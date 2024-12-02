Много аварий с участием такси. Прага призывает ужесточить правила для таксистов-иностранцев

В июле 2020 года индустрия такси была либерализована, в том числе отменены обязательные таксометры и экзамен по вождению. В последние годы, после пандемии ковида и войны в Украине, увеличилось количество иностранных водителей. Благодаря цифровым платформам, таким как Uber и Bolt, водитель добирается до места назначения по навигатору, поэтому ему совсем не нужно разговаривать с клиентом.



«Я нахожу ситуацию в индустрии такси тревожной. Интерес к работе таксистов среди иностранцев из третьих стран по-прежнему велик, и очевидно, что большинство из них не знают чешского языка и минимально осведомлены о юридических обязательствах, связанных с этой профессией», — сказал заместитель мэра Праги по транспорту Зденек Гржиб.



«В последнее время также поступают многочисленные жалобы на то, что у этих водителей возникают проблемы с вождением в условиях интенсивного движения и с правилами дорожного движения в целом», — добавил он.



Количество автомобилей выросло на 11% с 2019 по текущий год, при этом такси выросло на 23%. Уровень аварийности для такси вырос с 13 до 16%, что соответствует 16 авариям на 100 автомобилей такси. Это в 4,7 раза больше, чем у обычных легковых автомобилей. В 2019 году этот показатель был всего в 3,7 раза выше.



Страховые компании не располагают данными о том, кто был за рулем автомобиля, попавшего в аварию. У них есть информация только о страхователе — операторе, которым обычно является компания.



Uber и Bolt были включены в число таксомоторных компаний, потому что требование о наличии счетчиков, которые не используются этими службами, было отменено. Даже водителям альтернативных такси требуется лицензия таксиста — так называемая желтая карточка, торговая лицензия — концессия, а автомобили должны быть помечены желтым круглым регистрационным стикером такси.



«В настоящее время идет работа над поправками к Закону о дорожном транспорте. В связи с этим мы направили в Министерство транспорта комментарии, направленные на решение вышеупомянутых проблем. Нас вдохновило недавнее изменение законодательства в Польше, где удалось решить эти проблемы. Я верю, что мы сможем сделать то же самое с помощью этой поправки», — сказал Гржиб. Он не захотел подробно останавливаться на этом предложении.



Ключевым изменением, вступившим в силу с лета в Польше, стало обязательное наличие у водителей такси польских водительских прав. В Польше это привело к сокращению числа иностранных водителей, но также к удорожанию услуг и увеличению времени ожидания. Уточним, что это не означает, что все водители должны идти в автошколу, обычно власти просто проверяют иностранные права и выдают польские через несколько месяцев.



Эксперт: чешское водительское удостоверение — неплохая идея



В Чехии, чтобы получить лицензию на такси, необходимо выполнить основные условия: достичь 21 года, не иметь судимостей и заплатить административный сбор в размере 500 крон. По данным Министерства транспорта, подать заявление на получение лицензии на такси могут даже те, у кого нет водительских прав. По мнению ведомства, от него нет никакого толку, если человек не умеет водить машину.



Как правило, можно водить машину с любым иностранным водительским удостоверением в соответствии с образцами международных конвенций. По информации полиции, иностранные документы иногда подделывают. Проверить их сложнее, чем действительность отечественных прав, которые полиция сверяет с базой данных.



Пресс-секретарь Министерства транспорта Алена Мюль подтвердила, что из Праги поступило несколько предложений по изменению ситуации в сфере такси, которые в настоящее время анализируются. В министерстве пока нет окончательного мнения, так как первое чтение поправки еще не прошло Палату депутатов.



«Неплохая идея — требовать чешские водительские права. Они водят машину в Чехии и должны знать наши правила. Я считаю, что многие из них их не знают», — полагают в Минтрансе.