6,5%. Это приведет к увеличению дохода, например, на 1 300 крон в месяц при зарплате в 20 000 крон.
Улучшения для аспирантов
Успешно завершенное обучение в докторантуре теперь также будет учитываться при расчете пенсии, для чего будет введен новый вид замещающего страхового периода.
Изменения в праве на пенсию вдовы
Срок возобновления права на пенсию вдовы или вдовца будет увеличен. Он снова составит пять лет вместо нынешних двух лет, что позволит большему числу вдов и вдовцов получать пенсию по случаю потери кормильца.
Поздний выход на пенсию
Предельный возраст выхода на пенсию, установленный на уровне 65 лет, будет изменен. Это коснется людей начиная с 1966 года рождения. Возраст выхода на пенсию будет зависеть от ожидаемой продолжительности жизни, увеличиваясь на два месяца в год. Люди будут узнавать, когда они выйдут на пенсию, в 50 лет. Это будет основано на том, что в будущем средний человек проведет на пенсии около 21,5 года.
Например, вышеупомянутое поколение 1966 года, за исключением многодетных женщин, выйдет на пенсию не раньше, чем в 65 лет и два месяца.
Снижение новых пенсий
С 2026 по 2035 год будет наблюдаться постепенное замедление ежегодного увеличения вновь назначаемых пенсий. «Разница составит около 1 000 крон за 10 лет», — заявил ранее министр труда Мариан Юречка (KDU-ČSL), добавив, что пенсии все равно будут расти.
Нововведения в системе воспитания
Правила получения выплат при наличии детей, которые сейчас составляют 500 крон на каждого воспитанного ребенка, будут полностью изменены. Постепенно выплата будет заменена фиктивной базой оценки семьи для будущих пенсионеров. Пособие на воспитание ребенка останется только на третьего и последующего ребенка.
Однако будет действовать переходный период, когда пенсионеры, выходящие на пенсию в 2027 году, будут получать надбавку по уходу за ребенком в размере 300 крон в месяц на первого и второго ребенка, 200 крон для тех, кто выходит на пенсию в 2028 году, и 100 крон для тех, кто выходит на пенсию в 2029 году.
Изменения коснутся и тех, кто уже получает это пособие. В настоящее время оно регулярно индексируется, но в 2027 году эта процедура закончится.
Минимальная пенсия увеличится
Минимальная пенсия увеличится почти в два раза. Базовая пенсия и процент пенсии по старости вырастут с 10 до 20% от средней зарплаты.
База для оценки семей
Сегодня для расчета пенсии за отпуск по уходу за ребенком используется индивидуальный средний заработок за период трудовой деятельности. В новом случае он должен основываться на текущей средней заработной плате в Чешской Республике в данном году. Эта база будет использоваться и в период ухода за тяжелобольным членом семьи.
Совместные взносы
Супруги и гражданские партнеры смогут договориться о совместном использовании базы для начисления взносов на протяжении всего периода их союза. При расчете пенсии они будут считаться так, как если бы у них был одинаковый доход в этот период. Цель этой меры — обеспечить более высокую пенсию тому партнеру, который имел более низкий доход в трудоспособном возрасте.
Досрочные пенсии для работников тяжелых профессий
Работники четвертой категории риска и третьей категории риска, которые испытывают на работе чрезмерное физическое напряжение, вибрацию, сильную жару или холод, выходят на пенсию на пять лет раньше своего пенсионного возраста. Их пенсии не должны уменьшиться по сравнению с обычными досрочными пенсиями.
Однако это коснется не всех: будут учтены последние 10 лет трудового стажа до 1 января следующего года.
Изменения для работающих пенсионеров
Работающим пенсионерам больше не будут увеличивать пенсию за дополнительный стаж. Однако ставка социального страхования для них снизится на 6,5%. Это приведет к увеличению дохода, например, на 1 300 крон в месяц при зарплате в 20 000 крон.
Улучшения для аспирантов
Успешно завершенное обучение в докторантуре теперь также будет учитываться при расчете пенсии, для чего будет введен новый вид замещающего страхового периода.
Изменения в праве на пенсию вдовы
Срок возобновления права на пенсию вдовы или вдовца будет увеличен. Он снова составит пять лет вместо нынешних двух лет, что позволит большему числу вдов и вдовцов получать пенсию по случаю потери кормильца.
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