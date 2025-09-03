Новый девелоперский проект на месте бывшего пивоваренного завода в Карловых Варах

Новости 420on 3 сентября 2025 10:00 169

На левом берегу реки Огрже, всего в нескольких минутах от железнодорожного вокзала в Карловых Варах, в ближайшие годы появится современный жилой квартал с новыми квартирами, магазинами, уютными зонами и зелёным парком для отдыха и прогулок. Проект «Nové Centrum Karlovy Vary» вдохнёт новую жизнь в территорию бывшего пивоваренного завода и превратит её в комфортную и современную часть города, для людей разного возраста.