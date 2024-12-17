Чехи начали покупать новые автомобили, потому что подержанные слишком в плохом состоянии

Чехи купили 213 710 новых автомобилей за последние одиннадцать месяцев этого года. Это на 7 413 автомобилей больше, чем в прошлом году за тот же период.



По мнению автомобильного эксперта Петра Новака из группы поставщиков JTEKT, чешский автомобильный рынок преуспевает. «У нас очень успешный год в Чешской Республике, и мы рассчитываем преодолеть барьер в 1,4 миллиона произведенных автомобилей. Мы все ближе и ближе приближаемся к доковидным объемам производства. Оказывается, автомобильные компании, которые присутствуют в Чехии, очень успешны и укрепляют свою долю рынка в Европе», — рассказал он SZ Byznys.



Чешская Республика продолжает показывать хорошие результаты по сравнению с другими европейскими странами. «Всего в Европе было произведено от 12 до 13 миллионов автомобилей, что соответствует показателю прошлого года. Однако это на 20 процентов ниже, чем в доковидный период. Таким образом, Чехия — это воображаемый остров в Европе, на котором процветает автомобильная промышленность», — отмечает Новак.



Чехи хотят новые автомобили



Заинтересованность чехов в покупке новых автомобилей оказалась выше, чем в прошлом году, несмотря на их незначительное подорожание. «Это касалось автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, цена на электромобили не изменилась или даже стала дешевле. Причина в том, что производителям не нужно платить штрафы за электромобили, как в случае с автомобилями с двигателями внутреннего сгорания», — объясняет Новак.



«Основная причина — европейское законодательство Евро-7. Союз настаивает на постепенном сокращении выбросов, и автомобильные компании должны сбалансировать свою производственную структуру, которую они продают на рынке. Однако к электромобилям мало интереса, и поэтому автомобильные компании теряют доходы от продажи автомобилей с двигателями внутреннего сгорания», — сказал Новак. «Более того, производители вложили много денег в новые технологии, и сегодня они их не окупают», — продолжает он.



Другими факторами являются сохраняющиеся высокие затраты на производство, в том числе энергоносителей, высокая конкуренция на рынке и общая неясность, в каком направлении пойдет продажа автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, гибридными или электрическими приводами. «Производители автомобилей, включая поставщиков, вынуждены заявить о резком сокращении всех затрат, включая увольнения и, в крайнем случае, закрытие производственных предприятий», — напоминает Новак.



Škoda удерживает позиции



Больше всего людей покупали автомобили Škoda, в ноябре они купили 6986 машин, что составляет примерно треть от общего объема продаж. На втором месте по продажам находится Hyundai с 1582 проданными автомобилями. За ним следует Volkswagen, который продал на 32 автомобиля меньше.



Люди постепенно переходят с автомобилей меньшего размера на более крупные, и эта тенденция еще больше усилится в 2024 году — ведь популярность внедорожников растет. Внедорожники составляют 41,5 процента от общего объема продаж Škoda Auto. У бренда Hyundai доля внедорожников еще выше, а именно 75 процентов всех проданных автомобилей. Затем Toyota сообщает, что доля внедорожников составляет около 50 процентов.



Интерес к подержанным автомобилям падает



На рынке подержанных автомобилей в прошлом году наблюдался спад. В прошлом году, согласно общедоступным данным, опубликованным Ассоциацией импортеров автомобилей (SDA), новых зарегистрировано 130 916 единиц, то есть на 13 380 автомобилей меньше, чем в прошлом году.



Тенденция также соответствует данным, предоставленным SZ Byznys компанией Cebia, которая занимается проверкой и охраной автомобилей в Чехии. За первые три квартала было продано почти на пять процентов меньше подержанных автомобилей, чем в 2023 году.



Интерес чехов к покупке подержанных автомобилей частично снижается из-за их худшего качества. Средний возраст проданных подержанных автомобилей в этом году на пять месяцев выше, чем в прошлом году, и достигает 9,7 лет. С увеличением возраста автомобилей средний пробег на одометре увеличился незначительно, на 5 000 км и составил 151 000 км.



Вместе с нежеланием покупать подержанные автомобили и их низким качеством снижается и их цена. Средняя цена подержанного автомобиля снизилась на 4,68 процента в годовом исчислении с 298 000 крон до 284 000 крон. На продажу подержанного автомобиля уходит в среднем 71 день, что на четыре дня дольше, чем в прошлом году. Уменьшение спроса со стороны покупателей также привело к сокращению количества подержанных автомобилей, импортированных из-за границы: с января по сентябрь этого года было импортировано на 9,5 процентов меньше автомобилей, чем в прошлом году.