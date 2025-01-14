Новый год начался с увольнений. Тысячи людей останутся без работы в этом году

Так произошло и с пражским производителем шин Mitas, который к июню прекратит производство после более чем 90 лет работы. На предприятии работает 270 человек.





Только в декабре 15 работодателей сообщили в Бюро по трудоустройству о планах массовых увольнений — в общей сложности, по их словам, 3 616 человек. Еще в ноябре сообщалось о сокращении еще 832 сотрудников.





«Если говорить о регионах, то больше всего увольнения затронули Либерецкий, Южноморавский и Среднечешский край», — говорится в заявлении пресс-службы Бюро труда Чешской Республики. По данным ведомства, чаще всего сокращают работников информационных служб на прилавках, а также клерков и операторов машин и автотранспорта.





Графа «информационные услуги на стойках» касается Чешской почты. Последняя уже публично объявила о планах уволить 1 000 оперативных сотрудников и менеджеров.





Сокращения начнутся 1 апреля, и более 6% из 20 000 сотрудников потеряют работу. По словам пресс-секретаря Матьяша Витика, к этой же дате Чешскую Почту и компанию Balíkovna покинут 250 менеджеров. Balíkovna работает как акционерное общество с января и будет выделена из состава государственного предприятия в апреле, после чего почтовое ведомство выставит ее на продажу.





Высокая стоимость производства в Чехии





В то время как Чешская почта проводит реорганизацию, другие компании реагируют на высокие издержки. Помимо завода Mitas в Праге, это касается и производителя пудингов и смесей Dr. Oetker в Кладно. В этом году компания постепенно уволит 114 из 188 сотрудников завода и прекратит производство.





С начала месяца уведомления получили и сотрудники компании Tameh Czech в Остраве. Профсоюз здесь не исключает забастовки. «Профсоюзы не исключают возможности забастовки после решения работников защищать свои трудовые, экономические и социальные интересы», — говорится в письме профсоюза.





Ситуация в промышленности в последнее время складывается непросто: в ноябре годовой спад промышленного производства в Чехии ускорился до 2,7%, и эксперты говорят, что улучшения не предвидится.





Тысячи людей исчезнут из автомобильной промышленности





Несмотря на то, что чешская автомобильная промышленность до сих пор демонстрировала рекордные объемы производства, сложная ситуация не за горами. «Стагнация на европейских рынках, высокие цены на энергоносители, растущее экономическое давление со стороны азиатских и американских производителей и особенно ряд жестких нормативных требований внесут неопределенность в планирование производства и продаж в этом году. К сожалению, эти и другие факторы также оказывают непосредственное влияние на занятость», — подтверждает Зденек Петцль, исполнительный директор Ассоциации автомобильной промышленности.





По его словам, наибольшее влияние будет оказано на сектор поставщиков, который тесно связан с немецким рынком и сталкивается со значительным сокращением заказов. «Хотя в Чехии пока не наблюдается такого резкого падения занятости, как в Германии, где на кону стоят десятки тысяч рабочих мест, мы можем ожидать несколько тысяч увольнений и здесь. На первом этапе это будет сокращение числа агентских работников, естественный выход на пенсию или замораживание найма, но давление на компании, направленное на сокращение штатов, несомненно, продолжится», — сказал Петцль, добавив, что решение проблемы заключается в пересмотре европейских «зеленых» целей, которые в основном затрагивают автомобильную промышленность.





Компания Hyundai, например, уже объявила, что в следующем году будет производить на своем заводе в Носовице (Фридек-Мистек) меньше автомобилей, чем в этом году. По словам пресс-секретаря Петра Михника, завод снизит скорость производственной линии и сократит число сотрудников на 100 человек. Причина — экономическая ситуация в мире и неуверенность в спросе на электромобили.



Безработица немного выросла





Доля безработных при подсчете по методологии Министерства труда и социальных дел в декабре выросла до 4,1%. Для сравнения, в декабре 2023 года доля безработных составляла 3,7%.





«Мы ожидаем, что в этом году уровень безработицы стабилизируется вблизи текущих значений. Однако риском является развитие отечественной промышленности, которая столкнется со слабым внешним спросом по крайней мере в первой половине года. Поэтому нельзя исключать давления на сокращение числа работников, о чем отечественные промышленники сообщают уже несколько месяцев», — прокомментировал Доминик Русинко, аналитик ČSOB. Однако, по его словам, всеобщих увольнений быть не должно.