Страховка на авто в Чехии подорожала. Платите ежегодно и не попадайте в аварии, советуют экперты

Цены на обязательное страхование гражданской ответственности легковых автомобилей растут. Это подтверждает и портал Top-Pojištění, который сообщает, что средняя годовая премия с начала года выросла с 4 108 чешских крон до 4 388 чешских крон. По словам Ондржея Вацека, специалиста по продуктам портала Top-Pojištění.cz, цены на обязательное страхование ответственности растут постоянно и по нескольким причинам. По его словам, страховщики в целом сталкиваются с ростом расходов на урегулирование убытков, поэтому средний убыток с каждым годом становится все выше. Также растут расходы на заработную плату, энергию и другие статьи.



«Страховые компании реагируют на изменения рынка и постоянно корректируют цены. Изменения происходят как в новых ценах, так и в существующем портфеле. За последние семь лет мы наблюдали постоянный рост новых цен примерно на 3,5 % в год», — подтвердил растущую тенденцию Алеш Ротбарт, директор по продажам группы Klik.cz.



«Можно ожидать, что, например, в связи с наводнениями страховщики столкнутся с ухудшением так называемого процесса урегулирования убытков, иными словами, стоимость выплаты убытков возрастет. Это также может отразиться в повышении цен на обязательное страхование ответственности в ближайшем будущем. Но самая большая часть, которая оказывает основное влияние на рост цен, — это более высокие средние требования», — сказал Вацек в интервью SZ Byznys.



Он добавляет, что даже самая дешевая Skoda Fabia сейчас оснащена электронными помощниками, которые еще несколько лет назад были уделом автомобилей класса люкс. Эти системы очень дороги в ремонте, что отражается на росте цен на них.



«Мы видим, как растут цены на запасные части и человеческий труд, что отражается на ценах обязательного страхования ответственности», — подтвердил ČTK Иржи Вахал, аналитик по страхованию нежизнеспособности в Broker Consulting.



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«Для некоторых страховщиков мы не видим почти никаких изменений, но для других рост еще больше. Поэтому клиентам важно активно узнавать о расчете обязательного страхования гражданской ответственности для своего автомобиля в идеале за два месяца до окончания срока действия договора. Смена страховой компании может означать удешевление обязательного страхования ответственности на следующий год», — советует клиентам Вацек.



Небольшую скидку можно получить и при выборе частоты ежегодных платежей. «Как только водитель выбирает ежеквартальные или полугодовые платежи, он уже подвергается надбавке к базовой цене годового взноса, возможно, до 5%. Однако водителям следует избегать попыток снизить цену автострахования, отказываясь от страхования определенных рисков или выбирая более низкие лимиты покрытия, чем у них есть сейчас», — говорит Андреа Брадлерова, пресс-секретарь системы сравнения Rixo.cz.



По закону каждый владелец транспортного средства должен иметь полис ОСАГО. Обязательное страхование гражданской ответственности покрывает ущерб, причиненный водителем здоровью или имуществу других лиц.



Цена обязательного страхования зависит от нескольких факторов. Например, на нее влияет возраст владельца автомобиля. У молодых людей страховые взносы обычно дороже, потому что они более рискованные водители. Также учитывается место жительства: в крупных городах полис стоит дороже, чем в сельской местности. Если же автовладелец долгое время ездил без аварий, полис будет немного дешевле благодаря бонусам. С другой стороны, малус может сделать полис дороже, что означает надбавку, если вы часто попадаете в аварии.



«Каждая страховая компания оценивает полис немного по-своему, поэтому цена может варьироваться. Учитывая значительное повышение цен, которое мы наблюдаем с начала года, очень полезно рассчитать цену в другом месте и сэкономить деньги», — отмечает Вацек.



«Нередки случаи, когда водитель получает совершенно разные цены от нескольких страховых компаний в одно и то же время, даже если установлено одно и то же страховое покрытие», — говорит Брадлерова.