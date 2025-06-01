Прага планирует с сентября ввести плату за парковку электромобилей

Новости и статьи 1 июня 2025 13:00 188

Прага планирует с сентября ввести плату за электромобили в зонах платной парковки, которая сейчас для них бесплатна. Согласно утвержденному проекту, владельцы будут платить половину стоимости краткосрочной и долгосрочной парковки в зонах, а жители Праги смогут за 24 000 крон в год оплатить неограниченную парковку во всех зонах столицы.