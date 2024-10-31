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Tesla запустила новый сервис — тест-драйвы без посещения автосалона
8 ноября 2024
11:30
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Новый сервис полностью изменит процесс покупки автомобилей. Он также доступен в Чехии.
Североамериканская Tesla предложила еще одну интересную услугу — тест-драйвы без посещения автосалона и физической встречи с продавцом. Теперь любой, у кого есть действующие водительские права, может управлять Tesla. Все, что ему нужно, это мобильный телефон.
У Tesla появилась новая интересная услуга под названием Self-Service Test Drive. Гениально простая методика позволяет спланировать и провести тест-драйв, не вступая в физический контакт с дилером или не посещая автосалон.
Принцип прост. В мобильном приложении Tesla или на сайте бренда вы выбираете место, где хотите протестировать автомобиль и, конечно же, какую модель. В Европе сервис работает с Model Y и Model 3.
Затем вы получите электронное письмо с информацией о том, как будет проходить получасовой тест, а дилер также свяжется с вами, чтобы подтвердить тест-драйв и ответить на любые ваши вопросы.
В день тест-драйва приложение подскажет вам, куда идти, и вы разблокируете и активируете автомобиль с помощью мобильного телефона. После попадания внутрь начнется инструкция по настройке автомобиля и самому вождению. В дальнейшем ничего не остается, как проверить его в работе.
Для тест-драйва вы должны иметь действующие водительские права и приложение Tesla. Консультант будет на связи на протяжении всего путешествия. В конце поездки вы можете снова заблокировать электромобиль с помощью мобильного телефона.
Вы можете опробовать Model 3 и Model Y в трех точках Чешской Республики. В Ческе-Будеевице, Йиглаве (отель Rytířsko) и в Оломоуце (NH Collection). Затем при участии дилеров проводятся тест-драйвы в Праге, Брно или Остраве.
Таким образом, Tesla перенесла возможности тест-драйвов на другой уровень, более адаптированный для тех, кто заинтересован в покупке.
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