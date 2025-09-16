ГЛАВНАЯ > ИММИГРАЦИЯ > ЖИЗНЬ

Рубрика «Финансовая консультация»: когда продажа недвижимости не облагается налогом?

Новости 420on
16 сентября 2025
11:44
965
Если физическое лицо продает недвижимость, оно обязано уплатить налог с полученного дохода, но не всегда. В каких случаях продажа недвижимости не облагается налогом?
Если физическое лицо владеет недвижимостью не менее 10 лет, доход от ее продажи освобождается от подоходного налога. Этот срок исчисляется с момента приобретения права собственности и распространяется на любую недвижимость, независимо от того, проживал ли в ней владелец. Если вы продаете недвижимость, приобретенную до 31 декабря 2020 года, то срок владения будет равен пяти годам. Для недвижимости, приобретенной после 1 января 2021 года, срок владения должен быть десять лет.

Если временной критерий владения не соблюден, можно воспользоваться второй возможностью освобождения от налога. Если продавец проживал в квартире или доме в течение как минимум двух лет непосредственно перед продажей, доходы от продажи могут быть освобождены от подоходного налога. Бремя доказывания в этом случае лежит на налогоплательщике. 

Доход от продажи недвижимости также может быть освобожден от налога при условии, что продавец использует доход для удовлетворения собственных жилищных потребностей (то есть деньги от продажи были потрачены на покупку квартиры или дома, строительство, реконструкцию, выплату ипотеки и др.).

Присылайте свои вопросы на электронную почту info@420on.cz, постараемся ответить или организовать консультацию. 
продажа недвижимости покупка недвижимости налоги Чехия
Подписаться на Telegram-канал 420on.cz
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
09:33
16 СЕНТЯБРЯ 2025
1472
ЖИЗНЬ
ПЕРЕЕЗД В ПРАГУ ИЗ ИЗРАИЛЯ: ЛИЧНЫЙ ОПЫТ
13:00
15 СЕНТЯБРЯ 2025
1557
БИЗНЕС
PPF ПРИОБРЕТАЕТ ОТЕЛЬ DIPLOMAT В ПРАГЕ. ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ ОТКАЗАЛСЯ ОТ СДЕЛКИ
11:00
14 СЕНТЯБРЯ 2025
2183
БИЗНЕС
В КОНЦЕ СЛЕДУЮЩЕЙ НЕДЕЛИ В ЧЕХИИ ПРОЙДЕТ АКЦИЯ UKLIĎME SVĚT
09:00
14 СЕНТЯБРЯ 2025
2085
ЖИЗНЬ
ВЫСТАВКА ОКАМЕНЕЛОСТЕЙ АВСТРАЛОПИТЕКОВ ЛЮСИ И СЕЛАМ В НАЦИОНАЛЬНОМ МУЗЕЕ ПРАГИ
11:00
12 СЕНТЯБРЯ 2025
3723
ЖИЗНЬ
АФИША КУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ЧЕХИИ НА БЛИЖАЙШИЕ ДВЕ НЕДЕЛИ
19:00
11 СЕНТЯБРЯ 2025
4610
БИЗНЕС
В ПРАГЕ МОЖНО РАЗМЕСТИТЬ ЖИЛУЮ ЗАСТРОЙКУ ДЛЯ 400 000 ЖИТЕЛЕЙ
15:00
11 СЕНТЯБРЯ 2025
9670
ЖИЗНЬ
САМОЕ БОЛЬШОЕ СОКРАЩЕНИЕ ЧИСЛА РАБОТНИКОВ СО ВРЕМЕН ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ. ЧЕХИИ БУДЕТ НЕ ХВАТАТЬ 70 000 ЧЕЛОВЕК В ГОД
11:00
11 СЕНТЯБРЯ 2025
5851
ЖИЗНЬ
РУБРИКА «ФИНАНСОВАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ»: ПРОДАЮ ТОВАРЫ НА РАЗЛИЧНЫХ САЙТАХ, НАДО ЛИ ПЛАТИТЬ НАЛОГ?
09:00
11 СЕНТЯБРЯ 2025
5947
ЖИЗНЬ
ИНВЕСТИЦИОННАЯ КАРТА ЕВРОПЫ 2025. ПОЧЕМУ ЧЕХИЯ ОПЕРЕЖАЕТ ХОРВАТИЮ И ГЕРМАНИЮ
08:00
11 СЕНТЯБРЯ 2025
4179
ЖИЗНЬ
КРУПНАЯ ВОЛНА МОШЕННИЧЕСТВА С ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНАМИ ПРОКАТИЛАСЬ ПО ЧЕХИИ
21:00
10 СЕНТЯБРЯ 2025
3856
БИЗНЕС
ЧАК НОРРИС ПРИЕДЕТ В ПРАГУ. ОН ТАКЖЕ РАНЕЕ СНЯЛСЯ В ЧЕШСКОЙ РЕКЛАМЕ
18:00
10 СЕНТЯБРЯ 2025
4561
БИЗНЕС
ЧЕХИЯ СТАЛА ВЛАДЕЛЬЦЕМ ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ ДОЛИ DOLE, ОДНОГО ИЗ КРУПНЕЙШИХ ПОСТАВЩИКОВ БАНАНОВ
09:00
10 СЕНТЯБРЯ 2025
4413
ЖИЗНЬ
OKTOBERFEST В РИЕГРОВЫХ САДАХ
20:00
9 СЕНТЯБРЯ 2025
8464
ЖИЗНЬ
КАК БУДУТ РАБОТАТЬ МАГАЗИНЫ В ЧЕХИИ В ДЕНЬ ЧЕШСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ, 28 СЕНТЯБРЯ
15:33
9 СЕНТЯБРЯ 2025
12501
ОБРАЗОВАНИЕ
ВСЕ, ЧТО НУЖНО ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В ЧЕШСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ВУЗ В 2026 ГОДУ