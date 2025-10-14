В пражском районе Долни Почернице появились зубры — Оскар, Гребель, Онелина и Омега

Новости 420on 14 октября 2025 14:00 78

Благодаря инициативе Зоопарка Праги в Долни Почернице поселились четыре зубра – Оскар, Гребель, Онелина и Омега.