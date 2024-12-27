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В прошлом году был побит рекорд по строительству автодорог в Чехии
5 января 2025
12:30
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Прошедший год стал лучшим в истории по вводу в эксплуатацию километров автодорог. Водители также могут рассчитывать на 2025 год, когда будет добавлено еще почти 80 километров автомагистралей. Кроме того, спустя 57 лет должна быть полностью завершена автомагистраль D1.
Сеть чешских автомагистралей выросла на 111 километров в 2024 году, что на сегодняшний день является самым большим показателем в истории. Предыдущий максимум составлял 64 километра дорог, которые были введены в эксплуатацию в 2006 году. В начале 2025 года водителям будут доступны более 1 500 километров автодорог. В то же время изменится цена на марку шоссе — из-за взимания платы за вновь открытые участки цена годового купона увеличится на 140 крон, до 2 440 крон.
«2024 год, безусловно, является самым значимым годом для чешской сети автомобильных дорог в ее истории. И это не только благодаря тому, сколько строится дорог, но и количеству километров, которые мы ввели в эксплуатацию. Я думаю, что чешская сеть автомобильных дорог и общественность этого заслуживают. Я очень рад, что в последние годы мы добились больших успехов в этом отношении», — оценил уходящий год генеральный директор Дирекции дорог и шоссейных дорог (ŘSD) Радек Матл.
Трасса D4 полностью введена в эксплуатацию. В декабре 2024 года Управление автомобильных дорог и автомагистралей (ŘSD) открыло участок автомагистрали между Милином и Миротичи. Новая трасса длиной 84 километра также частично станет альтернативой D3. Он будет уникальным с точки зрения безопасности, поскольку здесь установлены 200 камер, несколько радаров и высокоскоростные весы, которые будут контролировать движение транспорта.
В Чехии это самый первый проект, финансируемый по принципу ГЧП (государственно-частного партнерства), то есть формы сотрудничества между частным и государственным секторами. Всей конструкцией и ее последующей эксплуатацией управляет частная компания Via Salis, которая будет выплачивать «арендную плату» в течение 25 лет. По истечении этого срока связь переходит в собственность государства и должна находиться в исправном техническом состоянии.
Прогресс также был достигнут на автомагистрали D3. Министр транспорта Мартин Купка (ODS) назвал это «самым продуманным участком автомагистрали в одном регионе». В 2024 году было завершено строительство участка Усильне — Каплице. На данный момент еще не завершены участки от Праги до Новой Господы, которые, как ожидается, будут введены в эксплуатацию в 2029 году, и от Каплице до государственной границы, которые, как ожидается, будут введены в эксплуатацию в 2026–2027 годах.
Автомагистраль D55 выросла на 21 километр на трех участках — от Бабице до Бзенца. Путешествие также стало приятнее для людей, которые ездят по трассам D48 и D49. К трассе D48, а затем к D49 между Гулином и Голешовым был добавлен участок между Белотином и Рыби длиной 8,2 километра. Первоначально, однако, предполагалось проложить дополнительные километры на трассе D49, в частности на участке от Хулина до Фриштака, но строительство было отложено из-за комментариев экологических ассоциаций.
Работа продолжается
2025 год станет знаковым и для чешской автомагистрали. ŘSD строит около 250 километров автомагистралей. В 2025 году его бюджет составляет 80,7 миллиарда крон, и планируется открыть 73,3 километра новых участков. К ним относятся участки D1, D6, D35 и D55.
«На данный момент похоже, что мы сможем ввести в эксплуатацию почти 80 километров новых участков автомагистралей. Это может быть второй по величине показатель в истории после показателя этого года. И самое главное — ждем завершения строительства трассы D1. После многих лет всех возможных трудностей мы должны в конце декабря ввести в эксплуатацию объездную дорогу Пршерова», — сказал Матл.
В следующем году государство введет в эксплуатацию наибольшее количество километров трассы D35, где будут открыты четыре новых участка. К ним относятся 10-километровый участок между Горжице и Садовой, 12-километровый участок между Яновом и Опатовцем, 6-километровый участок между Высоке-Мыто и Джбановым и трехкилометровый участок между Кржеловом и Славонином.
В следующем году автомагистраль D6, соединяющая Прагу, Карловы Вары и Хеб, будет продлена на 14 километров между Горжеседлами и Горжовичками. К трассе D55 будет добавлено почти 8 километров нового маршрута, соединяющего Оломоуц и Кокоры.
Затем, в 2025 году, ŘSD планирует открыть участок трассы Гулин — Фрыштак на трассе D49, реализация которого была отложена. В следующем году, спустя 57 лет, автомагистраль D1 будет завершена на четыре месяца раньше запланированного срока. Это десятикилометровый участок между Ржиковице и Пршеровым.
«2024 год, безусловно, является самым значимым годом для чешской сети автомобильных дорог в ее истории. И это не только благодаря тому, сколько строится дорог, но и количеству километров, которые мы ввели в эксплуатацию. Я думаю, что чешская сеть автомобильных дорог и общественность этого заслуживают. Я очень рад, что в последние годы мы добились больших успехов в этом отношении», — оценил уходящий год генеральный директор Дирекции дорог и шоссейных дорог (ŘSD) Радек Матл.
Трасса D4 полностью введена в эксплуатацию. В декабре 2024 года Управление автомобильных дорог и автомагистралей (ŘSD) открыло участок автомагистрали между Милином и Миротичи. Новая трасса длиной 84 километра также частично станет альтернативой D3. Он будет уникальным с точки зрения безопасности, поскольку здесь установлены 200 камер, несколько радаров и высокоскоростные весы, которые будут контролировать движение транспорта.
В Чехии это самый первый проект, финансируемый по принципу ГЧП (государственно-частного партнерства), то есть формы сотрудничества между частным и государственным секторами. Всей конструкцией и ее последующей эксплуатацией управляет частная компания Via Salis, которая будет выплачивать «арендную плату» в течение 25 лет. По истечении этого срока связь переходит в собственность государства и должна находиться в исправном техническом состоянии.
Прогресс также был достигнут на автомагистрали D3. Министр транспорта Мартин Купка (ODS) назвал это «самым продуманным участком автомагистрали в одном регионе». В 2024 году было завершено строительство участка Усильне — Каплице. На данный момент еще не завершены участки от Праги до Новой Господы, которые, как ожидается, будут введены в эксплуатацию в 2029 году, и от Каплице до государственной границы, которые, как ожидается, будут введены в эксплуатацию в 2026–2027 годах.
Автомагистраль D55 выросла на 21 километр на трех участках — от Бабице до Бзенца. Путешествие также стало приятнее для людей, которые ездят по трассам D48 и D49. К трассе D48, а затем к D49 между Гулином и Голешовым был добавлен участок между Белотином и Рыби длиной 8,2 километра. Первоначально, однако, предполагалось проложить дополнительные километры на трассе D49, в частности на участке от Хулина до Фриштака, но строительство было отложено из-за комментариев экологических ассоциаций.
Работа продолжается
2025 год станет знаковым и для чешской автомагистрали. ŘSD строит около 250 километров автомагистралей. В 2025 году его бюджет составляет 80,7 миллиарда крон, и планируется открыть 73,3 километра новых участков. К ним относятся участки D1, D6, D35 и D55.
«На данный момент похоже, что мы сможем ввести в эксплуатацию почти 80 километров новых участков автомагистралей. Это может быть второй по величине показатель в истории после показателя этого года. И самое главное — ждем завершения строительства трассы D1. После многих лет всех возможных трудностей мы должны в конце декабря ввести в эксплуатацию объездную дорогу Пршерова», — сказал Матл.
В следующем году государство введет в эксплуатацию наибольшее количество километров трассы D35, где будут открыты четыре новых участка. К ним относятся 10-километровый участок между Горжице и Садовой, 12-километровый участок между Яновом и Опатовцем, 6-километровый участок между Высоке-Мыто и Джбановым и трехкилометровый участок между Кржеловом и Славонином.
В следующем году автомагистраль D6, соединяющая Прагу, Карловы Вары и Хеб, будет продлена на 14 километров между Горжеседлами и Горжовичками. К трассе D55 будет добавлено почти 8 километров нового маршрута, соединяющего Оломоуц и Кокоры.
Затем, в 2025 году, ŘSD планирует открыть участок трассы Гулин — Фрыштак на трассе D49, реализация которого была отложена. В следующем году, спустя 57 лет, автомагистраль D1 будет завершена на четыре месяца раньше запланированного срока. Это десятикилометровый участок между Ржиковице и Пршеровым.
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