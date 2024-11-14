Бесплатная парковка для электромобилей в Праге будет отменена. А как насчет других городов?

Городской совет Праги принял решение отменить бесплатную парковку для электромобилей в начале года. Владельцы этих авто будут платить за парковку, как и все остальные водители, с 1 января 2025 года.





«Электромобиль занимает на улице такое же пространственное пространство, как и автомобиль с двигателем внутреннего сгорания, и ввиду ожидаемого их увеличения односторонний льготный режим с бесплатной парковкой в ​​жилых местах не является устойчивым в долгосрочной перспективе», — сообщил заместитель мэра Праги по транспорту Зденек Гржиб («Пираты»).





Изменение касается всех автомобилей с номерными знаками, начинающимися с букв EL, то есть также из сети подключаемых гибридов.





По словам Гржиба, город продолжит поддерживать электромобильность, но другими способами. «В новой подготовленной реформе платных парковочных зон должны быть снижены цены на разрешения на парковку для посетителей и зарезервированные места со специальным режимом для электрических зарядных устройств», — добавил он.





Предложения по изменениям готовы, но окончательная форма зависит от результатов переговоров внутри муниципальной коалиции, которые еще продолжаются. Гржиб не уточнил, когда должно состояться окончательное одобрение, поэтому на данный момент даже неясно, будут ли владельцы электронных автомобилей платить те же суммы, что и водители других автомобилей, или им будет предоставлена ​​скидка только в определенных зонах.





Цены на парковку в Праге устанавливаются централизованно и варьируются в зависимости от ценового диапазона. В центре они обычно выше.





Сборы особенно высоки для подержанных автомобилей. За парковку житель платит 7 000 крон в год, предприниматель в самой дорогой зоне — даже 36 000 крон.





«Правда, еще до конца не решено, как на самом деле будет с электромобилями, будут ли на них скидки или нет. Это политическое решение, но политики упускают из виду тот факт, что чиновники уже выдают разрешения на парковку по стандартным ценам», — сказала Новинкаму Каролина Шнейдарова из мэрии Праги 1.





Если бы решение о скидке было принято, то, вероятно, оно было бы решено пропорциональным продлением уже купленного разрешения на парковку.





Продажи электромобилей в ЕС падают, в Чехии они вообще еще менее популярны и распространены как из-за более высокой цены, так и из-за ограниченного запаса хода и времени зарядки. Ограничение льгот по парковке может стать еще одним фактором отказа от покупки электромобиля.





По данным Ассоциации импортеров автомобилей, в настоящее время в Чехии насчитывается более 50 000 электромобилей и гибридов. По словам секретаря профсоюза Йозефа Покорного, бесплатная парковка автомобилей с маркировкой EL в Праге — это поддержка покупки и использования этих автомобилей в Праге и окрестностях.





«Решение Праги полностью отменить эту парковочную систему может оказать негативное влияние не только на покупку транспортных средств, но особенно на эксплуатацию автомобилей в Праге», — сказал Покорный Новинкаму. По его словам, стоимость парковки зависит от типа автомобиля, на котором человек будет ездить в мегаполис. Бездымные электромобили благоприятно влияют на воздух в городе.





«Голубые зоны предназначены в первую очередь для жителей. Напротив, фиолетовые зоны предназначены для автомобилей приезжих, то есть тех, кто непропорционально больше передвигается по городу. Для них имеет смысл отдать предпочтение электромобилям», — указал Гржиб на рассматриваемые изменения. В фиолетовых зонах он сам предлагал половину стандартной ставки. Сейчас, например, в Праге 1 в фиолетовых зонах вы платите 40 крон/час.





Например, в Пльзене водителям электромобилей гарантирована бесплатная парковка до конца августа следующего года. «Будет ли это так даже после этого срока, это вопрос политического решения совета, которое еще не принято», — сказал Новинкаму Ондржей Воградский, специалист по транспорту городской администрации. Автомобили с номерами EL также можно парковать бесплатно в Остраве, в настоящее время мэрия не планирует никаких изменений.





С другой стороны, ситуация в Брно отличается от ситуации в Праге. «В зонах A, B и C электромобили, гибриды или любые другие транспортные средства, работающие на альтернативном топливе, в системе резидентной парковки рассматриваются так же, как и автомобили с классическим двигателем внутреннего сгорания. Причина этого в том, что автомобиль занимает парковочное место независимо от его трансмиссии. Никаких изменений в этом вопросе не планируется», — заявил Филип Понюхалек, представитель муниципалитета Брно.



