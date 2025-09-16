ГЛАВНАЯ > ИММИГРАЦИЯ > ЖИЗНЬ
Рубрика «Финансовая консультация»: когда продажа недвижимости не облагается налогом?
16 сентября 2025
11:44
965
Если физическое лицо продает недвижимость, оно обязано уплатить налог с полученного дохода, но не всегда. В каких случаях продажа недвижимости не облагается налогом?
Если физическое лицо владеет недвижимостью не менее 10 лет, доход от ее продажи освобождается от подоходного налога. Этот срок исчисляется с момента приобретения права собственности и распространяется на любую недвижимость, независимо от того, проживал ли в ней владелец. Если вы продаете недвижимость, приобретенную до 31 декабря 2020 года, то срок владения будет равен пяти годам. Для недвижимости, приобретенной после 1 января 2021 года, срок владения должен быть десять лет.
Если временной критерий владения не соблюден, можно воспользоваться второй возможностью освобождения от налога. Если продавец проживал в квартире или доме в течение как минимум двух лет непосредственно перед продажей, доходы от продажи могут быть освобождены от подоходного налога. Бремя доказывания в этом случае лежит на налогоплательщике.
Доход от продажи недвижимости также может быть освобожден от налога при условии, что продавец использует доход для удовлетворения собственных жилищных потребностей (то есть деньги от продажи были потрачены на покупку квартиры или дома, строительство, реконструкцию, выплату ипотеки и др.).
Присылайте свои вопросы на электронную почту info@420on.cz, постараемся ответить или организовать консультацию.
