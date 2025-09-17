ГЛАВНАЯ > ИММИГРАЦИЯ > ЖИЗНЬ
Слишком строгие условия для украинцев. Шанс на постоянное проживание в Чехии имеет лишь небольшая часть из них
17 сентября 2025
12:00
1414
Беженцы из Украины уже приносят пользу чешскому государству, и предприятия призывают их остаться в Чехии на более длительный срок. Министерство внутренних дел предложило им возможность более длительного пребывания и последующего получения постоянного вида на жительство, но условия были настолько строгими, что их выполнили лишь 15 000 беженцев. Это менее 4% от общего числа 391 000 украинцев, которые нашли убежище в Чехии после начала войны.
«Это число очень низкое. Интеграция украинцев настолько успешна, что мы должны были бы предложить долгосрочное пребывание подавляющему большинству из них», — считает Мартин Розумек, директор Организации помощи беженцам.
Украинские беженцы, которые не получат новое разрешение на проживание, смогут остаться в Чехии благодаря так называемой временной защите. Однако она продлевается только на год, и неясно, каким будет будущее этих людей, например, в случае объявления перемирия или мира в Украине.
При этом правительство подчеркивает, что беженцы выгодны Чехии и с экономической точки зрения. «Украинцы вносят в наш бюджет больше, чем нам стоит помощь их соотечественникам», — заявил, например, министр труда и социальных дел Мариан Юречка.
Цифры подтверждают его слова: согласно последним данным за второй квартал этого года, беженцы внесли в бюджет 7,6 миллиарда крон и получили из него 3,8 миллиарда.
Предприниматели также призывают государство пойти навстречу работающим украинцам. «Было бы целесообразно создать условия для более долгосрочной интеграции тех, кто хочет здесь остаться», — сказал ранее спикер Экономической палаты Ян Сотона. По его мнению, если они уедут после окончания войны, это приведет к значительной нехватке рабочей силы в отечественной экономике.
Доход, недоступный для большинства
Специальный долгосрочный вид на жительство должен был принести большую уверенность как беженцам, так и их работодателям. Те, кто его получит, смогут провести в Чехии еще пять лет, а через некоторое время дополнительно подать заявление на постоянный вид на жительство.
Однако Министерство внутренних дел подготовило, а правительство впоследствии утвердило строгие условия, которые должен выполнить каждый заявитель. Среди прочего, он должен получать не менее 440 000 крон в год, то есть примерно 36 600 крон в месяц. С каждым дополнительным членом семьи планка повышается: например, мать с ребенком должна зарабатывать 45 800 крон в месяц, а родитель с двумя детьми — 55 000.
В то же время заявитель должен иметь медицинскую страховку без задолженностей и не должен получать гуманитарную помощь.
«В течение установленного срока почти 47 000 домохозяйств, что составляет примерно 80 000 человек, проявили интерес к специальному долгосрочному пребыванию», — сообщил пресс-секретарь Министерства внутренних дел Адам Рёзлер.
«Основные условия, связанные с продолжительностью пребывания на территории, неиспользованием пособий или условиями, относящимися к медицинскому страхованию, не были выполнены 35% домохозяйств. Еще 45% впоследствии не выполнили требование по годовому доходу», — пояснил пресс-секретарь.
В результате право на специальный долгосрочный вид на жительство имеют только 15 000 человек, из которых 80% составляют экономически активные беженцы, а остальные — дети. Более 20% успешных заявителей проживают в Праге.
Таким образом, подтвердились опасения критиков, которым не нравились строгие условия, в частности требование высоких доходов.
