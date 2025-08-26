ГЛАВНАЯ > ИММИГРАЦИЯ > ЖИЗНЬ

Казахское кино в Чехии: встречи с Ермеком Турсуновым

Новости 420on
26 августа 2025
11:00
107
Этой осенью Чехию ждет особое культурное событие — Дни казахского кино с участием режиссера Ермека Турсунова, одного из самых ярких представителей современного казахского кинематографа.
 Показы пройдут:
  • 24 октября — Карловы Вары
  • 25 октября — Прага
  • Брно — дата будет объявлена позже
В рамках ретроспективы зрители увидят ключевые работы автора:
  •  «Шал» (The Old Man)
  •  «Жат» (Stranger)
  •  «Кенже» (Little Brother)
  •  «Келин» (Kelin) — фильм, ставший оскаровским претендентом от Казахстана
Все фильмы будут сопровождены английскими субтитрами. Лента «Келин» не содержит диалогов и понятна носителям любого языка.
В завершение вечера в Праге — юмористическая программа «А еще был такой случай!»:
Ермек Турсунов лично выйдет к зрителям, чтобы поделиться историями, иронией и философией, которые звучат вне экранов.


Бонус для гостей вечера: дегустация блюд казахской и среднеазиатской кухни.
Билеты уже доступны по предварительной резервация по ссылке: Google форма
Вы можете купить отдельный билет на один из фильмов либо на встречу с режиссером.


О РЕЖИССЕРЕ

Ермек Турсунов — сценарист, режиссер, писатель. Окончил факультет журналистики КазНУ и ВКСР в Москве. Его фильм «Келин» вошел в шорт-лист премии «Оскар», «Шал» стал лучшим фильмом года по версии премии «Кулагер», а лента «Жат» получила международное признание и приз NETPAC на фестивале в Таллине.
Среди его работ:
  • Seven Days in May
  •  Кемпір (Old Woman)
  •  Kenzhe (Little Brother)
  •  Stranger (Жат)
  •  The Guardian of the Light (Шырақшы) — лауреат премии «Ника» как лучший фильм стран СНГ и Балтии
Кроме кино, Турсунов — автор более 20 книг. В 2016 году удостоен звания «Почетный деятель Республики Казахстан».
Больше в интервью на портале 420on.cz:
 Интервью с Ермеком Турсуновым — режиссером, сценаристом, писателем 
Контакты организатора:
+420 777 786 430 — Джамиля Андреева
mycz.info@gmail.com
Проект проходит при поддержке организации Qazaq Nomad z.s. — культурного сообщества казахской диаспоры в Чехии.
Официальный информационный партнер мероприятия — портал 420on.cz
Это ведущий русскоязычный новостной ресурс о жизни в Чехии, культуре, событиях и миграции.

Это событие — не только возможность увидеть знаковые фильмы, но и погрузиться в культуру, юмор и философию казахского народа. Не пропустите!

Страница ивента на фейсбук








кино кинорежиссёры Прага
Подписаться на Telegram-канал 420on.cz
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
19:30
25 АВГУСТА 2025
1208
ОБРАЗОВАНИЕ
КОМПАНИИ ОЩУЩАЮТ НЕХВАТКУ ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ, НЕСМОТРЯ НА РОСТ ИНТЕРЕСА К ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ УЧЕБНЫМ ПРОГРАММАМ
16:30
25 АВГУСТА 2025
1396
ОБРАЗОВАНИЕ
ЧАСТЬ ВЫПУСКНИКОВ ШКОЛ ДОЛЖНА САМОСТОЯТЕЛЬНО ПЛАТИТЬ ЗА МЕДИЦИНСКУЮ СТРАХОВКУ: СРОК ПРИБЛИЖАЕТСЯ
17:00
24 АВГУСТА 2025
1315
ОБРАЗОВАНИЕ
ОПРОС: ДВЕ ПЯТЫХ ЛЮДЕЙ 30–64 ЛЕТ В ЧЕХИИ ХОТЕЛИ БЫ ИМЕТЬ БОЛЕЕ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ
11:00
24 АВГУСТА 2025
1367
ЖИЗНЬ
МИНИМАЛЬНАЯ ЗАРПЛАТА В ЧЕХИИ В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ ВЫРАСТЕТ ДО 22 400 КРОН
18:00
23 АВГУСТА 2025
1433
ОБРАЗОВАНИЕ
СКОЛЬКО ТРАТЯТ НА ШКОЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ РОДИТЕЛИ В ЧЕХИИ?
12:30
22 АВГУСТА 2025
2696
БИЗНЕС
КЕЛЛНЕР-МЛАДШИЙ ПОЛУЧИТ В НАСЛЕДСТВО 40 МИЛЛИАРДОВ КРОН
17:00
16 АВГУСТА 2025
2153
ЖИЗНЬ
В ПРАГЕ ПРОЙДЕТ BLOGGER FEST 2025: ФЕСТИВАЛЬ ДНЕМ И ВЕЧЕРИНКА НОЧЬЮ
14:00
16 АВГУСТА 2025
1768
ЖИЗНЬ
ИНТЕРВЬЮ С ЕРМЕКОМ ТУРСУНОВЫМ — РЕЖИССЕРОМ, СЦЕНАРИСТОМ, ПИСАТЕЛЕМ
16:30
14 АВГУСТА 2025
3675
БИЗНЕС
В ПРАГЕ ПРОШЕЛ ПРОТЕСТ ПРОТИВ ВОЗМОЖНЫХ УСТУПОК НА ПЕРЕГОВОРАХ США И РФ
09:30
14 АВГУСТА 2025
2494
БИЗНЕС
СДЕЛКА ГОДА? МИЛЛИАРДЕР КРЖЕТИНСКИЙ ВЕДЕТ ПЕРЕГОВОРЫ О ПОКУПКЕ AAA AUTO
19:30
13 АВГУСТА 2025
4132
БИЗНЕС
СТУДЕНТ ЧВУТ СОЗДАЛ САМЫЙ МОЩНЫЙ ПЕРЕНОСНОЙ ЛАЗЕР В ЕВРОПЕ
21:00
12 АВГУСТА 2025
2571
БИЗНЕС
В ЧЕХИИ ЧИСЛО САМОЗАНЯТЫХ ДОСТИГЛО РЕКОРДНОГО УРОВНЯ
12:10
8 АВГУСТА 2025
2641
ЖИЗНЬ
ИПОТЕКА МОЖЕТ ПРЕВРАТИТЬ РАССТАВАНИЕ НЕЖЕНАТЫХ ПАР В АД
16:30
6 АВГУСТА 2025
2385
ОБРАЗОВАНИЕ
ЧЕШСКОГО СТУДЕНТА НЕОБОСНОВАННО ПОДОЗРЕВАЛИ В ПОДГОТОВКЕ УБИЙСТВА — ПОЛИЦИЯ ЗАКРЫЛА ДЕЛО
21:00
5 АВГУСТА 2025
1600
БИЗНЕС
ПРОДАЖИ НОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В ЧЕХИИ ВЫРОСЛИ, ЛИДИРУЕТ ŠKODA