Новый девелоперский проект на месте бывшего пивоваренного завода в Карловых Варах

Новости 420on
3 сентября 2025
10:00
169
На левом берегу реки Огрже, всего в нескольких минутах от железнодорожного вокзала в Карловых Варах, в ближайшие годы появится современный жилой квартал с новыми квартирами, магазинами, уютными зонами и зелёным парком для отдыха и прогулок. Проект «Nové Centrum Karlovy Vary» вдохнёт новую жизнь в территорию бывшего пивоваренного завода и превратит её в комфортную и современную часть города, для людей разного возраста.
В прошлом году начался снос многоэтажного здания в Рыбарже, которое с 1879 года служило пивоваренным заводом. Однако его работа прекратилась в конце девяностых годов, и с тех пор территория пришла в упадок. После завершения сноса и очистки территории здесь начнётся строительство уникального квартала, который объединит в себе современные жилые и многофункциональные объекты.

На месте главного здания пивоварни появится новый основной объект — просторный жилой дом с подземным гаражом и зелёной крышей. Рядом будет построен ещё один многоэтажный дом. На первом этапе планируется строительство 140 квартир, что существенно расширит предложение доступного и качественного жилья в Карловых Варах.

На первых этажах зданий разместятся магазины, аптека, химчистка и другие сервисы, которые сделают повседневную жизнь жителей максимально удобной.


Помимо квартир и объектов инфраструктуры, проект предложит жителям города просторный парк, который станет зелёным оазисом между новой застройкой и школой.

«Nové Centrum Karlovy Vary» станет местом, где комфортно проводить время людям разных поколений — для прогулок, отдыха на свежем воздухе и разных встреч. Уже в рамках первого этапа строительства рядом с улицей Космонавтов появятся современные таунхаусы, органично продолжающие архитектурную концепцию квартала.




Таким образом, на месте старого завода возникнет современный жилой район, который соединит историю и будущее Карловых Вар.
строительство покупка недвижимости Карловарский край Чехия
