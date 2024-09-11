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С января дорожная виньетка снова подорожает
25 сентября 2024
09:00
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С января 2024 года водителям в Чехии снова придется доплачивать за виньетку для проезда по платным дорогам, поскольку впервые начнет применяться автоматическая валоризация цены. Благодаря низкой инфляции цены на виньетки увеличатся незначительно — примерно на 100 крон. Стоиомость сейчас рассчитывает Минтранс. Министр транспорта Мартин Купка (ODS) не будет предлагать дополнительное увеличение цены на виньетку из-за наводнений, сообщил он.
Хотя чрезвычайно сильные наводнения повредили мосты и дороги стоимостью в миллиарды крон, особенно в Моравии, государство не планирует взимать с водителей плату за эти дополнительные инвестиции в стоимость дорожных марок.
«В законе уже есть аналогичный автоматический режим, как в Австрии. При этом учитывается инфляция и количество вновь открытых километров автодорог. Точных расчетов у меня сейчас нет. Я не буду предлагать ничего, выходящего за рамки этой автоматической процедуры», — заявил министр транспорта Мартин Купка (ODS).
В последний раз, когда цена купона повышалась 1 марта, цена годовой виньетки резко выросла с 1 500 до 2 300 крон. До этого она не менялась 12 лет. Согласно Закону об дорогах, в который в прошлом году были внесены изменения, следующее автоматическое повышение цен должно произойти с 1 января 2025 года, а затем регулярно каждый год.
«Цена будет рассчитана в постановлении, которое должно быть готово к концу октября», — пояснил Франтишек Емелька, представитель Минтранса. По его словам, на этой неделе курорт работает над расчетом, а о конкретном повышении хотят объявить в начале октября.
Сто крон, максимум двести
Текущие цены на дорожные марки составляют 2 300 крон в год, 430 крон за месяц, 270 за десять дней и 200 крон за день. Автомобили с бензиновым двигателем и гибриды платят сниженную цену, электромобили не платят ничего.
Уже сейчас можно с высокой долей вероятности оценить, как будет выглядеть повышение цен. Инфляция в августе осталась на уровне июня 2,2%. С Нового года Минтранс взимает плату за 100 километров новых автомагистралей, что означает расширение действующей сейчас сети протяженностью 1 388 километров примерно на 7%. Однако сама инфляция должна играть несколько большую роль в расчетах.
«В законе уже есть аналогичный автоматический режим, как в Австрии. При этом учитывается инфляция и количество вновь открытых километров автодорог. Точных расчетов у меня сейчас нет. Я не буду предлагать ничего, выходящего за рамки этой автоматической процедуры», — заявил министр транспорта Мартин Купка (ODS).
В последний раз, когда цена купона повышалась 1 марта, цена годовой виньетки резко выросла с 1 500 до 2 300 крон. До этого она не менялась 12 лет. Согласно Закону об дорогах, в который в прошлом году были внесены изменения, следующее автоматическое повышение цен должно произойти с 1 января 2025 года, а затем регулярно каждый год.
«Цена будет рассчитана в постановлении, которое должно быть готово к концу октября», — пояснил Франтишек Емелька, представитель Минтранса. По его словам, на этой неделе курорт работает над расчетом, а о конкретном повышении хотят объявить в начале октября.
Сто крон, максимум двести
Текущие цены на дорожные марки составляют 2 300 крон в год, 430 крон за месяц, 270 за десять дней и 200 крон за день. Автомобили с бензиновым двигателем и гибриды платят сниженную цену, электромобили не платят ничего.
Уже сейчас можно с высокой долей вероятности оценить, как будет выглядеть повышение цен. Инфляция в августе осталась на уровне июня 2,2%. С Нового года Минтранс взимает плату за 100 километров новых автомагистралей, что означает расширение действующей сейчас сети протяженностью 1 388 километров примерно на 7%. Однако сама инфляция должна играть несколько большую роль в расчетах.
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