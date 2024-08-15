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Украинские беженцы в Чехии могут водить машину с просроченными водительскими правами
27 августа 2024
09:00
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Украинское правительство пытается вернуть мужчин домой из-за границы, чтобы они шли на фронт, и усложняет их жизнь различными способами. Украинские консульства не будут продлевать водительские права беженцу, который не внесен в реестр боеспособных мужчин. Однако беженцы в Чехии могут быть спокойны, поскольку, по данным Минтранса, они могут перемещаться по стране на автомобиле даже с просроченными водительскими правами своей страны. Единственным условием является то, что срок действия документа истекает после 31 декабря 2021 года.
По данным Минтранса Чехии, украинские беженцы защищены постановлением Европарламента и Совета от 18 июля 2022 года.
«Это постановление действует до сих пор, и согласно ему украинские водительские права „беженцев“ по-прежнему считаются действительными, если срок их действия истек после 31 декабря 2021 года», — заявил представитель Минтранса Франтишек Емелька. По его словам, постановление украинского правительства не меняет ситуацию и обладатели временной защиты могут продолжать пользоваться просроченными документами на территории ЕС.
В полиции с этим согласны. «Если другое правовое регулирование регулирует, например, признание уже просроченных документов или других обязательств, возникающих в связи с эксплуатацией транспортных средств, мы полностью их соблюдаем», — заявил представитель Президиума полиции Давид Шен. В противном случае, однако, к иностранцам применяются те же правила, что и к чехам, они могут получить штрафы за проступки, их водительские права могут быть конфискованы, а также может быть запрещено водить машину.
Украинцы также могут обменять действующие украинские водительские права на чешские, но должны выполнить условие, что они постоянно проживают в Чехии в течение 185 дней в календарном году в силу личных и профессиональных связей.
«Сразу по прибытии на территорию Чехии, без надлежащего срока пребывания, обмен украинского водительского удостоверения на чешское водительское удостоверение невозможен», — говорится в информации Минтранса для украинских беженцев.
Украинские власти советуют мужчинам вернуться домой
Постановление украинского правительства от прошлой недели подписал непосредственно премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. В нем говорится, что украинские власти за рубежом не будут выдавать новые водительские права или продлевать существующие мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, которые не зарегистрируются в приложении Rezerv plus.
При этом украинцы в Чехии неоднократно жаловались, что регистрация в приложении у них не работает и что власти родной страны посоветовали им в таком случае вернуться домой. Украинские власти за рубежом уже давно не выдают своим гражданам паспорта без регистрации.
Таким людям также отказывают в выдаче водительских прав. «Я знаю об этом правиле, но консульство не выдает водительские права, этим занимается DP Dokument», — сказала Надя Малована, секретарь посольства Украины в Праге.
«ДП Документ» — дочернее предприятие украинской госкомпании «Документ», в которую украинцы, проживающие в Чехии, жаловались, что она отказывается выдавать уже заказанные ими паспорта. У ряда из них срок действия документов уже истек, и по чешскому законодательству они должны иметь при себе действующий проездной документ.
По последним данным Министерства внутренних дел, в Чехии насчитывается 103 000 беженцев-мужчин в возрасте от 18 до 65 лет.
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