Большинство желающих подработать в Чехии ожидают оплату около 160 крон в час

Новости 420on
26 октября 2025
15:00
28
Большинство чехов, ищущих подработку, рассчитывают на минимальную почасовую ставку около 160 крон. Одновременно растет интерес к гибкому графику и возможности планировать смены в последний момент. С приближением рождественского сезона спрос на подработки увеличивается как со стороны работников, так и работодателей.
Об этом свидетельствует анализ компании Tymbe, специализирующейся на посредничестве в краткосрочной занятости. 

Согласно данным исследования, 35% соискателей требуют оплату в диапазоне 141–160 крон в час, еще 26% рассчитывают на 161–180 крон. Средняя почасовая ставка на рынке труда сейчас составляет 173 кроны. По словам представителей компании, конкуренция среди кандидатов усилилась, поэтому работодатели не видят необходимости повышать ставки. 

Младшие работники до 33 лет чаще соглашаются на нижнюю границу оплаты, тогда как старшие соискатели предпочитают более высокие ставки. При этом число пожилых людей, берущих временные подработки, за последние годы заметно выросло — чаще всего они используют их как дополнительный доход к основной работе. 

Около трети работников требуют гибкости при планировании смен. Многие не бронируют их заранее, а решают, исходя из свободного времени или погодных условий. Такой подход стал возможен благодаря цифровизации — теперь через мобильные приложения можно записаться на смену менее чем за сутки до ее начала. 

Спрос на подработки в октябре увеличился примерно на 30% по сравнению с предыдущим месяцем. Главной причиной стал старт традиционного предрождественского сезона временной занятости, когда предприятия особенно нуждаются в дополнительной рабочей силе. 
Чехия работа зарплата
