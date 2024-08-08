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Сгорел автомобиль, принадлежавший армянскому ресторану в Праге. Полиция выясняет, было ли это намеренным
19 августа 2024
19:40
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В ночь на понедельник, 19 августа, на улице возле пражской арены О2 загорелся автомобиль. Он принадлежит компании, управляющей армянским рестораном в Праге 9. Полиция выясняет, было ли пожар умышленным.
Полиция Праги расследует возгорание автомобиля «Мерседес», принадлежащего компании, которая управляет армянским рестораном в Праге 9. Оба руководителя этой компании ранее находились под следствием.
Обстоятельства, при которых загорелся автомобиль, пока не ясны. «Мы расследует дело о возгорании автомобиля и выясняем, был ли он вызван умышленными действиями или нет», — заявил представитель полиции Ян Данек.
То, что автомобиль принадлежит компании Domagro, которая управляет рестораном Old Armenia («Старая Армения»), подтвердила руководитель компании Донара Вавруша Габриэлянова. «Мне уже звонили из полиции по этому поводу. Я до сих пор не знаю, что произошло», — сказала она.
Она и другой руководитель компании — ее муж Давид Вавруша — были осуждены окружным судом Праги 8 в июне этого года. По словам пресс-секретаря суда Яны Хумени, бывший полицейский Вавруша приговорен к трем годам условно и, кроме того, в течение трех лет ему не разрешается работать в силовых структурах. Его жена приговорена к двум годам лишения свободы условно.
Донара Вавруша Габриелянова предстала перед судом по делу, о котором сообщает сервер Aktuálně.cz. Согласно обвинительному заключению, ее подозревают в содействии подделке паспорта. По версии следствия, ее муж подозревается в злоупотреблении полномочиями по делу, которое он расследовал в качестве следователя.
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