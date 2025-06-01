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Прага планирует с сентября ввести плату за парковку электромобилей
1 июня 2025
13:00
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Прага планирует с сентября ввести плату за электромобили в зонах платной парковки, которая сейчас для них бесплатна. Согласно утвержденному проекту, владельцы будут платить половину стоимости краткосрочной и долгосрочной парковки в зонах, а жители Праги смогут за 24 000 крон в год оплатить неограниченную парковку во всех зонах столицы.
Первоначально бесплатная парковка электромобилей должна была закончиться с 1 января прошлого года, однако из-за отсутствия согласия по новой модели льгот для низкоэмиссионных автомобилей советники одобрили продление действующего режима сначала до конца прошлого года, а затем до 30 июня этого года. Если советники утвердят новый порядок, эта модель прекратит действовать 29 августа.
Члены комитета поддержали предложение коалиции Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL), которое вынес ее председатель Мартин Седеке (ODS).
Согласно ему, с сентября владельцы электромобилей будут платить половину стоимости как за краткосрочную парковку в зонах, так и за возможность парковки для жителей, которая для физических лиц составляет 1 200 крон в год за первый автомобиль. В то же время жители Праги и компании, отвечающие условиям для получения абонентской карты, то есть, среди прочего, имеющие местонахождение в столице, получат возможность парковаться в любом месте за 24 000 крон в год.
Безэмиссионные автомобили, то есть электромобили, будут пользоваться скидкой в 50% по сравнению с обычными автомобилями и теперь получат возможность парковаться по всей Праге по справедливой цене. Тем самым город хочет поддержать экологическую мобильность и одновременно защитить интересы жителей отдельных районов города. По предложению «Пиратов», депутаты также одобрили рекомендацию совету подготовить анализ низкоэмиссионной зоны с учетом ужесточения лимитов с 2030 года, в связи с чем ее введение желательно не позднее конца 2029 года.
Заместитель мэра по транспорту Зденек Гржиб (Пираты) представил комитету другой проект, согласно которому владельцы электромобилей могли бы за 25 000 крон в год бесплатно парковаться только в смешанных и гостевых зонах, за исключением Праги 1 и 2, и это касалось бы всех, а не только жителей Праги. Такая же возможность будет предоставлена владельцам автомобилей с высоким уровнем выбросов, но за 50 000 крон. Этот проект также предусматривает 50-процентную скидку на обычную парковку в зонах.
Гржиб также предупредил, что с юридической точки зрения может быть проблематичным предоставлять преимущества жителям Праги перед водителями электромобилей из других городов, как это предусмотрено в утвержденном предложении. Это подтвердил директор транспортного департамента мэрии Либор Шима. По его мнению, риск был бы довольно значительным. Он добавил, что если после утверждения постановления министерство сочтет его незаконным, оно может приостановить его действие. Депутат оппозиции Павел Зеленка (Praha Sobě) предупредил, что в этом случае действие всей системы зон будет приостановлено, поскольку она регулируется тем же постановлением.
Руководство города готовит комплексную реформу системы, которая включает, например, общегородские парковочные карты для посетителей, возможность для жителей платить меньше за более сокращенную зону или специальные разрешения для поставляющих товары или ухаживающих за другими лицами. Коалиционные партии в принципе согласились с этими изменениями, однако переговоры зашли в тупик по вопросу цен, и консенсуса пока не достигнуто. Аналогичная ситуация сложилась с вопросом повышения цен на проезд в общественном транспорте и введения платы за въезд в некоторые районы центра столицы.