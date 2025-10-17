ГЛАВНАЯ > ИММИГРАЦИЯ > ЖИЗНЬ

Половина чешских школьников не завтракает, каждый пятый приходит в школу без перекуса

Новости 420on
17 октября 2025
12:30
383
Почти половина учеников начальных школ в Чехии регулярно пропускает завтрак, а примерно пятая часть детей не получает от родителей школьный перекус или получает его лишь изредка. Чаще всего перекусом для школьников становятся сладости и готовая еда из буфета.
Результаты опроса среди 600 учеников представил председатель Чешского олимпийского комитета Йиржи Кейвал. Совместно с торговой сетью BILLA комитет запустил проект, направленный на поддержку сбалансированного питания. 

По данным исследования, 47,3% учащихся второй ступени начальной школы и 32% учеников первой ступени не завтракают. При этом завтрак, по мнению авторов проекта, играет ключевую роль для начала учебного дня и влияет на концентрацию внимания и общее самочувствие детей.

Что касается перекусов, 73,5% детей обычно берут в школу бутерброды, 56,7% — фрукты или овощи. Почти 20% школьников не получают перекус вовсе, а многие из них покупают сладости, соленые закуски или готовую еду. Почти половина детей покупает сладости, 37,8% — чипсы и другие соленые продукты. Более четверти учащихся предпочитают хот-доги, тосты или панини. Энергетические напитки приобретают примерно 10% школьников второй ступени и 5% первой. 

Опрос также показал, что 28% учащихся не обедают регулярно в школьных столовых — среди младших школьников это около четверти, среди старших — примерно треть. В течение дня 15% детей чаще всего пьют сладкие напитки, 58% предпочитают воду, 16% — чай (с сахаром или без), почти 10% — соки. 
Чехия школы еда дети
Подписаться на Telegram-канал 420on.cz
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
11:30
17 ОКТЯБРЯ 2025
437
ЖИЗНЬ
АФИША КУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ЧЕХИИ НА БЛИЖАЙШИЕ ДВЕ НЕДЕЛИ
10:00
17 ОКТЯБРЯ 2025
846
ЖИЗНЬ
КАК ЗАПИСАТЬСЯ К ВРАЧУ И ПРОЙТИ ОБСЛЕДОВАНИЕ В ПРАГЕ В КОРОТКИЕ СРОКИ
11:42
16 ОКТЯБРЯ 2025
779
ЖИЗНЬ
АННА ВИЛЕНСКАЯ В ПРАГЕ. ТЕМА ЛЕКЦИИ: «ФИЗИКА МУЗЫКИ, ИЛИ ПОЧЕМУ НОТ СЕМЬ»
19:00
15 ОКТЯБРЯ 2025
1076
БИЗНЕС
ВОЗМОЖНЫЙ ЗАПРЕТ НА НОЧНУЮ ПРОДАЖУ АЛКОГОЛЯ В ЦЕНТРЕ ПРАГИ
16:00
15 ОКТЯБРЯ 2025
1203
БИЗНЕС
ZÁSILKOVNA ОТКРЫВАЕТ СВОЮ СЕТЬ ТОЧЕК ВЫДАЧИ Z-BOX ДЛЯ КОНКУРЕНТОВ
11:30
15 ОКТЯБРЯ 2025
1393
ЖИЗНЬ
20 ОКТЯБРЯ БУДЕТ ПРЕДСТАВЛЕН НОВЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ ПРАГИ
10:00
15 ОКТЯБРЯ 2025
1100
ЖИЗНЬ
РОГАНСКИЙ ОСТРОВ В ПРАГЕ ПРЕОБРАЗИТСЯ
21:00
14 ОКТЯБРЯ 2025
2056
БИЗНЕС
СКАНДАЛ ВОКРУГ ЧЕШСКОГО КНИЖНОГО СЕРВИСА KNIHOBOT
20:00
14 ОКТЯБРЯ 2025
1828
БИЗНЕС
ПАРАДОКСАЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА: КАК ПРОГРАММА MOTORISTÉ МОЖЕТ УВЕЛИЧИТЬ НАЛОГИ ДЛЯ САМОЗАНЯТЫХ
17:00
14 ОКТЯБРЯ 2025
1976
БИЗНЕС
СМАРТФОН ВМЕСТО КАССЫ: ЧТО ЖДЕТ ЧЕШСКИЙ БИЗНЕС
14:00
14 ОКТЯБРЯ 2025
1229
ЖИЗНЬ
В ПРАЖСКОМ РАЙОНЕ ДОЛНИ-ПОЧЕРНИЦЕ ПОЯВИЛИСЬ ЗУБРЫ: ОСКАР, ГРЕБЕЛЬ, ОНЕЛИНА И ОМЕГА
13:00
14 ОКТЯБРЯ 2025
1391
ЖИЗНЬ
В КОНЦЕ ОКТЯБРЯ ЧЕХИЯ ПЕРЕЙДЕТ НА ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ
10:00
14 ОКТЯБРЯ 2025
1565
ЖИЗНЬ
ФИНАНСОВАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. КРИПТОВАЛЮТА И НАЛОГИ: ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ С 15 ФЕВРАЛЯ 2025 ГОДА
18:00
13 ОКТЯБРЯ 2025
2230
ОБРАЗОВАНИЕ
ВЫПУСКНЫЕ БАЛЫ В ЧЕХИИ, ЗА КОТОРЫЕ РОДИТЕЛИ ПЛАТЯТ СОТНИ ТЫСЯЧ КРОН?
11:00
12 ОКТЯБРЯ 2025
4188
БИЗНЕС
ЧЕХИЯ НЕ СПРАВИЛАСЬ С НОРМОЙ СБОРА ЭЛЕКТРООТХОДОВ