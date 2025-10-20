ГЛАВНАЯ > ИММИГРАЦИЯ > ЖИЗНЬ

Чехи тратят все больше денег на содержание домашних животных, этот бизнес стремительно растет

Новости 420on
20 октября 2025
10:00
695
Расходы чехов на домашних животных продолжают увеличиваться. По оценкам ветеринаров, в чешских семьях проживает более 2 500 000 собак, и высокий спрос стимулирует развитие целой индустрии. Владельцы домашних питомцев тратят всё больше на качественное питание, современные методы лечения и разнообразные сопутствующие услуги.
В стране появляются новые проекты — мастерские по пошиву одежды для собак, салоны красоты, специализированные спа-процедуры, а также службы по выгулу и присмотру за животными. 

Согласно данным Чешского статистического управления, средние ежегодные расходы на домашних животных и уход за ними составляют около 2 500 крон, а с учётом визитов к ветеринару превышают 3 000 крон.

Торговцы отмечают стабильный спрос на корма в течение всего года, однако владельцы всё чаще выбирают продукцию премиум-класса. Обычные сухие корма уступают место смесям с рыбой, дичью и овощами. Всё большей популярностью пользуются и дорогостоящие аксессуары — одежда, игрушки, переноски и даже специальные коляски для животных. 

Владельцы питомцев уделяют больше внимания здоровью своих любимцев. Ветеринарная медицина всё больше приближается к стандартам человеческой: помимо зубов, специалисты регулярно проверяют уши, брюшную полость и сердце животных. У собак с серьёзными заболеваниями проводят сложные хирургические операции, включая процедуры с применением компьютерной томографии. Чтобы снизить финансовую нагрузку, многие владельцы оформляют страховку для животных. Размер страхового взноса зависит от вида, возраста питомца и объёма покрытия.  В Чехии такие страховки уже оформили десятки тысяч владельцев собак и кошек.

Среди всё более востребованных услуг — гостиницы и детские сады для собак. В таких заведениях животные проводят время, пока хозяева на работе или в отъезде. Стоимость дневного присмотра начинается примерно от 400 крон в день, а спрос на подобные услуги настолько высок, что некоторые учреждения вынуждены отказывать клиентам из-за ограниченной вместимости. 

Экономисты отмечают, что рынок товаров и услуг для домашних животных в Чехии имеет значительный потенциал для дальнейшего роста. Почти половина чешских домохозяйств содержит хотя бы одну собаку, и этот показатель продолжает увеличиваться. 
Чехия животные цены
