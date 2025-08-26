Казахское кино в Чехии: встречи с Ермеком Турсуновым

Показы пройдут:

24 октября — Карловы Вары

25 октября — Прага

Брно — дата будет объявлена позже

В рамках ретроспективы зрители увидят ключевые работы автора:

«Шал» (The Old Man)

«Жат» (Stranger)

«Кенже» (Little Brother)

«Келин» (Kelin) — фильм, ставший оскаровским претендентом от Казахстана

Все фильмы будут сопровождены английскими субтитрами. Лента «Келин» не содержит диалогов и понятна носителям любого языка.

В завершение вечера в Праге — юмористическая программа «А еще был такой случай!»:

Ермек Турсунов лично выйдет к зрителям, чтобы поделиться историями, иронией и философией, которые звучат вне экранов.







Бонус для гостей вечера: дегустация блюд казахской и среднеазиатской кухни.

Билеты уже доступны по предварительной резервация по ссылке:

Вы можете купить отдельный билет на один из фильмов либо на встречу с режиссером.





по ссылке: Google формаВы можете купить отдельный билет на один из фильмов либо на встречу с режиссером.

О РЕЖИССЕРЕ



Ермек Турсунов — сценарист, режиссер, писатель. Окончил факультет журналистики КазНУ и ВКСР в Москве. Его фильм «Келин» вошел в шорт-лист премии «Оскар», «Шал» стал лучшим фильмом года по версии премии «Кулагер», а лента «Жат» получила международное признание и приз NETPAC на фестивале в Таллине.

Среди его работ:

Seven Days in May

Кемпір (Old Woman)

Kenzhe (Little Brother)

Stranger (Жат)

The Guardian of the Light (Шырақшы) — лауреат премии «Ника» как лучший фильм стран СНГ и Балтии

Кроме кино , Турсунов — автор более 20 книг. В 2016 году удостоен звания «Почетный деятель Республики Казахстан ».

Больше в интервью на портале 420on.cz Интервью с Ермеком Турсуновым — режиссером, сценаристом, писателем

Контакты организатора:

+420 777 786 430 — Джамиля Андреева

mycz.info@gmail.com +420 777 786 430 —

Qazaq Nomad z.s. — культурного сообщества казахской диаспоры в Чехии. Проект проходит при поддержке организации — культурного сообщества казахской диаспоры в Чехии.

Официальный информационный партнер мероприятия — портал 420on.cz

Это ведущий русскоязычный новостной ресурс о жизни в Чехии, культуре, событиях и миграции. Это ведущий русскоязычный новостной ресурс о жизни в Чехии, культуре, событиях и миграции.





Это событие — не только возможность увидеть знаковые фильмы, но и погрузиться в культуру, юмор и философию казахского народа. Не пропустите!





Страница ивента на фейсбук



























