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При путешествии по Европе достаточно иметь в своем мобильном телефоне Зеленую карту. В Чехии водителям вообще не нужно возить ее с собой
5 января 2025
16:00
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В странах Евросоюза достаточно иметь сохраненную в мобильном телефоне зеленую карту страхования транспортного средства с начала января. Все страны ЕС обязаны принимать карту в электронной форме. Однако эксперты рекомендуют все же брать с собой в страны ЕС страховой полис, распечатанный на бумаге.
Если водитель забудет сохранить зеленую карту и его остановит, например, полиция, ему придется снова оплатить страховку на месте.
Зеленая карта является единственным международно признанным доказательством обязательного автострахования в Европе. Страховые компании отправляют ее клиентам автоматически при заключении договора.
«Если у клиента нет с собой этой карты и ему необходимо ее выдать, он может попросить ее у страховой компании», — напоминает представитель автомобильной ассоциации Томаш Павлик. В Чехии с октября прошлого года водителям вообще не нужно иметь при себе зеленую карту. Данные о наличии или отсутствии полиса доступны полиции в интернете.
Зеленая карта является единственным международно признанным доказательством обязательного автострахования в Европе. Страховые компании отправляют ее клиентам автоматически при заключении договора.
«Если у клиента нет с собой этой карты и ему необходимо ее выдать, он может попросить ее у страховой компании», — напоминает представитель автомобильной ассоциации Томаш Павлик. В Чехии с октября прошлого года водителям вообще не нужно иметь при себе зеленую карту. Данные о наличии или отсутствии полиса доступны полиции в интернете.
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