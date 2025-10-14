ГЛАВНАЯ > ИММИГРАЦИЯ > ЖИЗНЬ
В пражском районе Долни Почернице появились зубры — Оскар, Гребель, Онелина и Омега
14 октября 2025
14:00
78
Благодаря инициативе Зоопарка Праги в Долни Почернице поселились четыре зубра – Оскар, Гребель, Онелина и Омега.
Цели проекта многообразны:
- Ревитализация лесостепей – зубры естественным образом поддерживают ландшафт, поедая растительность.
- Расширение популяции вида – европейский зубр ранее был практически истреблен.
- Образовательная и рекреационная функция – в вольере установлены две смотровые площадки, что делает его привлекательным для посетителей.
Проект реализуется в сотрудничестве:
- Зоопарк Праги
- Мэрия г. Прага
- Муниципалитет Долни Почернице
- Чешская академия наук
📹 Видео о транспортировке самок: YouTube
Таким образом, зубры становятся частью природы Праги и одновременно способствуют охране вида. 🌿
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
13:00
14 ОКТЯБРЯ 2025
224
10:00
14 ОКТЯБРЯ 2025
635
18:00
13 ОКТЯБРЯ 2025
1394
11:00
12 ОКТЯБРЯ 2025
3758
18:00
11 ОКТЯБРЯ 2025
3690
13:00
11 ОКТЯБРЯ 2025
3258
11:00
11 ОКТЯБРЯ 2025
2090
20:00
10 ОКТЯБРЯ 2025
25554
17:00
10 ОКТЯБРЯ 2025
1455
20:00
9 ОКТЯБРЯ 2025
3138
19:00
9 ОКТЯБРЯ 2025
3954
11:30
9 ОКТЯБРЯ 2025
1630
08:00
8 ОКТЯБРЯ 2025
1889
21:00
7 ОКТЯБРЯ 2025
1502