Анна Виленская в Праге. Тема лекции: «Физика музыки, или почему нот семь»

25 октября в Прагу приедет Анна Виленская. Она изменила подход рассказа о музыке в сторону визуализации, простоты, эмоциональности и практической пользы для слушателя.