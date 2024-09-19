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Новые правила страхования транспортных средств в Чехии вступили в силу 1 октября

Новости 420on
1 октября 2024
13:30
82
Обязательное страхование автогражданской ответственности (ОСАГО) – это обязательный вид страхования всех автовладельцев, выезжающих на дороги общего пользования в Чехии. С 1 октября 2024 года закон изменил некоторые правила.
Обязанность страхования ответственности распространяется на все транспортные средства, зарегистрированные на дорогах Чехии, как личные, так и служебные. Транспортное средство нельзя эксплуатировать без действующего страхования гражданской ответственности, иначе владельцу грозят штрафы. Публикуем основную информацию о страховании ответственности, включая изменения, действующие с октября 2024 года.

Сколько стоит страхование ответственности?

На цену страхования ответственности влияют два фактора. Тип застрахованного транспортного средства и оператор транспортного средства, то есть страхователь. Страховые компании смотрят, например, на возраст водителя, его место жительства (если он живет в большом городе и т. д.), марку и модель автомобиля, тип топлива или способ эксплуатации транспортного средства и планируемый пробег.

Однако конкретные параметры и их вес определяются каждой страховой компанией отдельно. Таким образом, цены на страхование могут значительно отличаться, поэтому имеет смысл сравнивать предложения и пересчитывать их каждый год. Однако для классического водителя и обычного легкового автомобиля годовая обязательная страховка обойдется в несколько тысяч крон.

Каков лимит ответственности?

Лимит ответственности – это сумма, которую ваша страховая компания может выплатить лицу, которому вы причинили ущерб, в случае наступления страхового случая. Лимиты прописаны в двух размерах: один за ущерб имуществу, другой за вред здоровью или причинение смерти. С 2024 года минимальная сумма обоих лимитов составляет 50 миллионов крон.

Что произойдет, если я забуду оплатить полис ОСАГО?

Если полиция вас остановит и у вас не будет страховки, вас оштрафуют. Штраф за отсутствие полиса ОСАГО составляет 1500 крон на месте или 3000 крон в административном порядке. Если вы водите автомобиль без страховки в течение длительного времени, вы рискуете получить более высокий штраф, который может варьироваться от 5 000 до 50 000 крон.

Кроме того, Чешская ассоциация страховщиков потребует от вас внесения взноса в гарантийный фонд. Этот фонд используется для выплаты компенсации водителю, который стал причиной аварии, не имея оговоренного страхования ответственности. Размер взноса определяется постановлением Министерства финансов и, например, для легковых автомобилей с объемом двигателя до 1350 см³ он составляет 35 крон в день. Если рассчитывать взнос на более длительный период, дешевле будет оформить обязательную страховку.

Кроме того, с октября новые правила распространяются на выплаты по страхованию ответственности.

Изменения с октября 2024 года

В 2024 году вступила в силу поправка к Закону об ответственности, которая вносит ряд изменений. По-прежнему действует правило, согласно которому каждый должен иметь полис ОСАГО. В то же время закон внес несколько важных изменений и новых обязательств. Одним из главных нововведений является обязанность страховать такие транспортные средства, как электронные скутеры, сегвеи, гольф-кары и, в некоторых случаях, садовые тракторы.

Корректировка применяется к транспортным средствам, расчетная скорость которых превышает 25 километров в час или превышает 14 километров, если их эксплуатационная масса превышает 25 килограммов. Но у некоторых есть исключение, например электронные велосипеды, у которых основным источником энергии является вращение педалей, а не дополнительный электродвигатель. Обязательство страхования не распространяется на транспортные средства, которые передвигаются исключительно в закрытых или недоступных общественных местах, например классические садовые тракторы.

В связи с ростом стоимости автомобилей и другого имущества минимальные пределы ответственности также были увеличены до 50 миллионов крон. Закон также уточнил отношения между водителем и владельцем транспортного средства, если они не являются одним и тем же лицом.

Зеленая карта

С 1 октября отменена обязанность иметь при себе Зеленую карту. Страховым компаниям больше не придется выдавать эту карту, полиция не будет требовать ее при проверках, а все необходимые данные будут доступны в записях Чешской ассоциации страховщиков. Таким образом, полиция и другие органы будут иметь доступ к этой информации непосредственно из этой базы данных.

Тем не менее, страховые компании, вероятно, по крайней мере, отправят грин-карту в электронном виде или позволят загрузить ее через веб-сайт. Особенно это важно для поездок за границу, где карта все же необходима. Он предоставляет обзор действия страховки и в каких странах она действительна. Если страховая компания не вышлет вам карту после 1 октября, вы можете запросить ее.

С октября также будут действовать два варианта начала действия страховки: фиксированный и плавающий. Если у вас фиксированное начало страховки, вы должны оплатить страховую премию до начала действия нового договора. Даже однодневная задержка платежа в данном случае означает расторжение договора. Поэтому необходимо подумать и о способе оплаты, когда, например, оплата банковским переводом может занять до трех дней.

Если вы договорились о плавающем начале страхования ответственности, у вас есть более длительный период времени для оплаты. Для большинства страховых компаний это займет примерно от недели до двух недель с даты переговоров. Однако пока вы не заплатите, страхование ответственности не будет действовать. 
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