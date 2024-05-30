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Под Прагой появился автомобильный базар стоимостью в миллиард крон
7 июня 2024
10:30
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Все больше людей предпочитают покупать не новый, а подержанный автомобиль. Павел Лоуда, крупнейший дилер автомобилей Škoda, открывает крупнейший в Чехии салон по продаже подержанных автомобилей.
Подержанных автомобилей в Чехии продается в три раза больше, чем новых, а после вычета корпоративных клиентов разница становится еще больше. Один из крупнейших автодилеров Павел Лоуда открывает новый автосалон на трассе Прага — Подебрады, в который он вложил 1 миллиард чешских крон.
Он говорит о нем как о самой большой крытой площадке для продажи автомобилей в Чехии. Здание рассчитано на три тысячи автомобилей, и Лоуда надеется удвоить продажи подержанных машин под своим брендом.
«В целом подержанные автомобили должны занимать большую долю продаж в автосалонах, чем новые. Мы придерживаемся именно этой тенденции. Мы ожидаем, что так будет и на всем рынке», — считает Лоуда.
Ежегодно в Чехии продается около 200 000 новых легковых автомобилей. Но рынок подержанных автомобилей гораздо больше — полмиллиона продается среди отечественных владельцев, а еще 250 000 импортируется. Лоуда видит перспективы в основном в новых подержанных автомобилях возрастом до пяти-семи лет, которые, по его мнению, в будущем будут более интересным выбором для все большего числа покупателей, чем новые автомобили, благодаря лучшему соотношению цена/качество.
В настоящее время «Лоуда» является крупнейшим дилером новых автомобилей Škoda и Hyundai и имеет одну из самых больших дилерских сетей в Чешской Республике. Она также владеет сервисом совместного использования автомобилей Car4way. Лоуда считает, что больший акцент на подержанных автомобилях дополняет то, что он уже делает — таким образом, он продает или использует один и тот же автомобиль на Car4way как новый, а затем снова продает тот же автомобиль как подержанный.
«Только что купленный автомобиль сегодня может продержаться на рынке двадцать лет. Он будет неоднократно возвращаться на рынок, и нам выгодно быть в этом цикле», — объясняет Лоуда. По его мнению, если продажи подержанных автомобилей удвоятся, этот рынок станет таким же большим, как и продажи новых машин.
Его компания работает в автомобильном мире уже 32 года, когда Лоуда и его отец открыли первый дилерский центр в Подебрадах. Она продолжает работать как семейный бизнес, в который также входят стекольный завод Crystal Bohemia и кельнская фабрика по производству пресс-инструментов Louda Alform. Общий доход холдинга составляет более 11 миллиардов чешских крон, и, согласно рейтингу Czech Elite, он входит в число 100 самых ценных компаний, контролируемых чешскими владельцами.
«Это движение в будущее, туда, куда движется автомобильный рынок», — говорит Карел Беранек, консультант Ассоциации импортеров автомобилей, об открытии нового автосалона с миллиардным оборотом. По его словам, стратегия Loud имеет смысл, поскольку новые автомобили продаются не так часто, а автопроизводители сократили выпуск недорогой продукции из-за требований к выбросам. На более бедных рынках, таких как Чешская Республика, спрос на подержанные автомобили будет расти.
Компания «Лоуда» также хочет запустить электронный магазин подержанных автомобилей к концу года. Другие компании также осваивают онлайн-продажи, и, по мнению ее крупнейшего конкурента, компании AAA Auto, именно за этим будущее. Руководитель AAA Каролина Тополова говорит, что создание нового большого шоу-рума для подержанных автомобилей можно рассматривать как шаг к «выращиванию рынка», но он может оказаться слишком поздним.
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