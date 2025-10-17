ГЛАВНАЯ > ИММИГРАЦИЯ > ЖИЗНЬ
Половина чешских школьников не завтракает, каждый пятый приходит в школу без перекуса
17 октября 2025
12:30
383
Почти половина учеников начальных школ в Чехии регулярно пропускает завтрак, а примерно пятая часть детей не получает от родителей школьный перекус или получает его лишь изредка. Чаще всего перекусом для школьников становятся сладости и готовая еда из буфета.
Результаты опроса среди 600 учеников представил председатель Чешского олимпийского комитета Йиржи Кейвал. Совместно с торговой сетью BILLA комитет запустил проект, направленный на поддержку сбалансированного питания.
По данным исследования, 47,3% учащихся второй ступени начальной школы и 32% учеников первой ступени не завтракают. При этом завтрак, по мнению авторов проекта, играет ключевую роль для начала учебного дня и влияет на концентрацию внимания и общее самочувствие детей.
Что касается перекусов, 73,5% детей обычно берут в школу бутерброды, 56,7% — фрукты или овощи. Почти 20% школьников не получают перекус вовсе, а многие из них покупают сладости, соленые закуски или готовую еду. Почти половина детей покупает сладости, 37,8% — чипсы и другие соленые продукты. Более четверти учащихся предпочитают хот-доги, тосты или панини. Энергетические напитки приобретают примерно 10% школьников второй ступени и 5% первой.
Опрос также показал, что 28% учащихся не обедают регулярно в школьных столовых — среди младших школьников это около четверти, среди старших — примерно треть. В течение дня 15% детей чаще всего пьют сладкие напитки, 58% предпочитают воду, 16% — чай (с сахаром или без), почти 10% — соки.
