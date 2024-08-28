В Чехии будут штрафовать за несоблюдение безопасной дистанции между автомобилями

С начала года несоблюдение безопасной дистанции стало причиной примерно 2 500 аварий — как и в прошлом году. Проблема в том, что закон точно не определяет безопасное расстояние, поэтому оно не наказуемо как отдельное правонарушение. Санкция может быть применена в связи с дорожно-транспортным происшествием только в случае, если однозначно доказано, что данный проступок непосредственно способствовал возникновению ДТП.





Водителям рекомендуется сохранять дистанцию ​​не менее двух секунд до впереди идущего автомобиля. Это 50 метров при скорости 90 км/ч (примерно размер половины футбольного поля).





Но, по мнению экспертов, подавляющее большинство водителей не прислушиваются к рекомендациям. В городе все еще сложнее. «Фактически вы станете тормозом всего движения, и перед вами выстроится еще несколько автомобилей», — отметил Игорь Сирота, представитель Центрального автомобильного клуба Чехии.





Государство планирует перемены





Государство хочет ввести в Чехии два новых типа правонарушения. «Один более мягкий с санкцией за несоблюдение безопасной дистанции в две секунды, а затем более строгую санкцию и более серьезное правонарушение за несоблюдение кризисной дистанции в одну секунду», — уточнил министр транспорта Мартин Купка (ODS).





Соседние страны также обеспечивают соблюдение безопасного расстояния посредством штрафов. В Германии или Австрии за несоблюдение водители заплатят до 10 000 крон. В Словакии штраф составляет до 1 250 крон, в Польше — до 2 900 крон.