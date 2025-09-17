Слишком строгие условия для украинцев. Шанс на постоянное проживание в Чехии имеет лишь небольшая часть из них

Беженцы из Украины уже приносят пользу чешскому государству, и предприятия призывают их остаться в Чехии на более длительный срок. Министерство внутренних дел предложило им возможность более длительного пребывания и последующего получения постоянного вида на жительство, но условия были настолько строгими, что их выполнили лишь 15 000 беженцев. Это менее 4% от общего числа 391 000 украинцев, которые нашли убежище в Чехии после начала войны.