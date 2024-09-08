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Топливо в Чехии продолжает дешеветь, цены на бензин самые низкие за последние три года
19 сентября 2024
11:30
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Цены на топливо в Чехии за последнюю неделю снова упали. Литр самого продаваемого бензина Natural 95 сейчас стоит на заправках Чехии в среднем 35,48 кроны, неделю назад он был дороже на 52 геллера. Дизель подешевел на 53 геллера за литр, водители теперь платят в среднем 33,72 кроны за литр.
Об этом свидетельствуют данные компании CCS, отслеживающей цены. Последний раз бензин продавался по аналогичным ценам в октябре 2021 года, последний раз дизельное топливо дешевело в конце июля.
Цены на топливо в Чехии падают примерно с середины июля. По сравнению с тем же периодом прошлого года, бензин сейчас дешевле на 4,85 кроны за литр, тогда как за дизельное топливо автомобилисты платили на 6,13 крон больше за литр.
Самый дешевый бензин заправляют водители Устецкого края, где литр стоит в среднем 34,89 крон. Дизельное топливо является самым дешевым в Южночешском крае, литр там продается в среднем за 33,13 крон. И наоборот, самое дорогое топливо предлагают заправочные станции в Праге, где литр бензина стоит в среднем 36,36 крон. Дизельное топливо там можно купить по цене 35,49 крон за литр.
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