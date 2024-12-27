В прошлом году был побит рекорд по строительству автодорог в Чехии

Сеть чешских автомагистралей выросла на 111 километров в 2024 году, что на сегодняшний день является самым большим показателем в истории. Предыдущий максимум составлял 64 километра дорог, которые были введены в эксплуатацию в 2006 году. В начале 2025 года водителям будут доступны более 1 500 километров автодорог. В то же время изменится цена на марку шоссе — из-за взимания платы за вновь открытые участки цена годового купона увеличится на 140 крон, до 2 440 крон.



«2024 год, безусловно, является самым значимым годом для чешской сети автомобильных дорог в ее истории. И это не только благодаря тому, сколько строится дорог, но и количеству километров, которые мы ввели в эксплуатацию. Я думаю, что чешская сеть автомобильных дорог и общественность этого заслуживают. Я очень рад, что в последние годы мы добились больших успехов в этом отношении», — оценил уходящий год генеральный директор Дирекции дорог и шоссейных дорог (ŘSD) Радек Матл.



Трасса D4 полностью введена в эксплуатацию. В декабре 2024 года Управление автомобильных дорог и автомагистралей (ŘSD) открыло участок автомагистрали между Милином и Миротичи. Новая трасса длиной 84 километра также частично станет альтернативой D3. Он будет уникальным с точки зрения безопасности, поскольку здесь установлены 200 камер, несколько радаров и высокоскоростные весы, которые будут контролировать движение транспорта.



В Чехии это самый первый проект, финансируемый по принципу ГЧП (государственно-частного партнерства), то есть формы сотрудничества между частным и государственным секторами. Всей конструкцией и ее последующей эксплуатацией управляет частная компания Via Salis, которая будет выплачивать «арендную плату» в течение 25 лет. По истечении этого срока связь переходит в собственность государства и должна находиться в исправном техническом состоянии.



Прогресс также был достигнут на автомагистрали D3. Министр транспорта Мартин Купка (ODS) назвал это «самым продуманным участком автомагистрали в одном регионе». В 2024 году было завершено строительство участка Усильне — Каплице. На данный момент еще не завершены участки от Праги до Новой Господы, которые, как ожидается, будут введены в эксплуатацию в 2029 году, и от Каплице до государственной границы, которые, как ожидается, будут введены в эксплуатацию в 2026–2027 годах.



Автомагистраль D55 выросла на 21 километр на трех участках — от Бабице до Бзенца. Путешествие также стало приятнее для людей, которые ездят по трассам D48 и D49. К трассе D48, а затем к D49 между Гулином и Голешовым был добавлен участок между Белотином и Рыби длиной 8,2 километра. Первоначально, однако, предполагалось проложить дополнительные километры на трассе D49, в частности на участке от Хулина до Фриштака, но строительство было отложено из-за комментариев экологических ассоциаций.



Работа продолжается



2025 год станет знаковым и для чешской автомагистрали. ŘSD строит около 250 километров автомагистралей. В 2025 году его бюджет составляет 80,7 миллиарда крон, и планируется открыть 73,3 километра новых участков. К ним относятся участки D1, D6, D35 и D55.



«На данный момент похоже, что мы сможем ввести в эксплуатацию почти 80 километров новых участков автомагистралей. Это может быть второй по величине показатель в истории после показателя этого года. И самое главное — ждем завершения строительства трассы D1. После многих лет всех возможных трудностей мы должны в конце декабря ввести в эксплуатацию объездную дорогу Пршерова», — сказал Матл.



В следующем году государство введет в эксплуатацию наибольшее количество километров трассы D35, где будут открыты четыре новых участка. К ним относятся 10-километровый участок между Горжице и Садовой, 12-километровый участок между Яновом и Опатовцем, 6-километровый участок между Высоке-Мыто и Джбановым и трехкилометровый участок между Кржеловом и Славонином.



В следующем году автомагистраль D6, соединяющая Прагу, Карловы Вары и Хеб, будет продлена на 14 километров между Горжеседлами и Горжовичками. К трассе D55 будет добавлено почти 8 километров нового маршрута, соединяющего Оломоуц и Кокоры.



Затем, в 2025 году, ŘSD планирует открыть участок трассы Гулин — Фрыштак на трассе D49, реализация которого была отложена. В следующем году, спустя 57 лет, автомагистраль D1 будет завершена на четыре месяца раньше запланированного срока. Это десятикилометровый участок между Ржиковице и Пршеровым.