Рубрика «Финансовая консультация»: когда продажа недвижимости не облагается налогом?

Если физическое лицо владеет недвижимостью не менее 10 лет, доход от ее продажи освобождается от подоходного налога. Этот срок исчисляется с момента приобретения права собственности и распространяется на любую недвижимость , независимо от того, проживал ли в ней владелец. Если вы продаете недвижимость , приобретенную до 31 декабря 2020 года, то срок владения будет равен пяти годам. Для недвижимости, приобретенной после 1 января 2021 года, срок владения должен быть десять лет.





Если временной критерий владения не соблюден, можно воспользоваться второй возможностью освобождения от налога. Если продавец проживал в квартире или доме в течение как минимум двух лет непосредственно перед продажей, доходы от продажи могут быть освобождены от подоходного налога. Бремя доказывания в этом случае лежит на налогоплательщике.



