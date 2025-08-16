Интервью с Ермеком Турсуновым — режиссером, сценаристом, писателем

Этой осенью Ермек Турсунов приедет в Чехию с ретроспективой своих фильмов, а также проведет авторский вечер сатиры и юмора.





— Ермек Каримжанович, здравствуйте! Мы рады, что вы снова с нами — на этот раз в Чехии. Спасибо, что согласились на интервью. Вы уже бывали в Чехии, когда это было и в каких городах удалось побывать?





— Да, с Чехией у меня связаны приятные воспоминания. Здесь проходил постпродакшен моей картины «Келин». Я монтировал ее на знаменитой студии «Баррандов», и в итоге эта картина попала в шорт-лист «Оскара». Это девятка лучших картин мира в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Для нашей страны это было событием. В дальнейшем картина приняла участие в самых престижных международных фестивалях, получала призы и была тепло принята зрителем.





— Мы слышали, что вы писали один из сценариев в Карловых Варах. Расскажите, как так получилось? Почему именно Вары?





— Что касается Карловых Вар, то я там жил примерно два месяца и писал сценарий к фильму «Кенже». Почему именно Вары? Потому что там сама атмосфера располагает к творчеству. Тихая спокойная жизнь курортного городка. Не знаю, может, я не прав, поскольку не знаю ситуацию изнутри. Но я там снимал квартиру, ходил в магазин за продуктами, ужинал в местных ресторанчиках, бродил по лесам и паркам — в общем, жил обычной жизнью местного жителя. В итоге сценарий я закончил, и фильм потом снял. Так что чешская земля для меня не совсем чужая и имеет особое значение.





— О каком фильме идет речь?





— Фильм «Кенже» завершает мою трилогию, состоящую из трех полнометражных фильмов: «Келин», «Шал», «Кенже». Это заключительная картина. В этой трилогии прослеживается эволюция моего народа. Вернее, мой взгляд художника на то, как я это понимаю. Если «Келин» — это притча, «Шал» — драма, то «Кенже» — это экшн с элементами драмы. Я снимал эту ленту в Испании, на Майорке, в Таиланде и у себя на родине. Так что у этой картины довольно обширная география.





— Этой осенью вы возвращаетесь в Чехию. Расскажите, что это будет за событие?





Брно и — Благодаря неустанному труду и доброй воле продюсера Джамили Андреевой родилась идея провести несколько вечеров с показом моих фильмов в Чехии. А именно — в трех городах: Прага Карловы Вары . Помимо кинопоказов мы проведем вечера сатиры и юмора. Так что мы в предвкушении приятных встреч и вечеров. Надеемся, что все пройдет хорошо и зрители получат удовольствие.





— Какие фильмы вы выбрали для чешской аудитории? Почему именно эти? Что их объединяет или отличает?









— Конечно, хотелось бы, чтобы чешский зритель увидел трилогию. Она имеет особое значение для меня. Ну а четвертым мы решили показать фильм «Жат». То есть «Чужак». Это история одиночества. Вернее, история противостояния личности и общества. Действие картины охватывает 30-е — 40-е годы, когда у нас в стране происходили колоссальные изменения, ломались человеческие судьбы, рушились государства, и лишь отдельные героические личности пытались противостоять этой трагедии.

— После показов состоится творческий вечер. О чем вы планируете поговорить со зрителями? Будет ли возможность задать вам вопросы или, может быть, обсудить темы, выходящие за рамки кино?





— Дело в том, что я у себя на родине часто проводил вечера сатиры и юмора. У меня издано свыше 20 книг. Разного жанра. Объединяет их одно — юмор. О чем бы я ни писал и о чем бы ни размышлял, я всегда старался подходить к этому делу с некоторой долей иронии. И я бы даже сказал — самоиронии. Мне кажется, что мы иногда чересчур серьезно относимся к себе. А юмор помогает жить. Он помогает преодолевать все тяготы жизни. И потом — за юмором иногда скрываются невыплаканные слезы. Так что природа юмора многолика и многозначна.

Признаться, мне в последнее время кажется, что с появлением на большой сцене стендаперов и бывших кэвээнщиков юмор утратил свое обаяние. Свою глубину. Мы теперь не смеемся. Мы ржем. А это все же разные вещи. И потом — я не приемлю мат со сцены. Я ценю умный, тонкий, интеллектуальный юмор.





— Какие еще города и страны планируете посетить этой осенью? Есть ли другие международные мероприятия, в которых вы участвуете?









— Да. Сейчас я рассматриваю предложения из США и Англии. Если все получится, то планирую побывать с гастролями в этих странах. Везде ведь живут «наши». Когда я говорю «наши», я имею в виду всех выходцев из нашей когда-то общей страны. Ведь все это было совсем недавно, казалось бы. И мы не могли все это так быстро растерять. Я имею в виду какие-то внутренние духовные связи. Я учился в Москве. Заканчивал там Высшие курсы сценаристов и режиссеров. У меня есть друзья по всему бывшему Союзу. Мы до сих пор общаемся и по возможности встречаемся. И я верю, что только через искусство , через культуру мы можем все еще держаться вместе и тем самым противостоять тому разрушительному процессу, который трагически перечеркнул все былые связи. Но я надеюсь, что все это временно. Разум должен победить.

— Планируете ли съемки фильма в Европе в ближайшие годы? Может быть, есть идеи, связанные с Чехией?









— Пока конкретных таких планов нет. Но у меня в портфеле есть несколько сценариев, где прописана Европа. Осталось самое малое — найти деньги . Ну, это — как всегда.

— Следите ли вы за чешским кинематографом? Есть ли режиссеры, актеры или фильмы, которые вам запомнились или близки по духу?





— Конечно. Милош Форман — один из моих любимых режиссеров. Мы учились на его фильмах. Должен сказать, что после его «Кукушки» с Николсоном я еще пару недель не мог прийти в себя. И я до сих пор пересматриваю эту картину. Так же как и «Амадей». Великое кино — несомненно.



Иван Пассер работал у нас в Казахстане. Снимал фильм «Кочевники». Пожалуй, это был и остается на сегодня самый большой кинопроект в истории моей страны.





— Участвовали ли вы когда-либо в фестивале в Карловых Варах?





— Вот этого я точно не могу сказать. Это, конечно, странно, но я, извините, не помню. Вполне возможно, что участвовал. Так много было в моей жизни фестивалей, на которые лично я не смог поехать, но ездила моя картина. Так бывало много раз. Ездили актеры, продюсеры, они возили мою картину. Так что вполне возможно.





— Спасибо за интервью. Что бы вы хотели сказать зрителям, которые придут в залы Праги, Брно и Карловых Вар в октябре?





— Во-первых, я очень рад, что снова окажусь на благословенной чешской земле. Во-вторых, я буду весьма польщен, если чешский зритель окажет мне такую любезность и придет на мои кинопоказы или на мои вечера. Так что лично для меня это событие. В Чехии я почему-то всегда ощущал радость, уют и тепло. Надеюсь, так будет и на этот раз.

