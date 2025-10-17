Афиша культурных мероприятий в Чехии на ближайшие две недели

Signal Festival 2025







С 16 по 19 октября в Праге пройдет13-й Signal Festival — крупнейший фестиваль светового искусства в Центральной Европе.



В течение четырех вечеров, с 19:00 до полуночи, В течение четырех вечеров, с 19:00 до полуночи, улицы , площади и парки города станут площадками для 17 световых инсталляций, созданных художниками из Чехии и других стран.



Главная тема нынешнего года — «Решения». Художники приглашают зрителей задуматься о будущем планеты, роли технологий и человеческих взаимоотношениях в эпоху искусственного интеллекта.





Фестиваль шоколада,

с 17 по 19 октября, OC Harfa, Прага







Любители шоколада и сладостей смогут насладиться посещением Фестиваля шоколада в пражском торговом центре Harfa с 17 по 19 октября. С пятницы по воскресенье посетителей ждут разнообразные шоколадные изделия, французские макароны, мед, шоколадное пиво, самый большой шоколадный фонтан в стране и многое другое. Вход свободный.





Адрес: Galerie Harfa

Českomoravská 2420/15a, Praha 9 - Libeň





Czech Space Week 2025

с 20 по 26 октября



Вас интересует Вас интересует космос и космическая отрасль? Тогда вам обязательно стоит посетить Czech Space Week 2025.





Самый большой фестиваль космоса будет проходить по всей Чехии в период с 20 по 26 октября. Чешская Республика занимает лидирующие позиции в космической отрасли и науке. Она руководит международными космическими миссиями, поставляет компоненты для ракет, строит собственные спутники.





Подробная информация на сайте





Анна Виленская в Праге. Тема лекции: «Физика музыки, или почему нот семь»

25 октября, Divadlo na Maninách, Прага





25 октября в Прагу приедет Анна Виленская. Она изменила подход рассказа о музыке в сторону визуализации, простоты, эмоциональности и практической пользы для слушателя.



Тема лекции — «Физика музыки, или почему нот семь».



Почему нот именно семь, и только ли у европейцев? Как настраивали клавесин, кларнет и рояль, и какую роль тут играет древесина? Анна расскажет о музыке как о физике, настройке как о драме, и звуке как о культурной загадке.





🗓 25 октября, 19:00



📍 Divadlo na Maninách



P.S. Предварительно никакую музыку знать не обязательно







Winter Wonderland praha



Световой парк развлечений Wonderland в пражском районе Летняны вновь ждет своих посетителей.







На обширной открытой территории десятки великолепных световых инсталляций, среди которых гигантские светящиеся панды, доисторическая деревня с мамонтами и динозаврами или волшебный световой теннель с медузами, который перенесет вас в подводный мир. Таким образом, посещение парка становится не просто прогулкой, а историей, которую вы проживаете.



Все аттракционы в парке Wonderland включены в стоимость билета.



Часы работы: ежедневно с 16:00 до 21:00 (зимой с 15:00).











Показ фильма Михаила Локшина «Мастер и Маргарита»



В кинотеатре Kino Lucerna 23 октября состоится показ фильма Михаила Локшина «Мастер и Маргарита». Перед показом будет беседа с режиссером (на английском языке). Он расскажет о создании фильма и его судьбе после премьеры.



В кинотеатре Kino Lucerna 23 октября состоится показ фильма Михаила Локшина «Мастер и Маргарита». Перед показом будет беседа с режиссером (на английском языке). Он расскажет о создании фильма и его судьбе после премьеры.

Экранизация самого известного романа Михаила Булгакова стала символом культурного сопротивления цензуре и авторитаризму. Фильм стал хитом у публики и вызвал политический скандал. Режиссер был вынужден покинуть Россию.





Адрес: Kino Lucerna, Vodičkova 36, Praha 1

www.kinolucerna.cz





Выставка «Сто предметов, сто историй»

с 12 сентября до 31 декабря, Национальный музей





Выставка сокровищ из коллекций Музея императорского дворца (Гугуна) в Тайбэе открылась в пражском Национальном музее.





Для воплощения в жизнь идеи пражской выставки потребовалось около двух десятилетий. Основу экспозиции, на которой представлены различные аспекты китайской культуры, составляют сокровища из собраний китайских императоров, в частности, династии Цин, правившей с середины XVII до начала XX века.





Жемчужина выставки — «Жадеитовая капуста с насекомыми». Эта небольшая скульптура , вырезанная из цельного куска жадеита, изображает голову пекинской капусты с прячущимися в ее листьях саранчой и кузнечиком.





Стеклянная галерея современного искусства в Праге





Уникальная галерея современного искусства KodlContemporary открылась в центре Праги на улице Парижской. Она расположена в здании, полностью выполненном из стекла, которое, по словам архитекторов, является связующим звеном между городом и искусством.





Здание галереи спроектировано архитектором Мареком Тихим из студии TaK Architects и создано в рамках реконструкции отеля Fairmont Golden Prague, бывшего InterContinental.





«Здесь представлены фотография, живопись, скульптура и видеоарт», — рассказал основатель и владелец Kodl Contemporary Якуб Кодл.









В настоящее время в галерее проходит выставка под названием «Точка ноль». На ней представлены работы 36 художников.

Семья Кодл имеет давние традиции коллекционирования. Одна из целей открытия новой галереи — повысить узнаваемость современного чешского искусства.





Первая выставка продлится до 28 октября.

Адрес: Pařížská 30, Praha

Вход свободный





Выставка тыкв и тыквенных композиций в ботаническом саду Трои 2025





Тыквы самых разных форм, цветов и размеров ждут посетителей Пражского ботанического сада Троя с 10 октября по 2 ноября.





В этом году выставка будет оформлена в жутковатом стиле и превратит сад в сказочный лес, полный ведьм, пауков, гоблинов и других существ из мира фэнтези. Здесь также будет замок с привидениями или лабиринт.





Выставку традиционно дополнит насыщенная программа выходного дня:

11–12 октября – «Игра в тыквы»,

18–19 октября – творческие мастер-классы,

25–26 октября – «Вырезка тыкв».





Программа выходного дня будет проходить в крытом выставочном павильоне «Декоративный сад», поэтому посетители смогут насладиться ею в любую погоду.





Выставка завершится 31 октября вечерним парадом фонарей по саду и празднованием Хеллоуина для маленьких и больших посетителей.





Часы работы в октябре: ежедневно с 9:00 до 19:00





Я, конечно, вернусь...

31 октября. Прага



Музыкальный вечер, посвященный творчеству Владимира Семеновича Высоцкого, пройдет в театре Divadlo na Maninach. Акустический Музыкальный вечер, посвященный творчеству Владимира Семеновича Высоцкого, пройдет в театре Divadlo na Maninach. Акустический концерт с живым исполнением под гитару и в сопровождении живого струнного ансамбля ведущих солистов Симфонического оркестра Czech Live Symphony Orchestra. 🎻





Для вас прозвучат произведения, посвященные творчеству Владимира Высоцкого. Их искренняя музыкальность и глубокое погружение в атмосферу его творчества перенесут присутствующих в мир, созданный артистом. 🎶





Концерт вдохновлен записями Владимира Семеновича Высоцкого в сопровождении ансамбля «Мелодия» под управлением Георгия Гараняна 1974-1975 годов.





➡️ 31.10.2025, 19:30 — Divadlo Na Maninách, PRAHA









«СПЛИН» в Праге!

3 ноября, SaSaZu club (Прага)





Спустя два года легендарная рок-группа «Сплин» возвращается в Прагу с большим концертом!





Бессменный лидер и автор песен Александр Васильев больше трех десятилетий ведет группу вперед, создавая музыку, которая объединяет поколения слушателей.



