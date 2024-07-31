Правильные действия в случае аварии могут спасти жизнь

При возникновении проблем на дороге водитель должен сначала заглушить двигатель, включить аварийку и взять светоотражающие жилеты, которые должны находиться под рукой. Затем он должен взять знак аварийной остановки из автомобиля и разместить его на расстоянии не менее пятидесяти метров позади машины. «Чем дальше я ставлю треугольник, особенно в запутанных местах, тем больше места я даю водителям для реакции», — пояснил Павел Чижек, региональный координатор BESIP в Южной Моравии.





Только после этого водитель проверяет всех остальных участников ДТП. «Если мы выйдем из машины и начнем что-то решать, то может случиться так, что тем временем нас собьет другая машина», — отметил Чижек. В неотложных случаях участник ДТП должен оказать первую помощь, одновременно позвонить по номеру 112 и следовать указаниям оператора.





Авария на шоссе





Если проблема возникает на трассе, порядок действий немного другой. Участники ДТП должны быстро пройти за ограждение, что может спасти им жизнь. Даже на трассе необходимо надеть жилет и поставить знак аварийной остановки. Однако расстояния в пятьдесят метров, как на обычной дороге, недостаточно — минимальное расстояние, обусловленное скоростью движения по шоссе, составляет сто метров.





В обязательном снаряжении водителей мотоциклов имеется только мотоциклетная аптечка. При этом им рекомендуется носить с собой светоотражающие жилеты.





Правила также распространяются на водителей, не участвующих непосредственно в ДТП. Один из них — следовать по спасательной полосе. Если на дороге более двух полос, водители должны создать переулок между левой полосой и прилегающей к ней полосой.





Летние каникулы — самые рискованные месяцы в году, во время них происходит больше всего смертельных происшествий. Водители совершают ошибки в плотном потоке машин, а высокие температуры могут ослабить их внимание.





С начала каникул на чешских дорогах произошло более одиннадцати тысяч аварий. По предварительным данным полиции, в них погибло 56 человек, что на одиннадцать больше, чем за аналогичный период прошлого года. Напротив, количество тяжелораненых несколько уменьшилось.