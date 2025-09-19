ГЛАВНАЯ > ИММИГРАЦИЯ > ЖИЗНЬ
История смерти подростка Ивана (15 лет) в Чехии. «Люди боятся говорить», — говорит репортер о черном рынке труда
19 сентября 2025
09:00
Недавний трагический случай в Великих Гидчицах в Клатовском районе, где у подростка из Украины машина отрезала руку и он скончался от полученных травм, а также другие обстоятельства, которые впоследствии выяснились, указали на риски, связанные с нелегальным трудоустройством (не только) иностранцев в Чехии. По данным инспекторов Государственного инспекционного управления труда, проблема усугубляется, и количество выявленных случаев в Чехии растет из года в год.
В Великих Гидчицах в Клатовском районе летом в результате несчастного случая на производстве погиб молодой работник из Украины. Согласно показаниям одного из свидетелей, знакомого с ситуацией в компании, в данном цехе несовершеннолетние обычно выполняли опасную работу, не имея должным образом заключенного договора или страховки. Какие практики используют зарегистрированные агентства по трудоустройству в отношении иностранцев и как это работает на черном рынке труда, который не контролируется государством.
Его звали Иван, ему было 15 лет. Летом он должен был подрабатывать уборщиком в компании Hasit, которая производит строительные материалы в Великих Гидчицах у Клатовов. Что именно произошло на территории компании в конце каникул, в настоящее время является предметом полицейского расследования. Ясно только то, что после того, как конвейер оторвал Ивану руку, на предприятие была вызвана скорая помощь. Однако спасти его не удалось.
Как вообще могло случиться, что молодой человек оказался в контакте с опасной машиной? Видимо, это было проще, чем может показаться. По словам свидетеля, молодые украинские работники, официально нанятые для уборки, выполняли на предприятии опасную работу. Источник знаком с ситуацией в компании, и его личность известна редакции Seznam Zpráv, но по его просьбе и в целях его безопасности она не разглашается.
«На самом деле работа, которую они там выполняли, была гораздо шире. Он рассказал мне, что они занимались и различными дробилками камня, и взрывами взрывчатых веществ. При этом подростки не подписывали никаких соглашений и не имели страховки», — говорит в интервью с упомянутым источником репортер Seznam Zpráv Петр Швихель.
Токсичная среда
Чешский рынок труда имеет многолетний положительный опыт работы с украинскими работниками, но с начала российского вторжения их демографический состав заметно изменился.
«Такие организации, как „Человек в беде“, предупреждают, что из-за длительной войны украинские семьи попадают в экономические затруднения и отправляют за границу даже несовершеннолетних мальчиков, на которых не распространяется воинская обязанность, чтобы они помогали семьям дома финансово», — объясняет репортер.
«Их положение затем становится чрезвычайно уязвимым, потому что они оказываются, например, в сопровождении пожилого родственника, в другой стране, не зная языка, полностью зависимыми от работодателей или каких-то посредников».
Как Петр Швихель описывает в подкасте, черный рынок труда — это чрезвычайно опасная среда. «В своей работе я привык описывать различные социальные проблемы — например, торговлю бедностью, взыскание долгов, — но с такой токсичной и опасной средой, где люди подвергаются риску, я бы сказал, даже физической ликвидации, я пока не сталкивался», — говорит репортер.
Он также ссылается на эксперта, с которым он разговаривал и который по заказу Министерства труда и социальных дел должен был составить карту рынков нелегальной работы в Чехии и при этом боялся за свою жизнь.
Именно по этой причине он решил защитить личность своего источника, который описал ему обычные условия работы в том месте, где произошла упомянутая трагедия. «Он очень боится за себя и своих близких, и я его понимаю», — говорит репортер и добавляет, что информация, полученная им от анонимного источника о невыполнении обязанностей и обходе правил на данном рабочем месте, подтверждена, в частности, организацией «Человек в беде».
О массовой проблеме нелегальной занятости в Чехии Петр Швихель говорил, в частности, с президентом Ассоциации трудовых агентств Радованом Бурковичем, который утверждает, что работники из Украины якобы приезжали в компанию «по очереди». Сама компания Hasit не хочет комментировать этот вопрос, пока не будет завершено полицейское расследование трагического случая, произошедшего в конце августа.
Швихель давно наблюдает и описывает практики различных посредников по трудоустройству, которые эксплуатируют работников из-за рубежа, а также граждан Чехии.
«Это такая путаница для всех. Их modus operandi заключается в попытке усложнить ситуацию таким образом, что в результате никто не знает, легально он устроен на работу или нет», — говорит репортер и упоминает случай с украинской работницей, которая обнаружила, что не застрахована в Чехии должным образом, только когда получила производственную травму и пошла к врачу.
«Я бы сказал, что это действительно тенденция последних лет — стараться как можно больше запутать ситуацию», — говорит Швихель.
Помимо официально зарегистрированных агентств по трудоустройству, здесь также существует черный рынок труда, над которым государство уже не имеет никакого контроля. После начала российского вторжения в Украину в феврале 2022 года ситуация еще более ухудшилась. Этим летом на это обратил внимание и Верховный контрольный орган, по данным которого из-за нелегальной занятости государство теряет десятки миллиардов. Не говоря уже о рисках для самих работников, на которые, среди прочего, указывает августовская трагедия в Великих Гыдчицах.
