При путешествии по Европе достаточно иметь в своем мобильном телефоне Зеленую карту. В Чехии водителям вообще не нужно возить ее с собой

Если водитель забудет сохранить зеленую карту и его остановит, например, полиция, ему придется снова оплатить страховку на месте.



Зеленая карта является единственным международно признанным доказательством обязательного автострахования в Европе. Страховые компании отправляют ее клиентам автоматически при заключении договора.



«Если у клиента нет с собой этой карты и ему необходимо ее выдать, он может попросить ее у страховой компании», — напоминает представитель автомобильной ассоциации Томаш Павлик. В Чехии с октября прошлого года водителям вообще не нужно иметь при себе зеленую карту. Данные о наличии или отсутствии полиса доступны полиции в интернете.