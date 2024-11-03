Об этом также свидетельствует рекордный интерес к ярмарке караванов в Брно.





Цены на большинство представленных на выставке новых или слегка подержанных кемперов начинались от двух миллионов и выше. Однако этого не произошло в павильоне F, который принадлежал премиальным брендам и поэтому предназначался для требовательных клиентов с особыми требованиями. Были, например, автодома повышенной проходимости с полным приводом, автоматической коробкой передач или роскошным салоном.





«В первый же день ярмарки мы продали несколько автомобилей. Чехи становятся нацией караванщиков», — сказал Патрик Гельфусс, представляющий одного из крупных немецких ритейлеров. В то же время он признал, что есть и автомобили, которые довольно сложно находят своих владельцев.





«Эту машину действительно немного сложнее продать. Он имеет двойной пол с подогревом, канальное водяное отопление, большие складские помещения и многое другое, что может себе представить взыскательный путешественник. Однако его три оси отпугивают заинтересованных сторон. Это приводит к снижению продаж», — заметил бизнесмен, сидя на бело-кофейных кожаных сиденьях роскошного салона автомобиля.





Как он объяснил, за каждую ось нужно платить. Например, в соседней Австрии автомобиль с тремя осями, даже если это дом на колесах, уже попадает в категорию автобусов. Просто перейдите границу Микулова и направляйтесь в сторону Италии в направлении Филлаха, это около 350 километров. За одну поездку вы заплатите примерно семьдесят евро.





Учитывая длину такого автомобиля, необходимо также хорошо планировать поездку, ведь при почти девяти метрах, например, в Италии, Испании или где-либо еще, где можно ожидать узкие и особенно извилистые улочки, могут возникнуть неприятные моменты для водителя.





«То же самое относится и к кемпингам, которые лучше бронировать заранее», — описал потенциальные проблемы Гельфусс. Однако он сразу же сосредоточился на кандидате, который был бы не против трех осей.





«У меня есть автотранспортная компания, я водил грузовик», — объяснил мужчина, который даже не особо задумывался о цене, превышающей шесть миллионов крон, прежде чем подробно осмотреть машину.





Успешная ярмарка





Помимо классических фургонов, по мнению организаторов, все большую популярность приобретают и специальные надстройки или встроенные конструкции, которым также посвящен один из павильонов в Брно.





В этом году ярмарку Caravaning Brno посетило 30 000 человек. Это немного меньше, чем в прошлом году, но в этом году ярмарка впервые прошла отдельно (в прошлом году в нее также входили ярмарки Go и Regiontour). Именно поэтому организаторы называют это рекордом.





«Наибольший интерес был к новым технологиям и приложениям для путешествий, а также к устойчивым и экологическим путешествиям. Сопровождающая программа состояла из интересных лекций, представили себя путешественники и специалисты-практики», — рассказала пресс-секретарь брненских ярмарок Дита Бранчикова. Актеры Ян Ревай и Павел Лишка поделились здесь своим опытом путешествий на мотоциклах по Папуа-Новой Гвинее.





«Ярмарка снова стала немного больше, чем в прошлом году. Каждый зал имел свою направленность и каждый нашел то, что его интересовало. Мы рады, что приехало более 200 экспонентов и что нам удалось соединить караванинг с зоной путешествий», — сказал Ян Кубата, генеральный директор брненских ярмарок. Travel Zone представила презентацию некоторых регионов Чехии и Центральной Европы.





Интерес к ярмарке отражает текущий интерес к путешествиям на автодомах. Их число в Чехии в последние годы постепенно росло, и в настоящее время в стране зарегистрировано 70 000 человек.