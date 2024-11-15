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Автономное вождение в Чехии получит новые правила. Ответственность за аварию несет производитель

Новости 420on
27 ноября 2024
14:00
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Производитель несет ответственность за аварию, вызванную транспортным средством, которое двигалось в режиме автономного вождения, то есть без водителя. Во вторник министр транспорта Мартин Купка (ODS) представил новые правила использования самоуправляемых транспортных средств.
Автомобиль, в котором вы просто сидите и который сам безопасно доставит вас к месту назначения, по-прежнему остается планом на будущее в Чешской Республике. Но не таким далеким. «Мы готовим окончательную форму поправок, чтобы все шаги, необходимые для развития автономного вождения и автономных систем в Чешской Республике, могли действовать с 2026 года», — сказал Купка.

«Как только мы изменим законодательство, производители смогут модифицировать свои автомобили для чешского рынка. Чтобы они также были доступны на территории Чехии в полностью автономном режиме», — сказал Йозеф Покорны, секретарь Ассоциации импортеров автомобилей.

Однако полностью без водителя транспортное средство пока не может передвигаться по чешским дорогам. 

«Если комплект датчиков, наблюдающий за обстановкой вокруг автомобиля, скажет, что машина готова к автономному вождению, он подаст водителю сигнал, да, теперь можно убрать руки с руля», — пояснил генеральный директор Valeo Леош Дворжак.

На первых порах речь должна идти только об участках, преимущественно на автомагистралях и многополосных дорогах. Полицейские должны иметь доступ к системе автомобиля, чтобы, например, в случае ДТП они могли точно узнать, когда ехал водитель и когда ехала сама машина. Если автомобиль попадает в аварию в режиме автономного вождения, это считается системным сбоем, и производитель автомобиля несет ответственность за любой ущерб.

Тот, кто мог подумать, что за рулем такого автомобиля можно будет выпить немного спиртного или отправить текстовые сообщения во время движения на мобильный телефон, может об этом забыть. Говорят, что к водителям беспилотных автомобилей будут применяться те же правила, что и к водителям обычных.

Не только производители легковых, но и грузовых автомобилей рассчитывают на систему, в которой автомобиль сможет двигаться самостоятельно.
Автомобили Чехия
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