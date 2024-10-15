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Полицейские жалуются, что их заставляют выполнять план по штрафам. Руководство полиции говорит, что это неправда

Новости 420on
23 октября 2024
09:00
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Не выписывая штрафы водителям, некоторые полицейские хотят обратить внимание на нехватку сотрудников для выездной службы — по их словам, ситуация худшая за последние 20 лет. Президиум полиции не может предотвратить такую ​​форму протеста.
В первую неделю ноября некоторые полицейские планируют необычную акцию протеста: они планируют назначать людям меньше штрафов.

Они хотят привлечь внимание к полицейскому кризису, о котором полицейские из разных чешских городов рассказали в понедельник СМИ: речь идет о низких зарплатах у новичков и нехватке полицейских — не тех, кто в офисах, а патрулей на улицах, которые следят за общественным порядкам и предовтращают нарушения ПДД.

Организатор протеста Мартин Червенка, начальник управления в городе Писек (Южная Чехия), выбрал штрафы в качестве формы протеста, поскольку, по его словам, начальство постоянно оказывает давление на рядовых полицейских, чтобы они выписывали штрафы, а затем отслеживают статистику сколько денег люди собрали в поле.

Но руководство президиума полиции утверждает, что давления нет. «Ничего подобного не происходит. Мы отвергаем любое давление, оказываемое руководством полиции Чехии с целью наложения штрафов», — ответил пресс-секретарь президиума полиции Йозеф Бокан.

Он сказал, что встречи с начальником полиции Мартином Вондрашеком позволяют оценить эффективность отдельных полицейских подразделений. Но в то же время, по словам собеседника агентства, создается впечатление, что никто не должен оцениваться только за каждый наложенный штраф или раскрытое дело.

«Если это все еще где-то происходит, то это прямо противоречит позиции руководства полиции Чешской Республики, и каждый вышестоящий чиновник должен добиваться возмещения ущерба», — сказал Бокан, представитель президиума.

«Каждую свободную минуту они возят нас на дорожные мероприятия», — рассказал, например, полицейский из северной Чехии. «Мы постоянно отслеживаем, сколько мы собрали, и было ли это меньше или больше месяца назад», — добавил его коллега из Западной Чехии. Полицейские не пожелали называть свои имена, опасаясь вызвать проблемы на работе.

Однако лидер протеста Мартин Червенка подтверждает, что именно так это и происходит, по крайней мере, в его регионе. «Руководство по-прежнему оказывает на нас давление с требованием наложить штрафы».

В интервью Seznam Zprávy во вторник он обрисовал, как должен выглядеть ноябрьский протест: «Мы перестанем быть унылыми машинами, дающими штрафы. Нет, мы ничего не упустим, а решим, например, по соглашению — там, где это возможно по закону. Например, за мелкие правонарушения».

Червенка пока не знает, сколько полицейских к нему присоединится. Тысячи полицейских отреагировали на его статьи на сайте Konec PČR, в которых он критикует ситуацию в полиции.

«Какую санкцию он применит или какой размер штрафа выберет, всегда на усмотрение сотрудника полиции, особенно с учетом обстоятельств совершенного правонарушения. Если полицейские действуют в этих рамках и закон допускает такой метод решения, переговоры являются совершенно стандартным вариантом, который можно выбрать при раскрытии проступка», — заявил представитель президиума полиции Бокана.

С одной стороны, численность полицейских уже давно составляет около 40 000 человек, и эта цифра практически не изменилась в долгосрочной перспективе. 

«Однако, где произошли изменения, и мы знаем это на основе анализа, который мы подготовили некоторое время назад, так это физическое состояние сотрудников, служащих в отдельных районных управлениях, которые в некоторых районах фактически ухудшились», — подтвердил президент полиции Вондрашек.

Вондрашек признает, что полиция вряд ли может конкурировать с другими работодателями со стартовой зарплатой в тридцать тысяч брутто для новичка после окончания полицейской школы. 

Сегодня 12 процентов полицейских, прослуживших четыре года и меньше, уходят из полиции. Раньше этот показатель составлял всего четыре процента. Объясняется это тем, что они не могут содержать свои семьи на зарплату полиции.

Министр внутренних дел Вит Ракушан объявил в понедельник, что зарплаты сотрудников сил безопасности, таких как полицейские и пожарные, в следующем году будут увеличены на 1500 крон. Однако профсоюзы полиции требуют увеличения суммы на 2200 крон.
полиция штраф Чехия Автомобили
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