Škoda начинает производство автомобилей во Вьетнаме

«Строительство началось на новом месте в 2023 году и продвигалось очень быстро, но, к сожалению, в сентябре этого года оно замедлилось из-за тайфуна Яги, который стал сильнейшим штормом за последние 70 лет», — сказал Ниброй. Ураган повредил все крыши почти построенного комплекса, и вода попала внутрь. На устранение повреждений ушло несколько недель.«В кузовном цехе начинают появляться первые модели. В цехе окраски, который, пожалуй, является самым сложным с точки зрения технологии, установлено техническое оборудование. Мы ожидаем, что производство моделей, которые мы готовим для Вьетнама, начнется в ближайшее время», — добавил Ниброй.Škoda отправляет детали во Вьетнам из Млада-Болеслава и из Пуны в Индии, причем поставки из Пуны составляют около двух третей.Вьетнамский рынок должен стать для автопроизводителя воротами в соседние страны так называемой Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (ASEAN), то есть Таиланд, Малайзию и Индонезию. Преимуществом является низкая мобильность в стране, где на 1 000 жителей приходится всего 38 автомобилей, а также дешевая и квалифицированная рабочая сила.Центр по доставке автозапчастей во Вьетнам в Пуне был открыт автопроизводителем в 2023 году осенью, тогда же он начал продавать автомобили во Вьетнаме. После 2030 года компания планирует продавать в этой стране до 40 000 автомобилей в год. В зависимости от развития рынка, производство во Вьетнаме должно достигнуть 27 000 автомобилей в год к 2027 году.В прошлом году Skoda поставила 866 800 автомобилей по всему миру, что на 18,5% больше, чем в 2022 году.