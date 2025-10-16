ГЛАВНАЯ > ИММИГРАЦИЯ > ЖИЗНЬ
Анна Виленская в Праге. Тема лекции: «Физика музыки, или почему нот семь»
16 октября 2025
11:42
420
25 октября в Прагу приедет Анна Виленская. Она изменила подход рассказа о музыке в сторону визуализации, простоты, эмоциональности и практической пользы для слушателя.
Тема лекции — «Физика музыки, или почему нот семь».
Почему нот именно семь, и только ли у европейцев? Как настраивали клавесин, кларнет и рояль, и какую роль тут играет древесина? Анна расскажет о музыке как о физике, настройке как о драме, и звуке как о культурной загадке.
🗓 25 октября, 19:00
📍 Divadlo na Maninách
🎶 Билеты: https://buytickets.at/spotlightproduction/1823242/r/420
P.S. Предварительно никакую музыку знать не обязательно
Почему нот именно семь, и только ли у европейцев? Как настраивали клавесин, кларнет и рояль, и какую роль тут играет древесина? Анна расскажет о музыке как о физике, настройке как о драме, и звуке как о культурной загадке.
🗓 25 октября, 19:00
📍 Divadlo na Maninách
🎶 Билеты: https://buytickets.at/spotlightproduction/1823242/r/420
P.S. Предварительно никакую музыку знать не обязательно
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
19:00
15 ОКТЯБРЯ 2025
938
16:00
15 ОКТЯБРЯ 2025
1088
11:30
15 ОКТЯБРЯ 2025
1188
21:00
14 ОКТЯБРЯ 2025
1937
20:00
14 ОКТЯБРЯ 2025
1765
17:00
14 ОКТЯБРЯ 2025
1753
14:00
14 ОКТЯБРЯ 2025
1190
13:00
14 ОКТЯБРЯ 2025
1314
10:00
14 ОКТЯБРЯ 2025
1505
18:00
13 ОКТЯБРЯ 2025
1939
11:00
12 ОКТЯБРЯ 2025
4154
18:00
11 ОКТЯБРЯ 2025
3845
13:00
11 ОКТЯБРЯ 2025
3437
11:00
11 ОКТЯБРЯ 2025
2238
20:00
10 ОКТЯБРЯ 2025
25988