В пражском районе Долни Почернице появились зубры — Оскар, Гребель, Онелина и Омега

14 октября 2025
14:00
Благодаря инициативе Зоопарка Праги в Долни Почернице поселились четыре зубра – Оскар, Гребель, Онелина и Омега.
Цели проекта многообразны:
  • Ревитализация лесостепей – зубры естественным образом поддерживают ландшафт, поедая растительность.
  • Расширение популяции вида – европейский зубр ранее был практически истреблен.
  • Образовательная и рекреационная функция – в вольере установлены две смотровые площадки, что делает его привлекательным для посетителей.

Проект реализуется в сотрудничестве:
  • Зоопарк Праги
  • Мэрия г. Прага
  • Муниципалитет Долни Почернице
  • Чешская академия наук
📹 Видео о транспортировке самок: YouTube

Таким образом, зубры становятся частью природы Праги и одновременно способствуют охране вида. 🌿
