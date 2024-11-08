Транспортное сообщение в Праге ухудшается. Пробки уже зашкаливают, предупреждают дорожные эксперты

«Я живу в Долни Бржежанах, а работаю в Праге 2. Раньше мое путешествие занимало 20 или 25 минут, теперь 50. Мой рекорд — один час и 30 минут», — описывает Петр, отмечая, что сотни новых вдоль его трассы строятся квартиры, но дорогу никто не расширяет.





Ивета живет в Стодулки и ездит на работу в Смихов. До летних каникул она могла сделать это за четверть часа на машине. «Теперь это занимает у меня три четверти часа около восьми утра», — говорит она о своих ежедневных страданиях. Чтобы отвезти детей в школу вовремя, она уходит на 20 минут раньше. «С сентября ситуация резко ухудшилась. И это определенно хуже, чем в прошлом году», — констатирует она.





Никола живет с мужем в центре Кладно, они оба работают в центре Праги. «Когда мы возвращаемся вечером, поездка от двери до двери занимает 40–45 минут. В утренний час пик мы ехали около часа, последний год — около часа и 20 минут», — жалуется он. Самыми плохими являются, например, понедельники, когда дорога занимает у нее час и три четверти. «Что еще хуже, на нашем маршруте нет закрытий или ремонтных работ. Они либо рядом, либо машин просто больше, поэтому у нас нет перспективы улучшения», — беспокоится он.



Экстремальная осень





Каждый водитель сталкивается с этим каждый день: ремонты, перекрытия, объезды, перекрытые полосы и дороги. Осень традиционно самое худшее время года с точки зрения дорожного движения, но оно длится долго, объемы работ выше, есть ограничения и ​​сроки ремонта удлиняются.





Страницы Управления технических коммуникаций (УТС) отслеживают, где ситуация хуже всего. На данный момент в Праге шесть красных точек, где водителям грозит задержка на 30 и более минут. Вокруг главной дороги, на Вацлавской площади, в районе Баррандовского моста и в Праге 4, где строится метро D.





Кроме того, в Праге реализуются 20 мероприятий среднего уровня сложности (задержки от десяти до 30 минут) и еще 40 малосложных мероприятий (задержки до десяти минут). К этому следует добавить ограничения, запланированные отдельными районами города.





«В Праге, особенно реконструкция Баррандовского моста, которую больше нельзя откладывать, транспорт существенно затруднен, и мы уже приближаемся к завершающему этапу четвертого этапа», — комментирует количество колонн пресс-секретарь TSK Барбора Лишкова.





«Это самый загруженный участок чешской дорожной сети, через него ежедневно проезжает более 144 тысяч автомобилей, поэтому любое ограничение очень заметно и влияет на всю развитую коммуникационную сеть Праги. Предполагаемое завершение — конец недели», — обещает Барбора Лишкова.





Первоначально реконструкция моста должна была завершиться в конце августа, но во время работ на северной части моста возникла проблема с качеством используемого бетона и плохим состоянием моста. Таким образом, все мероприятие было продлено на четверть года, что вызвало лавинный эффект, и затруднения на дорогах более или менее распространились на всю Прагу.





«В городах устроено так, что они планируют закрытие и ремонт с июня по сентябрь. Если этого не сделать, то ограничения не только остаются, но и добавляются новые, которые должны были бы последовать. В этом году можно сказать, что мы фактически продлили лето до ноября», — отмечает координатор BESIP в Праге Олдржих Кассл.





«Во время самого большого „пика“ в июле в Праге было введено около 160 ограничений движения. Сейчас мы находимся примерно на уровне 85. Но если мы посмотрим на временной ряд, второй график показывает, что снижение закрытий очень постепенное. Поэтому я понимаю чувство жителей Праги, что эта осень кажется намного хуже с точки зрения дорожного движения», — оценил данные Якуб Файфер, старший менеджер по продукту Mapy.cz.





Плохая координация закрытия?





«Проблема не столько в индивидуальных ограничениях движения, сколько в их плохой координации, на что мы, как городской округ, давно обращаем внимание», — жалуется советник Праги 2 по вопросам транспорта Томаш Халва. А критика в адрес ТСК, которая через город обеспечивает развитие, строительство, управление, содержание и ремонт большинства дорог Праги, исходит и из других частей города.





«Ремонт Баррандовского моста, особенно решение объединить две очереди и, таким образом, начало работ на два месяца раньше, которое проводилось без консультаций и без учета других построек, уже весной внесло большую неразбериху и хаос, » критикует процедуру ТСК Ярослав Миф, советник по транспорту Праги 4.





«Последующее продление ремонта еще больше усугубило ситуацию, поскольку ряд ремонтов уже не мог ждать. Результат — хаос в дорожном движении, увеличение стоимости строительства и объединение двух технологий в одну строительную единицу. Я считаю решение объединить два этапа в один абсолютно катастрофическим», — говорит он.





ТСК защищается, говоря, что делает все возможное. Они пытаются управлять и поддерживать существующую инфраструктуру и в то же время сохранять проходимость Праги. Пресс-секретарь Барбора Лишкова утверждает, что в сфере транспорта сосуществуют несколько субъектов.





«Организация и координация строительных работ очень сложны и обеспечиваются соответствующими органами дорожного управления. Ежегодно проводится обширное и детальное согласование планов строительства всех инвесторов, чтобы отдельные здания не слишком сильно влияли друг на друга ни по времени, ни по территории в отношении движения транспорта, компонентов ИЗС, обеспечения общественного транспорта и поэтапная координация работы индивидуальных инвесторов. Он будет постоянно обновляться в течение года», — сообщил представитель.





Говорят, будет хуже





По мнению дорожных экспертов, дорожная ситуация в Праге уже невыносима. Если дороги будут только ремонтировать или ограничивать (сокращение полос в пользу велосипедистов или общественного транспорта) и не строить новых, будет хуже, говорят они.





«Здесь отсутствуют город и шоссейное кольцо. Радлицкие, Бржевновские радиалы здесь отсутствуют. Об этом говорили десятилетиями, но ничего не было», — вспоминает Петр Кумпошт, возглавляющий передвижную лабораторию анализа дорожного движения в ЧТУ.





«Праги уже недостаточно. Емкость заполнена. Дороги расширять невозможно, пиковый трафик находится на грани, а точнее за гранью пропускной способности. Когда вы уезжаете утром, вам нужно выделить дополнительные полчаса на проезд через Прагу», — резюмирует свой опыт координатор BESIP в Праге Олдржих Кассл.





«Количество автомобилей в Праге в прошлом году выросло почти на 44 000 до более чем 1,3 миллиона, а количество пройденных километров в городе увеличилось более чем на 355 000 километров до 23,17 миллиона в годовом исчислении», — добавляет Олдржих Кассл несколько статистических цифр.





«Кроме того, у нас здесь есть грузовой транспорт, который, к счастью, уже перенаправлен, но идет по маршруту от Черного Моста до аэропорта. На протяжении более-менее половины маршрута вы встретите грузовики, стоящие в одну огромную колонну», — описывает он реалии повседневной жизни на трассах.