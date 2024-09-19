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Сколько километров в год «наезжают» чехи? Сравниваем пробег по странам ЕС

Новости и статьи
30 сентября 2024
20:00
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Чехи проезжают на своих автомобилях 19 155 километров в год, что является шестым показателем среди стран ЕС. Самый высокий показатель у Нидерландов — 29 851 километр в год, а самый низкий — у Латвии — 17 420 километров. Это следует из статистики компании carVertical.
Автомобили в Испании (29 017 километров), Дании (27 346 километров), Бельгии (24 308 километров) и Франции (23 775 километров) также имеют большой пробег. С другой стороны, меньше, чем в Чехии, ездят в Латвии, Швейцарии, Литве, Польше и Эстонии.  

Через три-четыре года автомобили из стран с высоким среднегодовым пробегом имеют на одометре около 100 000 километров, что часто побуждает владельцев продавать транспортные средства. «Больший пробег обычно означает снижение стоимости автомобиля, поэтому водители часто стараются продать такие машины до того, как их цена значительно упадет», — говорит Матас Бузелис из компании carVertical.  

«Значительное количество автомобилей с пробегом в несколько лет приезжает в Чехию из Западной Европы. Импорт транспортных средств из других европейских стран относительно дешев и прост, поэтому он не оказывает существенного влияния на конечную цену подержанного автомобиля», — добавил он.  

Эксперты carVertical рекомендуют при покупке подержанного автомобиля обращать внимание на транспортные средства с небольшим пробегом, но по приемлемой цене. Недобросовестные продавцы часто корректируют одометр в надежде продать машину дороже, отмечают специалисты.  

CarVertical работает в 28 странах и предоставляет информацию об истории автомобилей в большинстве европейских стран, США, Мексике и Австралии. Основываясь на данных из более чем 900 глобальных реестров и баз данных, carVertical предоставляет полные отчеты, чтобы помочь покупателям подержанных автомобилей. В прошлом году выручка компании увеличилась на 83% и составила 42,7 миллиона евро (1,07 миллиарда крон).  
Автомобили Чехия Европа
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