ГЛАВНАЯ > ИММИГРАЦИЯ > ЖИЗНЬ
Чехи тратят все больше денег на содержание домашних животных, этот бизнес стремительно растет
20 октября 2025
10:00
695
Расходы чехов на домашних животных продолжают увеличиваться. По оценкам ветеринаров, в чешских семьях проживает более 2 500 000 собак, и высокий спрос стимулирует развитие целой индустрии. Владельцы домашних питомцев тратят всё больше на качественное питание, современные методы лечения и разнообразные сопутствующие услуги.
В стране появляются новые проекты — мастерские по пошиву одежды для собак, салоны красоты, специализированные спа-процедуры, а также службы по выгулу и присмотру за животными.
Согласно данным Чешского статистического управления, средние ежегодные расходы на домашних животных и уход за ними составляют около 2 500 крон, а с учётом визитов к ветеринару превышают 3 000 крон.
Торговцы отмечают стабильный спрос на корма в течение всего года, однако владельцы всё чаще выбирают продукцию премиум-класса. Обычные сухие корма уступают место смесям с рыбой, дичью и овощами. Всё большей популярностью пользуются и дорогостоящие аксессуары — одежда, игрушки, переноски и даже специальные коляски для животных.
Торговцы отмечают стабильный спрос на корма в течение всего года, однако владельцы всё чаще выбирают продукцию премиум-класса. Обычные сухие корма уступают место смесям с рыбой, дичью и овощами. Всё большей популярностью пользуются и дорогостоящие аксессуары — одежда, игрушки, переноски и даже специальные коляски для животных.
Владельцы питомцев уделяют больше внимания здоровью своих любимцев. Ветеринарная медицина всё больше приближается к стандартам человеческой: помимо зубов, специалисты регулярно проверяют уши, брюшную полость и сердце животных. У собак с серьёзными заболеваниями проводят сложные хирургические операции, включая процедуры с применением компьютерной томографии. Чтобы снизить финансовую нагрузку, многие владельцы оформляют страховку для животных. Размер страхового взноса зависит от вида, возраста питомца и объёма покрытия. В Чехии такие страховки уже оформили десятки тысяч владельцев собак и кошек.
Среди всё более востребованных услуг — гостиницы и детские сады для собак. В таких заведениях животные проводят время, пока хозяева на работе или в отъезде. Стоимость дневного присмотра начинается примерно от 400 крон в день, а спрос на подобные услуги настолько высок, что некоторые учреждения вынуждены отказывать клиентам из-за ограниченной вместимости.
Экономисты отмечают, что рынок товаров и услуг для домашних животных в Чехии имеет значительный потенциал для дальнейшего роста. Почти половина чешских домохозяйств содержит хотя бы одну собаку, и этот показатель продолжает увеличиваться.
Среди всё более востребованных услуг — гостиницы и детские сады для собак. В таких заведениях животные проводят время, пока хозяева на работе или в отъезде. Стоимость дневного присмотра начинается примерно от 400 крон в день, а спрос на подобные услуги настолько высок, что некоторые учреждения вынуждены отказывать клиентам из-за ограниченной вместимости.
Экономисты отмечают, что рынок товаров и услуг для домашних животных в Чехии имеет значительный потенциал для дальнейшего роста. Почти половина чешских домохозяйств содержит хотя бы одну собаку, и этот показатель продолжает увеличиваться.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
18:00
19 ОКТЯБРЯ 2025
2284
15:00
19 ОКТЯБРЯ 2025
1669
12:30
17 ОКТЯБРЯ 2025
1455
11:30
17 ОКТЯБРЯ 2025
1793
10:00
17 ОКТЯБРЯ 2025
1920
11:42
16 ОКТЯБРЯ 2025
963
19:00
15 ОКТЯБРЯ 2025
1179
16:00
15 ОКТЯБРЯ 2025
1297
11:30
15 ОКТЯБРЯ 2025
1611
10:00
15 ОКТЯБРЯ 2025
1230
21:00
14 ОКТЯБРЯ 2025
2177
20:00
14 ОКТЯБРЯ 2025
1925
17:00
14 ОКТЯБРЯ 2025
2220
14:00
14 ОКТЯБРЯ 2025
1284
13:00
14 ОКТЯБРЯ 2025
1572