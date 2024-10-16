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Škoda начинает производство автомобилей во Вьетнаме
24 октября 2024
08:00
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Производственный цех, где будут собираться модели Škoda Auto, расположенный недалеко от вьетнамского города Ха Лонг, близится к завершению. Там собирают первые модели для вьетнамского рынка. Строительство цеха замедлилось из-за тайфуна в начале сентября, сообщил Петр Ниброй с завода Škoda Auto в Квасинах на конференции в Брно в среду.
«Строительство началось на новом месте в 2023 году и продвигалось очень быстро, но, к сожалению, в сентябре этого года оно замедлилось из-за тайфуна Яги, который стал сильнейшим штормом за последние 70 лет», — сказал Ниброй. Ураган повредил все крыши почти построенного комплекса, и вода попала внутрь. На устранение повреждений ушло несколько недель.
«В кузовном цехе начинают появляться первые модели. В цехе окраски, который, пожалуй, является самым сложным с точки зрения технологии, установлено техническое оборудование. Мы ожидаем, что производство моделей, которые мы готовим для Вьетнама, начнется в ближайшее время», — добавил Ниброй.
Škoda отправляет детали во Вьетнам из Млада-Болеслава и из Пуны в Индии, причем поставки из Пуны составляют около двух третей.
Вьетнамский рынок должен стать для автопроизводителя воротами в соседние страны так называемой Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (ASEAN), то есть Таиланд, Малайзию и Индонезию. Преимуществом является низкая мобильность в стране, где на 1 000 жителей приходится всего 38 автомобилей, а также дешевая и квалифицированная рабочая сила.
Центр по доставке автозапчастей во Вьетнам в Пуне был открыт автопроизводителем в 2023 году осенью, тогда же он начал продавать автомобили во Вьетнаме. После 2030 года компания планирует продавать в этой стране до 40 000 автомобилей в год. В зависимости от развития рынка, производство во Вьетнаме должно достигнуть 27 000 автомобилей в год к 2027 году.
В прошлом году Skoda поставила 866 800 автомобилей по всему миру, что на 18,5% больше, чем в 2022 году.
«В кузовном цехе начинают появляться первые модели. В цехе окраски, который, пожалуй, является самым сложным с точки зрения технологии, установлено техническое оборудование. Мы ожидаем, что производство моделей, которые мы готовим для Вьетнама, начнется в ближайшее время», — добавил Ниброй.
Škoda отправляет детали во Вьетнам из Млада-Болеслава и из Пуны в Индии, причем поставки из Пуны составляют около двух третей.
Вьетнамский рынок должен стать для автопроизводителя воротами в соседние страны так называемой Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (ASEAN), то есть Таиланд, Малайзию и Индонезию. Преимуществом является низкая мобильность в стране, где на 1 000 жителей приходится всего 38 автомобилей, а также дешевая и квалифицированная рабочая сила.
Центр по доставке автозапчастей во Вьетнам в Пуне был открыт автопроизводителем в 2023 году осенью, тогда же он начал продавать автомобили во Вьетнаме. После 2030 года компания планирует продавать в этой стране до 40 000 автомобилей в год. В зависимости от развития рынка, производство во Вьетнаме должно достигнуть 27 000 автомобилей в год к 2027 году.
В прошлом году Skoda поставила 866 800 автомобилей по всему миру, что на 18,5% больше, чем в 2022 году.
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