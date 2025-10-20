Чехи тратят все больше денег на содержание домашних животных, этот бизнес стремительно растет

Расходы чехов на домашних животных продолжают увеличиваться. По оценкам ветеринаров, в чешских семьях проживает более 2 500 000 собак, и высокий спрос стимулирует развитие целой индустрии. Владельцы домашних питомцев тратят всё больше на качественное питание, современные методы лечения и разнообразные сопутствующие услуги.