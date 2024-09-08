Топливо в Чехии продолжает дешеветь, цены на бензин самые низкие за последние три года

Об этом свидетельствуют данные компании CCS, отслеживающей цены. Последний раз бензин продавался по аналогичным ценам в октябре 2021 года, последний раз дизельное топливо дешевело в конце июля.





Цены на топливо в Чехии падают примерно с середины июля. По сравнению с тем же периодом прошлого года, бензин сейчас дешевле на 4,85 кроны за литр, тогда как за дизельное топливо автомобилисты платили на 6,13 крон больше за литр.





Самый дешевый бензин заправляют водители Устецкого края, где литр стоит в среднем 34,89 крон. Дизельное топливо является самым дешевым в Южночешском крае, литр там продается в среднем за 33,13 крон. И наоборот, самое дорогое топливо предлагают заправочные станции в Праге, где литр бензина стоит в среднем 36,36 крон. Дизельное топливо там можно купить по цене 35,49 крон за литр.