Анна Виленская в Праге. Тема лекции: «Физика музыки, или почему нот семь»

Новости 420on
16 октября 2025
11:42
420
25 октября в Прагу приедет Анна Виленская. Она изменила подход рассказа о музыке в сторону визуализации, простоты, эмоциональности и практической пользы для слушателя.
Тема лекции — «Физика музыки, или почему нот семь».

Почему нот именно семь, и только ли у европейцев? Как настраивали клавесин, кларнет и рояль, и какую роль тут играет древесина? Анна расскажет о музыке как о физике, настройке как о драме, и звуке как о культурной загадке.

🗓 25 октября, 19:00
📍 Divadlo na Maninách
🎶 Билеты: https://buytickets.at/spotlightproduction/1823242/r/420

P.S. Предварительно никакую музыку знать не обязательно
концерт Прага музыка Чехия
