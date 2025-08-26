ГЛАВНАЯ > ИММИГРАЦИЯ > ЖИЗНЬ
Казахское кино в Чехии: встречи с Ермеком Турсуновым
26 августа 2025
11:00
107
Этой осенью Чехию ждет особое культурное событие — Дни казахского кино с участием режиссера Ермека Турсунова, одного из самых ярких представителей современного казахского кинематографа.
Показы пройдут:
- 24 октября — Карловы Вары
- 25 октября — Прага
- Брно — дата будет объявлена позже
В рамках ретроспективы зрители увидят ключевые работы автора:
- «Шал» (The Old Man)
- «Жат» (Stranger)
- «Кенже» (Little Brother)
- «Келин» (Kelin) — фильм, ставший оскаровским претендентом от Казахстана
Все фильмы будут сопровождены английскими субтитрами. Лента «Келин» не содержит диалогов и понятна носителям любого языка.
В завершение вечера в Праге — юмористическая программа «А еще был такой случай!»:
Ермек Турсунов лично выйдет к зрителям, чтобы поделиться историями, иронией и философией, которые звучат вне экранов.
Бонус для гостей вечера: дегустация блюд казахской и среднеазиатской кухни.
Билеты уже доступны по предварительной резервация по ссылке: Google форма
Вы можете купить отдельный билет на один из фильмов либо на встречу с режиссером.
О РЕЖИССЕРЕ
Ермек Турсунов — сценарист, режиссер, писатель. Окончил факультет журналистики КазНУ и ВКСР в Москве. Его фильм «Келин» вошел в шорт-лист премии «Оскар», «Шал» стал лучшим фильмом года по версии премии «Кулагер», а лента «Жат» получила международное признание и приз NETPAC на фестивале в Таллине.
Среди его работ:
- Seven Days in May
- Кемпір (Old Woman)
- Kenzhe (Little Brother)
- Stranger (Жат)
- The Guardian of the Light (Шырақшы) — лауреат премии «Ника» как лучший фильм стран СНГ и Балтии
Кроме кино, Турсунов — автор более 20 книг. В 2016 году удостоен звания «Почетный деятель Республики Казахстан».
Больше в интервью на портале 420on.cz:
Интервью с Ермеком Турсуновым — режиссером, сценаристом, писателем
Контакты организатора:
+420 777 786 430 — Джамиля Андреева
mycz.info@gmail.com
Проект проходит при поддержке организации Qazaq Nomad z.s. — культурного сообщества казахской диаспоры в Чехии.
Официальный информационный партнер мероприятия — портал 420on.cz
Это ведущий русскоязычный новостной ресурс о жизни в Чехии, культуре, событиях и миграции.
Это событие — не только возможность увидеть знаковые фильмы, но и погрузиться в культуру, юмор и философию казахского народа. Не пропустите!
Страница ивента на фейсбук
