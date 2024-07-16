Объект, которого мы ждали 30 лет. Пражская кольцевая дорога должна быть завершена в 2030 году

Пражская кольцевая дорога — одна из самых загруженных дорог в Чехии. По данным последней переписи, проведенной Управлением дорог и автомагистралей (ŘSD), средняя интенсивность движения составляет около 60 000 автомобилей в день. Основной трафик составляет от 30 до 40% от общего объема.





Цель кольцевой дороги — обеспечить быстрое передвижение по Праге и в то же время разгрузить центр столицы. На протяжении десятилетий кольцевую дорогу ждали не только пражане, но и жители близлежащих регионов, путешествующие по Праге, а также водители грузовиков, которые своими фурами замедляют движение.





Длина кольца составит 83 километра





На подготовку любого строительства влияет множество факторов. К наиболее важным из них относятся, например, противодействие проекту со стороны различных экологических и активистских ассоциаций, покупка земли, особенно в выгодных местах, оформление проектной документации и многие другие моменты, например, выбор подрядчика, имеют свои сроки. Все зависит от сложности планируемого строительства, пояснил Иржи Веселы, пресс-секретарь регионального управления транспорта.





На двух ее участках водители могут проехать около 40 километров. Это примерно половина. Общая протяженность Пражской кольцевой дороги составит 83 километра. Строительство кольца должно быть завершено в 2030 году. Уже в 2027 году можно будет соединить два существующих участка и расширить кольцевую дорогу на тринадцать километров.





Участок 511: Беховице — D1





Этот участок наиболее близок к завершению из всех остальных участков и должен быть закончен в 2027 году. Он соединит автомагистраль D1 с Беховице, куда ведет четырехкилометровая кольцевая дорога. Водители смогут беспрепятственно добираться из аэропорта Рузине в Саталице.





В настоящее время работы находятся на стадии покупки земли. Согласно последней информации, предоставленной компании ŘSD изданию Seznam Zpravy, по состоянию на июль было подписано 86% договоров купли-продажи. К настоящему времени УР приобрело 70% земли, что составляет 1 462 776 квадратных метров. Осталось выкупить 30% площади, то есть 634 000 квадратных метров. ŘSD продолжает вести переговоры о покупке с городом Прагой и Научно-исследовательским институтом животноводства.





Однако некоторые владельцы земли, по которой должна пройти дорога, не согласны на покупку. В итоге ŘSD объявляет о 20 случаях, когда дело дойдет до судебной экспроприации, что может затянуть весь процесс.





Победитель тендера, который был объявлен в декабре прошлого года, должен быть объявлен в конце этого года. Срок подачи заявок был перенесен с 22 февраля на 13 августа. Согласно оценкам, строительство обойдется в 15 миллиардов крон. Это будет шестиполосный участок, то есть по три полосы в одном направлении. Он также будет включать в себя два тоннеля.





Мост через Почерницкий пруд будет расширен за счет полосы для медленного движения автомобилей. Мост соединит недавно построенный участок кольцевой дороги с существующим, и его пропускная способность в настоящее время недостаточна. Рабочие также достроят шумовые барьеры, необходимые для обеспечения тишины в окрестностях.





Другие участки строительства





В период с 2027 по 2030 год будет постепенно реализован весь северный участок Пражской кольцевой автодороги. Это участки 518 между Рузине и Сухдолом, 519 от Сухдола до Бржезиневеса и 520 от Бржезиневеса до Саталице общей протяженностью 28,8 километра. Участки будут постепенно соединяться автомагистралями D7, D8 и D10. Таким образом, водителям не придется проезжать через столицу, что значительно разгрузит местный трафик.





В этом году участки Пражской кольцевой автодороги пройдут процедуру оценки, чтобы решить, является ли строительство достаточно экологичным. Министерство окружающей среды само оценивает последствия строительства. Тендеры на строительство начнутся в 2027 году, но проектная документация еще должна быть разработана.





Участки 515 между Сливенцем и Требонице и 510 между Саталице и Беховице подлежат модернизации. Интенсивность движения на обоих участках достигает 70 000 автомобилей в день. В будущем ожидается, что здесь будет проезжать 100 000 автомобилей в день. Поэтому SD расширит существующие четыре полосы до шести полос.





На тех же участках кольцевой дороги будут расширены развязки, которые достигают максимальной пропускной способности в часы пик и создают пробки.





В месте, где Пражская кольцевая дорога превращается в автомагистраль D7, будет построена новая развязка. Через нее водители смогут пересесть на автомагистраль или продолжить движение по кольцевой дороге. Участки северной части кольцевой дороги будут продолжены. ŘSD планирует получить разрешение на строительство в этом году, чтобы в 2025 году начать тендер на строительство перекрестка.