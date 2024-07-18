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Эвакуация автомобилей в Праге станет значительно дороже
24 июля 2024
10:00
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Люди, чей автомобиль нарушил правила, будут платить 3 800 крон за эвакуацию и 500 крон за день стоянки автомобиля. Постановление с удвоением цен утверждено пражскими советниками по предложению мэра Богуслава Свободы (ODS) и его заместителя Зденека Гржиба. Однако даже это повышение не покроет всех расходов, утверждают представители городской администрации.
Различают так называемую полную эвакуацию и неполную (когда водитель успел застигнуть эвакуатор) и эвакуацию на стоянку и обратно. Последняя операция, так называемая техническая эвакуация, заключается в подъеме автомобиля и его возвращении на место.
Полная эвакуация обойдется от 1 900 до 3 800 крон, неполная — от 1 250 до 2 500 крон, обратная — от 3 800 до 7 000 крон. Стоимость технического акта увеличилась с 1 300 до 2 400 крон. За день, который буксируемый автомобиль проведет на стоянке, водитель теперь заплатит 500 крон вместо 250 крон.
Эвакуация авто в Праге осуществляется в общественных интересах в основном в двух случаях: когда водитель не соблюдает дорожные знаки, например, при уборке, или когда плохо припаркованный автомобиль мешает дорожному движению.
По словам советника Зденека Коваржика (ODS), цены не менялись уже 11 лет, и город платит за эвакуатор очень много. «Для нас аморально существенно субсидировать эту деятельность из своих средств», — обосновал Коваржик повышение цен.
«Инфляция выросла. Мы повышаем ее больше, чем инфляция, потому что нам нужно подойти к этому системно», — сказал член городского совета.
Чтобы городу не пришлось субсидировать, стоимость полной эвакуации должна составлять почти 5 000 крон, а обратной — почти 10 000 крон. Прага 7, по словам мэра Яна Чижинского, могла бы тогда сама организовать буксировку на своей территории, но при более низких ценах у нее не хватит на это денег.
Они хотят удвоить количество служб эвакуации.
«Мы хотим увеличить количество буксировок до тех цифр, которые уже были. Администрации службы придется найти для них новые помещения», — сказал Коваржик. По его словам, больше эвакуаторов должно появиться и на окраинах Праги, а не только в центре. Парковки для эвакуаторов остаются слабым местом.
Полная эвакуация обойдется от 1 900 до 3 800 крон, неполная — от 1 250 до 2 500 крон, обратная — от 3 800 до 7 000 крон. Стоимость технического акта увеличилась с 1 300 до 2 400 крон. За день, который буксируемый автомобиль проведет на стоянке, водитель теперь заплатит 500 крон вместо 250 крон.
Эвакуация авто в Праге осуществляется в общественных интересах в основном в двух случаях: когда водитель не соблюдает дорожные знаки, например, при уборке, или когда плохо припаркованный автомобиль мешает дорожному движению.
По словам советника Зденека Коваржика (ODS), цены не менялись уже 11 лет, и город платит за эвакуатор очень много. «Для нас аморально существенно субсидировать эту деятельность из своих средств», — обосновал Коваржик повышение цен.
«Инфляция выросла. Мы повышаем ее больше, чем инфляция, потому что нам нужно подойти к этому системно», — сказал член городского совета.
Чтобы городу не пришлось субсидировать, стоимость полной эвакуации должна составлять почти 5 000 крон, а обратной — почти 10 000 крон. Прага 7, по словам мэра Яна Чижинского, могла бы тогда сама организовать буксировку на своей территории, но при более низких ценах у нее не хватит на это денег.
Они хотят удвоить количество служб эвакуации.
«Мы хотим увеличить количество буксировок до тех цифр, которые уже были. Администрации службы придется найти для них новые помещения», — сказал Коваржик. По его словам, больше эвакуаторов должно появиться и на окраинах Праги, а не только в центре. Парковки для эвакуаторов остаются слабым местом.
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