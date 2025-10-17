Половина чешских школьников не завтракает, каждый пятый приходит в школу без перекуса

Почти половина учеников начальных школ в Чехии регулярно пропускает завтрак, а примерно пятая часть детей не получает от родителей школьный перекус или получает его лишь изредка. Чаще всего перекусом для школьников становятся сладости и готовая еда из буфета.